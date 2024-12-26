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什么是医疗保健价格透明？

 什么是医疗保健价格透明？
了解适用于提供商和付款人的最终规定
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一名父亲手里抱着婴儿并正在使用笔记本电脑工作
什么是医疗保健价格透明？

医疗保健行业的价格透明是为了让消费者感到准备更充分、参与更深入、了解更全面。 尽管一些付款人和提供商已经在提供护理之前获得了选定项目和服务的定价估算，但医疗保健服务与其他商品有所不同。 医疗保健服务更昂贵、更混乱且更个人化，并且涉及到可能会产生终生后果的决定。 此外，超过一半的美国消费者（50% 接受过大学教育）还不够了解医疗保健系统，导致无法有效地浏览其医疗福利选择和利用服务。 消费者无法有效研究和比较医疗保健费用和质量，是实现较高健康素养水平并最终降低成本的障碍。

为帮助消费者进一步了解成本，医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 发布了两项最终规定：一项涉及医院价格透明，另一项涉及覆盖范围透明。 通过将"高科技"解决方案与消费者参与的"高接触"方法相结合，医疗保健提供商和付款人可以在遵守新规定方面取得很大进步。

 查看指南
美国价格透明规定

在美国，已经颁布了卫生政策变更规定，因此消费者和其他利益相关者可以更容易获得医疗保健行业的成本信息。 领导者希望新政策有助于降低成本并为医疗保健支出提供更合理的指标。

 医院价格透明

根据医院价格透明度最终规定，每家美国医院都必须：

  1. 发布 300 项"可购买"服务的清晰且可访问的定价信息。 此信息必须在线发布，无需登录或个人健康信息 (PHI) 即可进行访问，并以消费者友好型格式提供。
  2. 发布一个包含所有服务（不仅仅是可购买服务）的费用的机器可读文件。

医院价格透明度规定于 2021 年 1 月 1 日生效。 不遵守该规定将被处以每天 300 美元的罚款。 但是，有一些解决方案可以帮助医院避免罚款并迅速遵守新规定。

了解贵组织如何遵守：

 访问 CMS 医院透明指南 付款人价格透明

2020 年 10 月发布的"覆盖范围透明"最终规定要求健康方案和自保雇主向消费者和其他利益相关者披露详细的价格信息和成本分摊信息。 最终规定（必须在三个关键截止日期之前执行）采用以下方法使定价信息更易于访问：

  1. 发布三个公开可用的机器可读文件，这些文件每月更新一次，用于网络内提供商协商的费用、网络外允许的历史数量和药物定价（截至 2022 年 1 月 1 日）。
  2. 为会员提供具有特定搜索功能的在线自助服务工具，其中显示 CMS 定义的 500 项可购买服务的定价信息和成本分摊信息（例如扣除款项）（截至 2023 年 1 月 1 日）。
  3. 使用相同的在线工具，提供所有项目和服务的定价信息和成本分摊信息（截至 2024 年 1 月 1 日）。

尚未公布对不符合新规定的医疗保健方案的处罚。

获取有关该规定的完整详细信息：

 阅读 CMS 事实表 防止意外医疗账单

美国卫生与公共服务部 (HHS) 宣布了另一项与《无意外法》相关的新规定，旨在保护消费者免受意外医疗账单的影响。 新规定的条款包括：

  • 要求所有紧急服务在未经事先授权的情况下被视为网络内服务
  • 禁止紧急服务和非紧急服务的高额网络外费用分摊
  • 禁止网络内设施辅助护理的网络外费用
  • 向消费者提前提供明确的网络外费用通知

新规定将于 2022 年 1 月 1 日对医疗保健提供商、设施和付款人生效。

了解有关新规定的更多信息：

 阅读 CMS 简介
技术是实现价格透明的关键

在帮助实现医疗保健价格透明的全面承诺方面，技术的作用不容小觑。 例如，在医疗保健提供商和付款人之间实现互操作性和安全信息流至关重要，这样，当患者购买服务时，他们选择的医疗保健提供商就有权访问提供护理服务所需的病历。

使数据可操作的消费者友好型工具也很重要。 技术可以发挥重要作用，帮助消费者了解自付费用，并根据医生的建议安排合适的捆绑服务，从而在他们选择的位置体验到想要的护理。 此外，医疗保健成本估算器等工具可以确保医疗保健提供商和患者在浏览医疗保健系统时，能够访问相同的定价信息。

医疗保健消费者需要及时获得有关医疗费用的准确可信信息以便做出重要的医疗保健决策，而提供者可以很好地满足这一需求。 保险公司和自保雇主可以通过为其会员提供成本和质量比较信息来发挥关键作用，即使他们没有占据较大的市场份额，或者没有花费时间和资源来构建自己的价格透明解决方案也是如此。

 了解哪些技术能够加快取得成功
奉行"消费者至上"战略

健康保险方案和提供商应了解消费者如何应对标准收费和协商价格的潜在成本节约。 正因为如此，洞察消费者行为对于制定任何成功的价格透明相关策略至关重要。 了解消费者知识、态度和行为，可以帮助企业设计更有效的定价策略，并有可能成为市场上的创新者。

 从医疗保健行业领先企业获得洞察
通过市场洞察指导策略

除了了解一般消费者行为外，了解您当地市场的动态也有助于在价格透明要求下制定成功的策略。 有关服务定价和可及性的竞争情报以及内部成本的洞察，可以帮助医疗保健组织了解在其所在地理区域最适合提供哪些可购买的服务。

 探索市场洞察
相关解决方案
医疗保健提供者

通过实施消费者友好型价格透明应用程序来满足 CMS 要求并为患者提供支持。

探索 IBM Price Transparency
医疗保健支付者

可以为消费者提供准确、实时的医疗保健自付费用估算。

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医疗保健提供商咨询服务

指导您的价格透明策略，并帮助确保遵循有关消费者行为和市场动态的专家洞察。

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资源 成本和美国医疗保健系统

比较美国和其他国家或地区在常见医疗保健程序方面的成本。

 医疗保健消费者价格敏感度

查看 IBM Watson Health PULSE® 调查的结果，该调查向医疗保健消费者询问了他们对价格的看法。

 预测价格透明可能产生的意外后果

向四位专家咨询了价格透明会产生哪些意想不到的后果 - 看看他们怎么说。