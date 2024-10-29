思维树 (ToT) 和思维链 (CoT) 框架作为概念算法，用于理解语言模型 (LM) 中文本生成的组织和进程，例如生成式预训练转换器 （如，GPT-3 和 GPT-4）。这些提示技术是提示工程的一部分，旨在通过设计输入（提示）有效地引导 LM 生成首选输出。

思维树提示：该框架基于模型分层生成文本的能力，由中心主题或想法引导分支的子主题和细节。这种方法反映了模型如何通过生成越来越具体和相关的文本（类似于树结构）来扩展特定提示。它允许使用前瞻和树搜索策略，在模型确定路径之前探索多个分支，使其适合一般问题解决和需要复杂决策的场景。这种方法结合常识性推理和启发式方法来评估每个分支的质量。采用自洽机制，以通过多次提示模型来提供可靠的评估。

思维链提示：相比之下，这一概念对应于模型以线性、从左到右的方式生成文本的能力，其中每个后续令牌都直接受到先前令牌的影响。这种连续的进程反映了一种更简单、更直观的文本生成方法。CoT 对于需要清晰的、按部就班的逻辑流程的任务非常有效。通过提供少量示例的小样本学习可以增强这种方法，帮助理解上下文。CoT 是即时工程中的基础技术，它提供了一种更易于实施的基础方法，但可能缺乏 ToT 的深度和复杂性。

比较和应用：ToT 代表一种更复杂且相互关联的文本生成方法，而 CoT 则通过使用树形搜索和前瞻策略表现为更为简单的顺序进展。ToT 的分层特性使其适合于需要深入了解多个解决方案的任务，如强化学习场景，在这些场景中，回溯和替代策略至关重要。然而，CoT 的线性进展更适合需要清晰、合乎逻辑的思维顺序的任务。

在实际应用中，包括 GPT-3 和 GPT-4 在内的 LM 的 API 使用诸如 ToT 和 CoT 等提示技术来增强其在从创意写作到复杂问题解决等各种任务中的表现。2提示工程也在不断发展，为在语言模型中充分利用高级转换器的性能提供了强大的工具。

