发布日期：2024 年 7 月 15 日
撰稿人：Tasmiha Khan、Michael Goodwin
SaaS 集成是将软件即服务 (SaaS) 应用程序与其他应用程序和系统（无论是基于云的还是本地部署）连接的过程。
通过 SaaS 集成，应用程序将能够无缝地请求和共享数据，从而推动工作流程自动化，增强各种业务流程的功能。
SaaS 是一种基于云的软件交付模式，在该模式下，服务提供商托管应用程序并通过互联网提供给客户使用。用户可以按需访问这些应用程序，而无需在本地设备上安装或维护软件。SaaS 提供商在云中托管应用程序并管理所有底层基础设施、安全性和更新。
从初创公司到大型全球组织，各种规模的企业都可使用 SaaS 应用程序，获得快速部署、最低管理费用和可预测的成本等好处。SaaS 解决方案通常基于订阅，并提供可扩展性、自动更新和可访问性，可从任何具有互联网连接的位置进行访问。这有助于各组织专注于核心运营，同时使用尖端技术，而无需对基础设施进行大量前期投资。
这些优势使 SaaS 成为当今占主导地位的软件交付模式，并推动了 SaaS 在所有行业的采用。Salesforce 和 HubSpot 等客户关系管理 (CRM) 系统、Microsoft 365 和 Slack 等协作工具，以及 SAP 和 Oracle 等提供的企业资源规划 (ERP) 解决方案都体现了 SaaS 应用程序在现代企业中发挥的不可或缺的作用。
这种普遍性凸显了 SaaS 在现代企业运营中作为变革力量所发挥的作用，推动各个行业提升效率、灵活性和创新。整合人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和物联网 (IoT) 设备有助于加强这些工具并提高它们的采用率。行业分析机构 Gartner 预测，到 2025 年底，全球 SaaS 支出将增长 22%，总额达到 2950 亿美元。1
SaaS 应用程序可提供许多好处，但对各组织的价值取决于能否有效缓解伴随的挑战和风险。随着 IT 环境 变得越来越复杂，这些应用程序也带来了新的挑战，例如分散的工作流程、数据孤岛以及与现有系统的兼容性问题。SaaS 集成可帮助组织解决这些问题。它能促进实现业务流程自动化所需的不同应用程序和系统之间的无缝连接和数据流。
IBM API Connect 在 24 项标准的 17 项中获得了最高分。
Forrester Wave™：2022 年第 3 季度 API 管理解决方案报告
SaaS 集成的工作原理是使用应用程序编程接口 (API) 来实现 SaaS 应用程序与其他企业应用程序和系统之间的信息交换。API 是一组规则和协议，可支持软件应用程序相互通信并交换数据、特性和功能。
API 的工作原理是先对应用程序进行身份验证，然后再授权任何数据传输。通常使用 JSON 和 XML 等标准格式交换数据。虽然一些 SaaS 应用程序可以实时更新，在发生变化时提供立即同步和数据更新，但其他应用程序则依赖批处理。批处理涉及在设定的时间段内积累数据，然后按预定间隔批量发送数据。
SaaS 集成可以视作城市中互连的道路网络。城市中的每座建筑代表一个不同的应用程序或系统，且每座建筑都有自己的特定功能和目的。道路（此类比中的 API）连接这些建筑物，使车辆（数据）能够平稳地从一个地方行驶到另一个地方。如果没有这些道路，每座建筑都将孤立运营，无法共享资源或有效通信。
道路网络支持信息在建筑物之间自由流动，就像 SaaS 集成促进不同软件应用程序之间的无缝数据交换和协调一样。这种互连的基础设施对于城市的整体功能至关重要，就像 SaaS 集成对于增强工作流程自动化和提高各种业务流程的工作效率至关重要一样。
大多数 SaaS 应用程序都会发布自己的 API，这些应用程序随时可用，或者与 REST API 等常见 API 类型兼容。某些情况下，特别是在更复杂的系统中，可能需要额外的编程和配置，才能将 SaaS 应用程序与现有应用程序和系统集成。
