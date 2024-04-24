发布日期：2024 年 1 月 8 日
撰稿人：lice Gomstyn、Alexandra Jonker
供应商行为准则是公司为其供应链生态系统成员制定的文件化标准。供应商行为准则可帮助公司确保其供应商、分包商和子公司在劳工标准、健康与安全、环境影响和商业道德方面共享企业价值观。
供应商行为准则的出现和实施是对可持续发展和企业社会责任 (CSR) 更广泛强调的一部分。企业，特别是上市公司，通常被期望根据盈利能力及其行为对社区和地球的影响来作出决策。在互联互通的全球市场中，通过供应商行为准则维护高供应链标准，有助于企业履行其社会责任。
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基于价值观的业务运营方法可以追溯到几十年前。1953 年，Howard R. Bowen 在其著作《商人的社会责任》(Social Responsibilities of the Businessman) 中将高管的社会责任定义为“商人有义务奉行这些政策、作出这些决定或遵循那些符合我们社会的目标和价值观的行动路线。”1
随着全球化的发展，人们越来越期待这种基于价值观的决策和行动能够适用于全球供应链和业务关系。随着跨国公司从世界各地的制造工厂进行采购，人们开始关注劳动力成本低廉的国家的工人福利和童工问题。到 20 世纪 90 年代，"跨国公司开始承认对其在发展中国家的供应商工厂的工作条件负有责任，并且行为准则成为落实这种延伸责任感的主要方式。“2
如今，许多供应商行为准则不仅涉及劳工问题，还包括环境和反腐败标准。根据联合国关于可持续供应链的一份报告，“通过共同努力，全球供应链和网络中的买家和供应商可以促进人权，包括劳工权利、气候弹性、环境保护、包容性经济增长和合乎道德的商业惯例。”3
联合国对公司的供应商行为准则产生了重大影响：在制定准则时，许多跨国公司都引用了联合国的协议和宣言，如《联合国全球契约》、《世界人权宣言》和《联合国反腐败公约》。除了联合国协议外，供应商行为准则通常还纳入《国际劳工组织 (ILO) 关于工作中基本原则和权利的宣言》的标准。
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与劳工、健康与安全以及环境相关的标准在供应商行为准则中占有重要地位。责任企业联盟 (RBA) 是全球最大的行业联盟，致力于全球供应链中负责任商业行为的行业联盟，详细阐述了以下这三大领域的标准：
劳工标准包括自由选择就业的要求，这意味着供应商不得使用强迫劳动，例如现代奴隶制和通过人口贩运雇用的工人。此外，禁止在任何生产阶段雇用童工。工作时间和工资必须符合当地法律，包括劳动法。禁止暴力、欺凌和言语虐待。
劳工标准还强调非歧视/非骚扰。在招聘和雇佣实践中，公司不得基于种族、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同、民族或国籍、残疾、怀孕、宗教、政治派别、工会成员身份、退伍军人身份、受保护的遗传信息或婚姻状况进行歧视或骚扰。
公司不得侵犯结社自由和集体谈判：公司必须尊重工人组建和加入工会的权利。工人不得在工作环境中因其选择而遭到报复。
健康和安全标准包括职业安全、应急准备、职业伤害和疾病管理、工业卫生、高体力劳动以及机械存在危险时保护工人等方面的准则。
组织还必须为工人提供干净的厕所设施、饮用水和用餐设施。公司提供给工人的宿舍必须保持清洁和安全，并提供热水和充足照明等现场设施。
公司还应为工人提供适当的工作场所健康和安全信息及培训。
根据责任企业联盟 (RBA)，环境标准要求公司“确定对环境的影响，并尽量减少其生产经营活动对社区、环境和自然资源的不利影响，同时保障公众的健康和安全”。4
这些标准涵盖批准环境许可、污染预防和资源减少、有害物质处理、固体废物处置和回收、水管理、空气排放管理和监测以及温室气体减排。
供应商行为准则还可能包括关于道德和管理体系的部分。
伦理
道德标准倡导商业诚信的最高标准，例如对贿赂、腐败、敲诈勒索和挪用公款的零容忍，以及遵守反腐败法律，如美国的《反海外腐败法》和英国的《2010 年贿赂法案》。他们还强调商业交易的透明度；知识产权的保护；公平的商业行为；无利益冲突的公平竞争标准；责任矿产采购，包括对这些矿产监管链的尽职调查；保护举报人；以及保护与公司有业务往来的所有人的个人信息。
管理体系
公司可以通过管理体系监控其与供应商的关系，以及供应商行为准则和对适用法律的遵守情况。这些系统的要素可能包括实施符合准则的程序的培训、风险管理、审查和评估以检查不合规情况，以及解决缺陷的纠正措施流程。这些系统可以促进公司在实现环境、社会、健康和安全目标时不断改进。
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范围 3 排放是指，不是由组织直接拥有或控制的来源在业务运营中产生的一类温室气体排放。
1“企业社会责任的历史与演变的文献综述”（ibm.com 外部链接），《企业社会责任国际期刊》2019 年 1 月 22 日。
2“对供应商行为准则文献的系统综述”（ibm.com 外部链接），《国际当代管理杂志》，2018 年。
3“供应链可持续性发展：持续改进的实践指南”（ibm.com 外部链接），联合国全球契约办公室和 BSR，2015 年。
4“责任企业联盟行为准则”（ibm.com 外部链接），责任企业联盟，2021 年。