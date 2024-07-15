通过 SaaS 集成，应用程序将能够无缝地请求和共享数据，从而推动工作流程自动化，增强各种业务流程的功能。

SaaS 是一种基于云的软件交付模式，在该模式下，服务提供商托管应用程序并通过互联网提供给客户使用。用户可以按需访问这些应用程序，而无需在本地设备上安装或维护软件。SaaS 提供商在云中托管应用程序并管理所有底层基础设施、安全性和更新。

从初创公司到大型全球组织，各种规模的企业都可使用 SaaS 应用程序，获得快速部署、最低管理费用和可预测的成本等好处。SaaS 解决方案通常基于订阅，并提供可扩展性、自动更新和可访问性，可从任何具有互联网连接的位置进行访问。这有助于各组织专注于核心运营，同时使用尖端技术，而无需对基础设施进行大量前期投资。

这些优势使 SaaS 成为当今占主导地位的软件交付模式，并推动了 SaaS 在所有行业的采用。Salesforce 和 HubSpot 等客户关系管理 (CRM) 系统、Microsoft 365 和 Slack 等协作工具，以及 SAP 和 Oracle 等提供的企业资源规划 (ERP) 解决方案都体现了 SaaS 应用程序在现代企业中发挥的不可或缺的作用。

这种普遍性凸显了 SaaS 在现代企业运营中作为变革力量所发挥的作用，推动各个行业提升效率、灵活性和创新。整合人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和物联网 (IoT) 设备有助于加强这些工具并提高它们的采用率。行业分析机构 Gartner 预测，到 2025 年底，全球 SaaS 支出将增长 22%，总额达到 2950 亿美元。1

SaaS 应用程序可提供许多好处，但对各组织的价值取决于能否有效缓解伴随的挑战和风险。随着 IT 环境 变得越来越复杂，这些应用程序也带来了新的挑战，例如分散的工作流程、数据孤岛以及与现有系统的兼容性问题。SaaS 集成可帮助组织解决这些问题。它能促进实现业务流程自动化所需的不同应用程序和系统之间的无缝连接和数据流。