过时的流程阻碍了许多贸易融资体系，导致风险和更高的成本。IBM Blockchain 贸易融资解决方案建立在我们市场领先的区块链服务和平台之上，可帮助您建立新的贸易伙伴关系、发现新的流动性池 和创建新的商业模式。现在，您可以依靠分布式账本技术、智能合约、增强的安全性、内置治理 和广泛的控制功能来实时访问贸易融资数据。
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加入我们的商业网络，让国际贸易更加快捷高效。we.trade 是一个由 15 家欧洲主要银行共享的区块链平台，该平台正在与 IBM 合作，以帮助加快全球商业化。we.trade 区块链平台可以减少摩擦并简化参与公司的交易流程，为全球贸易创建信任生态系统。其标准化规则和简化的交易选项能够降低银行和中小企业的风险，增加贸易机会。
若要在区块链领域取得成功，您需要的不仅仅是一个好主意。了解如何利用结果驱动网络设计原则，促进贸易融资公司、网络和生态系统的转型。
了解为什么 IBM 在 IDC 研究中被评为领导者
IBM® Food Trust 通过提高食品供应每个环节的可视性和责任感，帮助种植者、分销商和零售商建立信任并增强食品安全。
借助 TradeLens，您可以通过一个开放且中立的平台，了解整个供应链中的某个真实情况；该平台由每个网络参与者近乎实时地更新和验证。
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