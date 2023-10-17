维护、修复和运维 (MRO) 是一门管理制造材料、设备甚至实际工厂本身的日常和长期流程的学科，使制造商能够主动或实时响应供应链问题。
MRO 不仅帮助制造商检修和管理用于制造商品的设备和消耗材料，还帮助检修和管理实际工厂本身。近年来，随着内外部压力使供应链趋于复杂，这将变得更加重要。
每天，工厂依靠数十到数千台机器协同工作来生产公司最终将出售的成品。保持工厂在线和运行需要所有这些由数百个单独零件组成的机器保持原始状态并按计划运行。
因此，制造商需要严格的流程来管理工厂的各个方面。那么，MRO 究竟是什么意思，企业又该如何借此机会为己谋利呢？
做好准备应对外部事件的公司可能会超越竞争对手。在竞争激烈的世界中，MRO 的重要性不容低估。每个制造商都非常注重创造价值，因此他们需要建立工厂来高效地执行制造流程。
成功地将原材料转化为成品，工厂需要像运转良好的机器一样运行，能够预测原材料需求和成品水平，以便正确的设备始终保持在线，获得正确的供应以及配备正确的人员来执行。对于许多组织来说，这意味着他们需要 MRO 库存管理。
优先考虑 MRO 是供应链管理的一个组成部分，因为这需要管理不同供应商的货物流通，以确保组织的生产输出按计划进行。但这不仅仅是技术管理过程。工厂依赖于数十到数百名工人，他们不是生产公司销售的产品，而是确保工厂按计划进行，并且负责生产产品的员工拥有完成工作所需的一切工具。他们依靠全面的流程来确保拥有保持机器在线并正常工作所需的工具、设备和清洁剂。
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MRO 是指对制造商品所需的工具、用品和设备进行维护、修理或以其他方式保持运行的行为。MRO 管理是组织执行 MRO 的规范过程。虽然每个管理工厂的组织都执行自己的 MRO 版本，无论是否采用特定方法，甚至是否理解 MRO 的含义，组织最近都采用了更有条理、更全面和更复杂的 MRO 管理流程。
最终，每个生产商品和维护工厂的组织都必须确保其机器清洁、拥有最新的零件并准备就绪以生产商品。然而，MRO 管理是一种基于最佳实践和综合指南的更全面的策略。
创建更智能的 MRO 管理方法使组织能够更好地跟踪其 MRO 指标和关键业绩指标 (KPI)，例如成本控制、设备运行时间和平均修复时间。
库存管理是任何 MRO 战略的重要组成部分。正如库存项目耗尽可能会产生问题一样，公司也不希望库存水平过高（例如，原材料和设备过多），这会产生昂贵的运输成本。保持强大的库存控制可确保您拥有适量的 MRO 用品。最好将库存 视为一项投资1 ，因此，组织必须勤奋、精确和严格地对待库存，才能成功管理其库存水平。
虽然组织可能会购买许多需要维护、修复和运维的产品，但也可能选择通过供应商管理的库存来租赁一些工具和产品。
MRO 设备虽然必要，但如果组织没有正确采购，也可能成为高昂成本。不了解其 MRO 设备采购或有效运营工厂要求的组织将严重低估生产其产品的 MRO 成本，从而影响其整体盈利能力。此外，缺乏系统化的采购流程限制了公司寻找以最优惠价格提供 MRO 货物和设备的最佳供应商的能力。
因此，组织需要采取规范的 MRO 采购策略来简化 MRO 材料的采购流程。
无论公司如何追求维护、修复和运维库存，明智的做法是使用库存管理软件来优化其流程并跟踪采购订单、交货时间、库存成本及其所需的库存类型。
当公司决定是进行 预测性 维护还是预防性维护2 时，无论他们如何安排维护，他们都必须拥有正确的诊断、维护和修复工具，使机器保持最佳状态。这需要更复杂的数字办公用品，包括电子表格、其他软件、硬件和云成本，用于维护 MRO 项目和供应链的信息管理。
公司需要关注不同类型的 MRO。以下 MRO 示例展示了任何组织在保持工厂按时运行时必须考虑的全方位方法。
这包括备件、润滑油、手工工具和其他基础架构修复产品等，用于在机器发生故障之前进行修理等维修活动，从而提高维护水平。
为了确保工厂能够生产商品，工厂本身必须正常运转。基础架构修复和维护确保工厂的基础状况良好，并有充足的供应（例如，清洁用具、清洁用品以及工具和消耗品）。工具是任何生产过程中不可或缺的一部分，是在制造成品过程中使用的物品。主要工具包括车床、钻头和注塑模具，主要消耗品包括润滑剂、粘合剂、气体、手套、面罩以及焊条和焊接工具等工具。因此，公司必须充分掌握消耗品等一次性物品的使用率，这样不至于在工作日面临用完这些物品的风险。
产品制造出来后，公司需要将其转移到车辆上，然后将其运输到批发商或零售店。从输送机到叉车再到其他车辆和移动设备，这是任何工厂管理计划的重要组成部分。如果组织制造产品但没有可靠的运输方式，这对组织百害无一利。因此，必须像工厂的实际制造设备一样小心确保这些设备得到良好维护。
在实施强有力的 MRO 管理策略时，每个组织都必须了解以下几项挑战。
维护、修复和运维
预测性维护有助于预测设备未来的潜在状态，以确定何时应执行维护操作
以可靠性为中心的维护 (RCM) 是组织识别生产产品所需的实物资产（例如机器或工具）并制定全面策略以使其保持在线并以最佳水平运行的过程。
CMMS 是计算机化维护管理系统的简称，它是帮助管理资产、安排维护和跟踪工单的软件。