什么是固态硬盘 (SSD)？

固态硬盘 (SSD) 是一种基于半导体的存储设备，通常使用 NAND 闪存来保存持久数据。 每个 NAND 闪存芯片由一个块阵列组成，也称为网格，在每个块内，有一个存储单元阵列，称为页或扇区。 每个单元中存储的位数可以变化，它们通常分为 1 位单元（即"单级单元"或"SLC"）、2 位和 3 位单元（即"多级单元/ MLC"和"三级单元/TLC"），或 4 位单元（"QLC"）。 每个单元类型也有其优点和缺点。 虽然 SLC 以其可靠性、高速和价格而闻名，但 QLC 的优势在于价格更实惠。 每个网格可以存储 256KB 到 4MB。 中央处理单元 (CPU) 充当对内存进行的任何读取或写入作业的控制器。 它们的尺寸和低功耗要求使其成为笔记本电脑、平板电脑和智能手机的理想选择。

SSD 试图通过使用非易失性固态存储器来模仿 HDD，但它们比传统的硬盘驱动器或软盘快得多。 HDD 具有由盘片旋转和读/写磁头移动中的机械延迟引起的固有延迟和访问时间。 由于 SSD 没有活动部件，因此访问和存储数据的延迟和时间大大减少。

根据 Gartner （链接位于 ibm.com 外部），固态硬盘正在成为支持结构化数据工作负载的首选存储平台，这得益于围绕 NAND 闪存和存储类内存 (SCM) 技术的创新。 他们预计，到 2025 年，所有本地 IT 存储管理和支持活动中超过 40% 将被托管存储即服务取代，而 2021 年这一比例还不到 5%。