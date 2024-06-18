发布日期：2024 年 3 月 18 日
撰稿人：Tom Krantz、Alexandra Jonker
TNFD 是一项全球倡议，它旨在为世界各地的政府、企业和金融机构提供有关其对大自然的影响和依赖的报告指导。TNFD 由一个专门的工作组进行领导，而该工作组由 40 名成员组成，其成员成份涵盖各种金融机构、企业和营销服务提供商。
TNFD 的使命是借助企业报告来提供有关与自然相关的各种问题的科学洞察分析。其愿景则是：通过提供更多切实可行的信息，方便组织将环境考虑因素整合到其业务战略、决策和报告中。凭借顶尖科学与保护组织的投入和专业知识，TNFD 定义了与可持续发展报告的全球基线标准相一致的关键概念。
2023 年 9 月 18 日，TNFD 发布了与自然相关的自愿披露框架的最终版本（即，“TNFD 建议”）。“TNFD 建议”旨在帮助组织报告和处理不断变化且与自然相关的各种问题，并最终推动将资金流用于对自然有益的成果。
该框架可与现有的 ESG 报告框架以及日益增多的国际监管要求协同发力。其中包括国际可持续发展准则理事会 (ISSB) 近期发布的可持续发展信息披露，以及气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 制定的气候信息披露。
“TNFD 建议”旨在实现跨部门、地区、司法管辖区和不同规模组织的信息披露。迄今为止，已有超过 46 个国家/地区的 320 个组织承诺会按“TNFD 建议”来兑现与自然相关的信息披露。1
“TNFD 建议”明确了与自然相关的四个问题，而这些问题必须进行妥善管理，且可能会通过报告形式向利益相关者进行披露。
“TNFD 建议”的信息层次结构可按从上至下的顺序细分为：基础支柱、一般要求、建议和指导。
“TNFD 建议”包含六项一般要求。它们是对 ISSB 准则《IFRS-S1》和《IFRS-S2》中所规定内容的补充。具体而言，这些要求为：
“TNFD 建议”概述了 14 项披露建议，以便公司将其与财务报表一同纳入。这些建议涵盖了全部四大支柱。在这 14 项建议中，有 11 项反映了 TCFD 的披露框架，并提供了一般性实施指导。但是，TNFD 添加了三项与自然相关的建议，而这些建议旨在倡导实现：
针对希望识别和评估与自然相关的问题、开展情景分析以及更好地融入原住民、当地社区和受影响的利益相关者的市场参与者，TNFD 起草了相应的补充指南。
此外，TNFD 还提出了在某些细分行业和生物群落中开展运营时应考虑的因素。《行业指南》涵盖从石油和天然气到食品和农业的九个行业，并根据 TNFD 披露提供了相关建议。《生物群落指南》则着眼于陆地、淡水与海洋环境，并为每个生态系统提供了建议的披露。
TNFD 框架包含了一个用于评估和管理自然风险与机遇的四阶段方法。此方法被称为 LEAP 方法，其含义为：
确定跨地域、细分行业和价值链的自然交汇点。
评估对大自然的依赖和影响。
评估组织面临的与自然相关的风险和机遇。
准备应对与自然相关的风险和机遇，包括报告与自然相关的重大问题。
“TNFD 建议”和个别报告提供了补充指南。2截至撰写本文时，TNFD 的行业特定指南会在 3 月 29 日截止日期之前持续开放咨询。
“TNFD 建议”提供了一个全面的指标架构来协调与自然相关问题关联的众多指标。指标可分为两类：核心指标和其他指标。
核心指标可通过一个全局的细分范围进行衡量，并可用于评估和管理与自然相关的重大因素。通过结合 ISSB 与 TCFD 建议，它可鼓励组织根据所有核心指标进行报告，并在存在关联时纳入其他行业特定指标。此外，TNFD 还建议披露与自然相关的目标设定，而这应按“科学目标网络”的指导来完成。3
2022 年 12 月，近 200 个国家的政府承诺根据“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架 (GBF)”到 2030 年遏制并扭转自然与生物多样性的丧失问题。具体而言，GBF 的“目标 15”呼吁企业“监控、评估并透明地披露其风险、依赖关系以及对生物多样性造成的影响。4 次年，CDP 发布的数据显示，在 2022 年，通过 CDP 披露数据的公司中有近 70% 没有评估其价值链对生物多样性造成的影响。5
根据“世界经济论坛”的报告，环境与气候风险是企业高管在未来十年中所面临的最大威胁。6同时，它们也是高管最棘手的风险所在。人们越来越担心如今的公司、投资者和贷款机构并不了解他们对自然的依赖和影响，虽然与自然丧失相关的风险正日益加剧。因此，他们在决策时可能并未充分考虑与自然相关的风险和机遇。
“TNFD 建议”可为企业提供重要信息来完善其风险管理战略，从而应对日益加剧的气候变化和自然丧失。理想情况下，凭借更出色的洞察分析，组织可将全球资本的资金流转向对自然和社会更具正面价值的结果中。
简而言之，地球上每个生物的生计都有赖于大自然。
根据 TND 的说法，大自然由四个领域组成：陆地、海洋、淡水和大气。每个领域均有各自的生态系统或生物群落（如热带森林或沙漠），且拥有各自的生物多样性和自然资本。这些生物群落可提供“生态系统服务”（如食物、淡水和天然药物），而这些服务对于维持一个健康、可持续的生态系统至关重要。
然而，大自然目前正以前所未有的速度恶化。由于森林砍伐等人类活动，地球的生物多样性正在迅速衰退，随之而来的便是社会所仰赖的那些生态系统服务。这一危局不仅会威胁到人类，还会威胁到经济体的存亡，会引发可能会削弱整个全球供应链的金融风险。
企业和金融机构可对大自然施加积极或消极的影响。TNFD 的报告与指标框架便反映了这一点。该框架超越了减轻不利影响这一范畴，并强调了有哪些机遇可通过保护和恢复以市场为主导的举措来实现对自然有益的结果。
气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 负责制定气候相关信息披露，以便公司和金融机构能更好地告知投资者、股东和公众与气候相关的财务风险。
碳核算金融合作伙伴关系 (PCAF) 是一个由金融机构组成的全球联盟，致力于创建一种同步方法来评估和披露与其贷款和投资相关的温室气体 (GHG) 排放量。
可持续发展会计准则委员会 (SASB) 负责制定并维护行业特定标准，指导公司向投资者和其他金融利益相关者披露财务重大可持续发展信息。
1320 家公司和金融机构即将启动 TNFD 自然相关公司报告（ibm.com 外部链接），自然相关财务信息披露工作组，2024 年 1 月 16 日。
2出版物（ibm.com 外部链接），自然相关财务信息披露工作组。
3采取行动（ibm.com 外部链接），“科学目标网络”。
4目标 15（ibm.com 外部链接），《生物多样性公约》。
5虽然即将出台法规，但各大公司未能就自然与气候问题与供应商开展合作（ibm.com 外部链接），CDP，Aslan，Sheriden，2023 年 3 月 15 日。
6全球风险报告（ibm.com 外部链接），世界经济论坛，2024 年 1 月。