通过集成 SaaS 应用程序，团队可以创建更强大、更高效的工作流程，更好地利用自动化技术，最大限度地减少手动数据输入（减少人为错误）并从应用程序数据中获得更多价值。
各组织可以通过多种方式集成 SaaS 应用程序，每种方式都有独特的优势和功能。
通过定制开发或点对点集成等方法连接应用程序，既耗费人力，又缺乏灵活性，而且成本高昂。随着越来越多的组织采用混合和多云环境，以及 SaaS 应用程序的数量不断增加，对更适合这种复杂性的集成策略的需求变得越来越重要。iPaaS 解决方案旨在满足这一需求并帮助组织进行数字化转型。
iPaaS 平台是一个集中式枢纽，可实现应用程序之间数据流的标准化并简化业务流程。iPaaS 解决方案通常提供一套模板和预构建的连接器，可降低连接应用程序和系统的复杂性，并缩短连接应用程序和系统所需的时间。iPaaS 平台还以直观的可视化界面和拖放模块的形式提供低代码和无代码工具，即使是非技术用户，也能够构建和管理集成。
iPaaS 解决方案可用于自动执行任务，例如在电子商务平台和 CRM 之间同步订单和库存，以及用于将多个数据流与 ERP 软件连接起来。此外，iPaaS 解决方案可以触发自动化操作，例如在项目批准后发送发票，或者在服务中断期间派遣技术人员或为受影响的客户提供支持。
iPaaS 平台还可以处理数据交付确认和数据治理等关键集成要求，企业无需在内部开发这些功能。结果是企业的互联程度更高，能够更好地利用自动化业务流程。借助 iPaaS 解决方案，各组织不必构建自己的集成。不过，仍然需要技术专业知识来解决 iPaaS 平台的问题。
嵌入式 iPaaS 提供了另一种解决方案。借助嵌入式 iPaaS，SaaS 公司可直接在 SaaS 产品内提供集成功能。EiPaaS 服务促进了面向客户的第三方应用程序与供应商平台之间的集成，以便客户可以将其应用程序与供应商的服务链接起来。利用 EiPaaS，客户可以在提供商的软件中构建和部署自己的集成，供应商也可以代表客户构建集成，并允许客户选择采用哪些集成。2
机器人流程自动化是一种使用软件机器人来自动执行原本由人执行的重复任务的技术。在 SaaS 集成的环境中，RPA 可以在多个 SaaS 应用程序中自动执行数据提取、手动数据输入和其他日常任务。RPA 工具在将旧版系统与现代 SaaS 应用程序集成方面特别有用，可降低人为错误的风险，让员工能够专注于更具战略性的活动。
例如，在人力资源中，RPA 可用于在不同平台之间收集和同步新员工信息。自动化机器人可用于输入员工信息、填写必要的表格和更新 HR 系统内的员工记录、分发入职材料和访问请求表、发送介绍性电子邮件和其他任务。这些自动化功能有助于提供流畅高效的入职体验，而无需人工干预。虽然实施 RPA 可以节省时间，但机器人工作流程可能会在应用程序更新或用户界面更改后失败。
定制 SaaS 集成策略可避免第三方参与，并依靠内部开发人员来构建和维护集成。自定义集成具有高度灵活性和定制性。因此，需要标准应用程序集成所不提供的特定功能的企业通常必须至少在某种程度上依赖定制集成。这种方法也适用于集成需求有限的组织，其中定制集成需求不会变得过于昂贵。
然而，对于使用许多 SaaS 应用程序和本地系统的企业来说，为许多 SaaS 应用程序开发定制 API 集成可能非常复杂、耗时且成本高昂。这一过程通常涉及多轮开发和测试，才能实现正确的数据流。随着时间的推移，维护和更新自定义集成可能会导致技术债务和昂贵的修订，并对未来增长的可扩展性和灵活性构成挑战。
中间件集成是指使用中间软件连接 SaaS 应用程序和本地系统。中间件解决方案包括企业服务总线 (ESB) 工具和 iPaaS 平台，用于连接技术堆栈中的所有组件。传统的中间件解决方案通常成本高昂，并且需要专业知识才能有效实施和管理，而这种情况正变得越来越少见。iPaaS 是一种基于云的中间件，专为 SaaS 应用程序和现代企业而设计，通常被认为是更传统的中间件解决方案的升级版本。
