如果您收到有关限时抢购、旅游促销或流量更新等方面的通知，那么这些提醒来自启用了推送通知的推送服务器。

推送通知可以基于云，也可基于应用，需要与提供通知的服务器配合使用。 API 可启用来自作为应用和 Web 推送服务的云服务的推送通知。 组织请求推送通知后，API 将调用此服务并就地设置要传递的消息。

然后推送通知在用户的移动主屏幕或锁定屏幕上显示。 它也可以在应用图标上显示为通知，或者在启动浏览器以及使用浏览器时显示在桌面主屏幕上。

组织可发送包含文本的推送通知，最常见的是发送包含表情符号等富媒体的推送通知。 有些（但不是全部）推送通知包含可点击的链接或行动号召 (CTA)，用于提示用户执行某项操作，例如完成结账或者直接与网站或应用互动。

但是，推送通知在不同浏览器和操作系统上的体验并不相同。 虽然最流行的移动和桌面浏览器（如 Safari、Firefox、Chrome 和 Android）都支持推送通知，但这些浏览器中推送通知的传递方式和体验有所差异。

尤其是对于 Android 用户，某些富媒体不适用于不经常执行定期手机更新的用户。 此外，Android 设备上的选择拒绝过程与 iOS 设备有所不同，因为用户必须通过一些手动步骤来选择拒绝，尽管 Android 近年来已经简化了此过程。

了解设备、浏览器和操作系统的限制及权限的差异，对于希望成功执行推送通知的组织至关重要。