基于价值观的业务运营方法可以追溯到几十年前。1953 年，Howard R. Bowen 在其著作《商人的社会责任》(Social Responsibilities of the Businessman) 中将高管的社会责任定义为“商人有义务奉行这些政策、作出这些决定或遵循那些符合我们社会的目标和价值观的行动路线。”1

随着全球化的发展，人们越来越期待这种基于价值观的决策和行动能够适用于全球供应链和业务关系。随着跨国公司从世界各地的制造工厂进行采购，人们开始关注劳动力成本低廉的国家的工人福利和童工问题。到 20 世纪 90 年代，"跨国公司开始承认对其在发展中国家的供应商工厂的工作条件负有责任，并且行为准则成为落实这种延伸责任感的主要方式。“2

如今，许多供应商行为准则不仅涉及劳工问题，还包括环境和反腐败标准。根据联合国关于可持续供应链的一份报告，“通过共同努力，全球供应链和网络中的买家和供应商可以促进人权，包括劳工权利、气候弹性、环境保护、包容性经济增长和合乎道德的商业惯例。”3

联合国对公司的供应商行为准则产生了重大影响：在制定准则时，许多跨国公司都引用了联合国的协议和宣言，如《联合国全球契约》、《世界人权宣言》和《联合国反腐败公约》。除了联合国协议外，供应商行为准则通常还纳入《国际劳工组织 (ILO) 关于工作中基本原则和权利的宣言》的标准。