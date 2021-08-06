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带有脸部轮廓、树叶、云彩象形图拼贴的插图
消除阻碍增长的无形障碍

过时的流程阻碍了许多贸易融资体系，导致风险和更高的成本。IBM Blockchain 贸易融资解决方案建立在我们市场领先的区块链服务和平台之上，可帮助您建立新的贸易伙伴关系、发现新的流动性池 和创建新的商业模式。现在，您可以依靠分布式账本技术、智能合约、增强的安全性、内置治理 和广泛的控制功能来实时访问贸易融资数据。
IBM® Blockchain 101：开发人员快速入门指南

利用 IBM 的下一代区块链平台构建入门区块链网络并开始编码。
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为所有人探索更好的贸易融资体验
贸易面临的最大挑战
60%

的中小企业贸易融资请求遭到拒绝。¹
1.5

万亿美元的全球贸易融资缺口。¹
重新认识贸易的可能性

为各种规模的买家和卖家提供更好的交易体验。IBM Blockchain 贸易融资解决方案可以为您提供帮助。
降低风险和运营成本

以电子方式快速处理信贷和担保，深入了解客户财务状况和交易历史，并从头到尾监控交易。
寻找新的机遇和市场

通过新型透明、风险缓解和标准化的贸易融资和贸易信用保险解决方案发现收入机会。
在新贸易时代确立领导地位

增强跨境贸易的信任和透明度。通过召集新的贸易网络和创建新的交易中心，享受先发优势。
IBM Blockchain 的优势
在贸易便利化方面发挥领导作用

我们正在重塑复杂的贸易流程，以帮助启动、加速和创新区块链网络，包括 we.trade 的成功产品开发，目前已与欧洲 15 家银行合作。
网络召集能力

我们在战略、快速产品开发、治理和监管方面拥有无可比拟的经验，可以帮助区块链网络扩大成员，并与其他网络合作。
值得信赖的业务专长

IBM 了解贸易和贸易流程、复杂的系统集成、受监管的行业，以及如何释放区块链价值（迄今为止已与 500 多个客户合作）。我们为您的业务运营提供全套服务。

 IBM 在“2020 年 IDC MarketScape 区块链服务”研究中被评为领导者
we.trade 正在加速贸易融资和贸易

加入我们的商业网络，让国际贸易更加快捷高效。we.trade 是一个由 15 家欧洲主要银行共享的区块链平台，该平台正在与 IBM 合作，以帮助加快全球商业化。we.trade 区块链平台可以减少摩擦并简化参与公司的交易流程，为全球贸易创建信任生态系统。其标准化规则和简化的交易选项能够降低银行和中小企业的风险，增加贸易机会。

 阅读 we.trade 联合创始人的采访
IBM Blockchain Services

若要在区块链领域取得成功，您需要的不仅仅是一个好主意。了解如何利用结果驱动网络设计原则，促进贸易融资公司、网络和生态系统的转型。

了解为什么 IBM 在 IDC 研究中被评为领导者
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IBM® Food Trust 通过提高食品供应每个环节的可视性和责任感，帮助种植者、分销商和零售商建立信任并增强食品安全。

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集装箱物流：在供应链合作伙伴之间建立信任

借助 TradeLens，您可以通过一个开放且中立的平台，了解整个供应链中的某个真实情况；该平台由每个网络参与者近乎实时地更新和验证。

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供应商管理：采购数字身份验证

Trust Your Supplier 是支持区块链且值得信赖的供应商信息和数字身份信息来源，可降低风险，同时简化和加速供应商吸纳和供应商管理。

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资源
什么是区块链技术？

了解什么是区块链、区块链如何工作以及区块链为何如此强大等关键要素。
博客：区块链在贸易融资中的应用

我们的常驻专家分享深入的对话、故事和观点，为区块链社区的所有人提供信息。
利用区块链推进全球贸易

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了解如何开始使用开源 Hyperledger Fabric 和 IBM Blockchain 进行开发。
采取后续步骤

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