IT 资产管理是指管理 IT 资产的整个生命周期,而 IT 服务管理 (ITSM) 是指管理和交付 IT 服务。

IT 服务管理是管理组织中 IT 部门服务和 IT 订阅的过程。它包括从规划和实施 IT 服务到监控和审计等多个部分,以确保顺利高效地运行。IT 服务包括求助帮助台和帮助台支持(如指导用户如何更改密码或自助服务功能)以及变更管理程序,其中涉及有效处理 IT 基础设施的变更。

IT 服务管理的目标是提供可靠、优质的 IT 服务,满足企业及其最终用户(包括客户、员工和业务合作伙伴)的需求。ITSM 旨在提高用户体验和服务质量。

IT 基础设施库 (ITIL) 被认为是提供高效 ITSM 的最佳方法,因为它提供了最佳实践和框架。最新的 ITIL 版本 ITIL 4 由五个部分组成,即服务战略、服务设计、服务转换、服务运营和持续服务改进,详细介绍了 34 个 ITSM 实践。

从某种意义上说,ITSM 包括了 ITAM。资产和配置管理是众多 ITSM 流程之一,而 CMDB(专用于此流程的工具)是组织 IT 资产及其之间关系的集中存储库。