各行各业的企业都在采用 SaaS 集成策略来简化他们的 IT 环境中的连接并自动执行业务流程。常见的 SaaS 集成用例包括：
组织可以集成 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365 等平台，潜在客户的自动转移。在自动化 HubSpot 营销活动中捕获潜在客户时，会自动将潜在客户添加到 Microsoft Dynamics 365，以供销售团队跟进。
将来自 Shopify 等电子商务平台的交易数据与 NetSuite 等 ERP 系统集成，可实现订单、库存和客户数据的自动同步。当客户在 Shopify 下单时，Shopify 会将相应的数据发送到 NetSuite，定价、库存和运输的实时更新将在 Shopify 和其他集成应用程序和系统中反映出来。
HR 团队可以在他们的 HR 软件中实施 RPA 自动化解决方案，以同步 HR 软件和内部系统之间的数据输入和自动操作。
SaaS 集成提供了许多优势，包括无缝数据集成、自动化工作流程、改进的可扩展性、统一分析、成本节约和效率提升以及更高的 SaaS 投资回报率。
SaaS 集成可在企业应用程序之间实现顺畅、准确的数据流。这有助于最大限度减少错误，并跨所有端点提供实时更新。
SaaS 集成解决方案有助于跨多个应用程序和系统（无论是基于云还是本地部署）创建工作流程，减少员工必须完成的手动流程和重复性任务。
当电子商务平台、CRM 平台和数据分析仪表板全部连接在一起时，销售代表可以获得自己需要的有关特定客户的所有信息，而无需检查多个应用程序或依赖其他员工手动迁移或输入数据。更好的是，如果这些应用程序全部与内部机器学习工作流程相集成，各组织可以从数据中获取更清晰的洞察分析。
通过选择合适的集成策略，企业将能够通过集成新工具和应用程序来快速适应市场变化和新机遇。
利用 SaaS 应用程序集成，各组织能够将 ERP 系统与其他本地和基于云的应用程序和系统连接起来。这种统一的环境为企业提供了更全面的业务视图和更完整的数据集。借助此功能，各组织可以从集成的数据中获取切实可行的洞察分析，以支持战略规划并做出明智的决策。
成功的 SaaS 集成可以通过降低对广泛 IT 支持和定制开发的需求来减少 IT 开销，同时还可以通过减少花在手动任务上的时间来提高工作效率。
利用 SaaS 应用程序集成，企业将能够充分利用这些应用程序提供的功能，从而有助于最大限度地提高投资回报率。通过构建集成式应用程序生态系统，各组织可以加强协作、简化工作流程并提高工作效率。
虽然 SaaS 集成能带来诸多好处，但也带来了某些挑战：
使用许多 SaaS 应用程序的复杂 IT 架构可能会对 SaaS 集成策略构成重大挑战。通常需要进行定制开发来弥补不兼容的应用程序和系统之间的差距，而有效的实施和管理通常需要专门的技术专业知识。组织结构和复杂性是企业领导者选择集成解决方案时需要考虑的重要因素。
在多个系统之间实时同步大型数据集有时会导致性能问题。延迟会导致响应时间变慢和系统交互效率降低，这可能会严重破坏用户和客户体验。
IT 团队必须定期更新集成流程，确保在更新底层应用程序时它们仍能保持正常运行。需要仔细规划以管理更新期间的停机时间，并最大限度地减少运营中断。
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IBM 的 iPaaS 解决方案提供了一种直观的模块化方法，可以无缝集成和连接所有应用程序和数据，而无论它们位于何处。
借助集成解决方案实现连接、自动化并释放业务潜力
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1“Gartner 预测 2024 年全球公有云最终用户支出将超过 6750 亿美元”（ibm.com 外部链接），Gartner，2024 年 5 月 20 日。
2“什么是 iPaaS”，Chrystal China，2024 年 7 月 10 日。