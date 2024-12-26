什么是医疗保健价格透明？

在帮助实现医疗保健价格透明的全面承诺方面，技术的作用不容小觑。 例如，在医疗保健提供商和付款人之间实现互操作性和安全信息流至关重要，这样，当患者购买服务时，他们选择的医疗保健提供商就有权访问提供护理服务所需的病历。

使数据可操作的消费者友好型工具也很重要。 技术可以发挥重要作用，帮助消费者了解自付费用，并根据医生的建议安排合适的捆绑服务，从而在他们选择的位置体验到想要的护理。 此外，医疗保健成本估算器等工具可以确保医疗保健提供商和患者在浏览医疗保健系统时，能够访问相同的定价信息。

医疗保健消费者需要及时获得有关医疗费用的准确可信信息以便做出重要的医疗保健决策，而提供者可以很好地满足这一需求。 保险公司和自保雇主可以通过为其会员提供成本和质量比较信息来发挥关键作用，即使他们没有占据较大的市场份额，或者没有花费时间和资源来构建自己的价格透明解决方案也是如此。

