维护、修复和运维 (MRO) 是一门管理制造材料、设备甚至实际工厂本身的日常和长期流程的学科，使制造商能够主动或实时响应供应链问题。

MRO 不仅帮助制造商检修和管理用于制造商品的设备和消耗材料，还帮助检修和管理实际工厂本身。近年来，随着内外部压力使供应链趋于复杂，这将变得更加重要。

每天，工厂依靠数十到数千台机器协同工作来生产公司最终将出售的成品。保持工厂在线和运行需要所有这些由数百个单独零件组成的机器保持原始状态并按计划运行。

因此，制造商需要严格的流程来管理工厂的各个方面。那么，MRO 究竟是什么意思，企业又该如何借此机会为己谋利呢？

做好准备应对外部事件的公司可能会超越竞争对手。在竞争激烈的世界中，MRO 的重要性不容低估。每个制造商都非常注重创造价值，因此他们需要建立工厂来高效地执行制造流程。

成功地将原材料转化为成品，工厂需要像运转良好的机器一样运行，能够预测原材料需求和成品水平，以便正确的设备始终保持在线，获得正确的供应以及配备正确的人员来执行。对于许多组织来说，这意味着他们需要 MRO 库存管理。

优先考虑 MRO 是供应链管理的一个组成部分，因为这需要管理不同供应商的货物流通，以确保组织的生产输出按计划进行。但这不仅仅是技术管理过程。工厂依赖于数十到数百名工人，他们不是生产公司销售的产品，而是确保工厂按计划进行，并且负责生产产品的员工拥有完成工作所需的一切工具。他们依靠全面的流程来确保拥有保持机器在线并正常工作所需的工具、设备和清洁剂。