2023 年 9 月 18 日，TNFD 发布了与自然相关的自愿披露框架的最终版本（即，“TNFD 建议”）。“TNFD 建议”旨在帮助组织报告和处理不断变化且与自然相关的各种问题，并最终推动将资金流用于对自然有益的成果。

该框架可与现有的 ESG 报告框架以及日益增多的国际监管要求协同发力。其中包括国际可持续发展准则理事会 (ISSB) 近期发布的可持续发展信息披露，以及气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 制定的气候信息披露。

“TNFD 建议”旨在实现跨部门、地区、司法管辖区和不同规模组织的信息披露。迄今为止，已有超过 46 个国家/地区的 320 个组织承诺会按“TNFD 建议”来兑现与自然相关的信息披露。1

“TNFD 建议”明确了与自然相关的四个问题，而这些问题必须进行妥善管理，且可能会通过报告形式向利益相关者进行披露。

依赖：指组织对大自然的依赖。 影响：指组织对大自然造成的影响。 风险：指组织因其依赖和影响而产生的风险。 机遇：指组织对自然施加积极影响的机遇。

“TNFD 建议”的信息层次结构可按从上至下的顺序细分为：基础支柱、一般要求、建议和指导。