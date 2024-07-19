推送通知是一种短消息，以弹出消息的形式出现在桌面浏览器、移动设备主屏幕或移动应用的设备通知中心内。 推送通知通常是用于显示文本和富媒体（如图像或按钮）的选择加入提醒，使用户能够执行特定操作。
组织使用推送通知作为营销或沟通渠道，但它们也可以用作安全机制。
推送通知最初等同于“Danger”，但并不是字面意义上的“危险”。 在担任 Design for Danger（Android 的前身）的总监期间，Matias Duarte 和他的设计团队在 2008 年开发出推送通知。
2009 年，苹果公司通过其云消息传递服务 APNS（Apple 通知服务）发布了自己的推送消息，也称为通知。 苹果公司设计的这个服务目前在 iPad、iPhone 等 iOS 设备上使用非常普遍，作为面向移动用户的移动推送通知。
推送通知是一种沟通渠道。 营销是开发人员和组织各自创建和使用推送通知的主要手段。 但是，推送通知也频繁用于民事沟通，但较少用于安全认证。
推送通知具有多种优点。 但是，这些优点很大程度上取决于组织规划和执行推送通知的成效。 在各行各业，推送通知点击率的标准平均水平在 2%-3% 左右。 为了获得较高的参与度和用户满意度，战略时机选择、个性化和准确的客户群细分是确保推送通知获得良好效果的关键因素。
组织选择使用推送通知的原因有很多。 其中包括：
推送通知接收方所体验到的最明显优点是：这个渠道以用户为中心。 接收方可在首选的空间中收到相关的信息。 他们还可以更改设备通知设置，或取消订阅通知。 这种选择余地可以抵消通知疲劳，但也可以促使应用发布者和组织为接收方创建最相关的内容。
此外，自动化仍然是组织可获得的关键优势，特别是在对即时性有需求的情况下，例如提供新闻、公共服务信息，或者高度个性化的体育赛事更新或房地产提醒等用例。
如果您收到有关限时抢购、旅游促销或流量更新等方面的通知，那么这些提醒来自启用了推送通知的推送服务器。
推送通知可以基于云，也可基于应用，需要与提供通知的服务器配合使用。 API 可启用来自作为应用和 Web 推送服务的云服务的推送通知。 组织请求推送通知后，API 将调用此服务并就地设置要传递的消息。
然后推送通知在用户的移动主屏幕或锁定屏幕上显示。 它也可以在应用图标上显示为通知，或者在启动浏览器以及使用浏览器时显示在桌面主屏幕上。
组织可发送包含文本的推送通知，最常见的是发送包含表情符号等富媒体的推送通知。 有些（但不是全部）推送通知包含可点击的链接或行动号召 (CTA)，用于提示用户执行某项操作，例如完成结账或者直接与网站或应用互动。
但是，推送通知在不同浏览器和操作系统上的体验并不相同。 虽然最流行的移动和桌面浏览器（如 Safari、Firefox、Chrome 和 Android）都支持推送通知，但这些浏览器中推送通知的传递方式和体验有所差异。
尤其是对于 Android 用户，某些富媒体不适用于不经常执行定期手机更新的用户。 此外，Android 设备上的选择拒绝过程与 iOS 设备有所不同，因为用户必须通过一些手动步骤来选择拒绝，尽管 Android 近年来已经简化了此过程。
了解设备、浏览器和操作系统的限制及权限的差异，对于希望成功执行推送通知的组织至关重要。
应用推送通知的方法有很多种，但这些方法与营销战略无关，通常是渠道中的常规方法。
其中包括：
对于营销活动，强大推送通知活动的关键在于准确的客户群细分和个性化。 组织可以通过监控通知的频率和类型，以及针对用户个性化通知的方式，降低最终用户的消息疲劳度，提高其消息容忍度。
此外，如果根据行为模式和用户兴趣对通知进行细分，则组织可以获得更好的效果。 例如，从健康保险平台向每位需要牙科检查的患者发送远程医疗通知是一种非常有价值的方法，可以为患者健康提供更好的支持，以及简化预约过程。
个性化是从客户群细分延伸而来，涉及特定用户独有的内容和消息发送时机选择。 向用户发送他们在购物网站上浏览过以及关注过的商品的降价通知，是增加电子商务销售额的一种有效方法。
几乎每个行业和领域都采用针对其客户和受众量身定制的推送通知。 但是，在基于需求的领域中（例如金融、健康、天气、交通和酒店），点击率会更高一些。
成功的营销活动主要体现在：推送通知能够在多大程度上满足高度具体的需求以及满足需求的迅速程度。 这些是提高顾客转化率的重要推动因素。 在零售和社交媒体领域，实现更高的参与率会更困难一些，因为有 81% 的智能手机用户关闭了这些通知3。
此外，创建包含情绪上下文（用表情符号表示）的推送通知时，组织通常可以获得比发送带有标题行的纯文本通知更高的参与率，即使两者都包含相关信息也是如此。
最后，虽然这里着重介绍了推送通知战略和营销活动，但推送通知在安全认证方面的应用同样很重要。 银行和医疗保健等行业的组织经常使用推送通知进行身份认证（由安全的应用发送）。
1 Statista，2021 年 7 月， 向美国智能手机用户分发推送通知 （链接位于 IBM 外部）
2 Statista，2021 年 7 月， 向美国智能手机用户分发推送通知 （链接位于 IBM 外部）
3 eMarketer 调研，2021 年 6 月， 美国的大多数智能手机用户都会毫不犹豫地限制推送通知 （链接位于 IBM 外部）