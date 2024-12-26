主页
topics
什么是医疗保健价格透明？
医疗保健行业的价格透明是为了让消费者感到准备更充分、参与更深入、了解更全面。 尽管一些付款人和提供商已经在提供护理之前获得了选定项目和服务的定价估算，但医疗保健服务与其他商品有所不同。 医疗保健服务更昂贵、更混乱且更个人化，并且涉及到可能会产生终生后果的决定。 此外，超过一半的美国消费者（50% 接受过大学教育）还不够了解医疗保健系统，导致无法有效地浏览其医疗福利选择和利用服务。 消费者无法有效研究和比较医疗保健费用和质量，是实现较高健康素养水平并最终降低成本的障碍。
为帮助消费者进一步了解成本，医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 发布了两项最终规定：一项涉及医院价格透明，另一项涉及覆盖范围透明。 通过将"高科技"解决方案与消费者参与的"高接触"方法相结合，医疗保健提供商和付款人可以在遵守新规定方面取得很大进步。
在美国，已经颁布了卫生政策变更规定，因此消费者和其他利益相关者可以更容易获得医疗保健行业的成本信息。 领导者希望新政策有助于降低成本并为医疗保健支出提供更合理的指标。
根据医院价格透明度最终规定，每家美国医院都必须：
医院价格透明度规定于 2021 年 1 月 1 日生效。 不遵守该规定将被处以每天 300 美元的罚款。 但是，有一些解决方案可以帮助医院避免罚款并迅速遵守新规定。
了解贵组织如何遵守：
2020 年 10 月发布的"覆盖范围透明"最终规定要求健康方案和自保雇主向消费者和其他利益相关者披露详细的价格信息和成本分摊信息。 最终规定（必须在三个关键截止日期之前执行）采用以下方法使定价信息更易于访问：
尚未公布对不符合新规定的医疗保健方案的处罚。
获取有关该规定的完整详细信息：
美国卫生与公共服务部 (HHS) 宣布了另一项与《无意外法》相关的新规定，旨在保护消费者免受意外医疗账单的影响。 新规定的条款包括：
新规定将于 2022 年 1 月 1 日对医疗保健提供商、设施和付款人生效。
了解有关新规定的更多信息：
在帮助实现医疗保健价格透明的全面承诺方面，技术的作用不容小觑。 例如，在医疗保健提供商和付款人之间实现互操作性和安全信息流至关重要，这样，当患者购买服务时，他们选择的医疗保健提供商就有权访问提供护理服务所需的病历。
使数据可操作的消费者友好型工具也很重要。 技术可以发挥重要作用，帮助消费者了解自付费用，并根据医生的建议安排合适的捆绑服务，从而在他们选择的位置体验到想要的护理。 此外，医疗保健成本估算器等工具可以确保医疗保健提供商和患者在浏览医疗保健系统时，能够访问相同的定价信息。
医疗保健消费者需要及时获得有关医疗费用的准确可信信息以便做出重要的医疗保健决策，而提供者可以很好地满足这一需求。 保险公司和自保雇主可以通过为其会员提供成本和质量比较信息来发挥关键作用，即使他们没有占据较大的市场份额，或者没有花费时间和资源来构建自己的价格透明解决方案也是如此。
健康保险方案和提供商应了解消费者如何应对标准收费和协商价格的潜在成本节约。 正因为如此，洞察消费者行为对于制定任何成功的价格透明相关策略至关重要。 了解消费者知识、态度和行为，可以帮助企业设计更有效的定价策略，并有可能成为市场上的创新者。
除了了解一般消费者行为外，了解您当地市场的动态也有助于在价格透明要求下制定成功的策略。 有关服务定价和可及性的竞争情报以及内部成本的洞察，可以帮助医疗保健组织了解在其所在地理区域最适合提供哪些可购买的服务。
通过实施消费者友好型价格透明应用程序来满足 CMS 要求并为患者提供支持。
可以为消费者提供准确、实时的医疗保健自付费用估算。
指导您的价格透明策略，并帮助确保遵循有关消费者行为和市场动态的专家洞察。