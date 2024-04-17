IT 资产管理 (ITAM) 是对 IT 资产的端到端跟踪和管理，以确保每项资产在其生命周期结束时得到正确使用、维护、升级和处置。
ITAM 涉及使用财务、合同和库存数据以及管理工具来跟踪 IT 资产并做出战略决策。主要目标是确保 IT 资源得到有效利用。ITAM 还可以通过减少正在使用的资产总数并延长这些资产的使用寿命来帮助优化成本，从而避免昂贵的升级。ITAM 的一个重要部分是了解总拥有成本并寻找优化资产使用的方法。
信息技术 (IT) 资产是组织在其业务运营期间使用的任何信息或数据、软件或硬件。硬件资产包括物理计算设备，例如数据中心的物理服务器、台式计算机、移动设备、笔记本电脑、键盘和打印机。另一方面，软件资产包括通常按用户或机器发放许可证的应用程序，以及利用开放源代码资源构建的软件系统和数据库。软件资产还包括基于云的资产和云服务，例如软件即服务 (SaaS) 应用程序。
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每个 IT 资产都有有限的生命周期。IT 资产管理 (ITAM) 是指管理资产的生命周期以确保最大的生产力。虽然不同组织的 IT 资产生命周期可能有所不同，但它们通常包括以下阶段：
该过程涉及对组织所需资产、其预期用途以及如何获取资产做出决策。组织还考虑有竞争力的替代方案，并对所有可能的选项进行成本效益和 TCO（总拥有成本）分析，同时规划资产收购。
资产可以通过购买（包括软件即服务）、建设、许可或租赁的方式获得。
资产部署可能涉及安装、与其他工具集成、授予用户访问权限以及提供技术支持。
资产部署后，应制定定期维护、升级和维修的规定，以优化其使用并实现价值最大化。此过程可延长它们的使用寿命、降低成本并减轻风险。
当资产开始折旧，支持维护费用不再具有经济可行时，资产就会报废。也就是说，当维护变得更加频繁，组织对某项 IT 资产花费的资源比以前更多的时候，这项 IT 资产的生命周期就结束了。如果市场上有更好的选择，组织也可以决定报废资产。资产报废涉及处置旧资产、更新资产信息、终止支持和许可协议以及制定过渡到新资产的计划。
高效的 ITAM 可以帮助组织集中和简化资产跟踪、优化资产使用、确保软件许可证合规性并改进与资产相关的决策。
在不同位置跟踪资产时，很难进行管理。不准确和无序可能会导致效率低下和业务决策失误。有了中央资产数据库或库存，资产跟踪就变得更容易、更高效。组织可以在一个位置看到哪些资产需要丢弃、升级或优化，以实现最大生产力。
IT 资产管理可以有效利用资源、降低风险、最大限度地减少浪费并降低成本。通过建立 ITAM 流程，组织可以获得有关其所有资产状态的实时数据，并可以就资产使用做出明智的决策。
授权使用第三方软件的组织经常要接受软件供应商的软件审核，他们希望确保这些组织遵守许可条款和条件。违反这些协议可能会导致巨额罚款。因此，组织使用 ITAM 软件自动监控其网络上所有计算机上安装的所有软件，并确保它们遵守相关许可协议。
ITAM 数据有助于评估以前的购买和部署，然后为后续行动提供信息。ITAM 可以改进 IT 资产采购和业务流程。
随着组织 IT 资产的增长，通过手动、纸质或电子表格系统对其进行管理变得很麻烦。IT 资产管理 (ITAM) 软件是用于资产生命周期管理和跟踪的集中式应用程序。ITAM 软件解决方案通常包含使组织能够更好地控制其 IT 环境并使其能够跟踪资产（包括本地资产和云资产）的特性和功能，例如：
自动检测：大多数 IT 资产管理系统会自动检测组织计算机网络上安装的所有硬件和软件。
配置管理数据库 (CMDB)：CMDB 是一个集中式数据库，用于存储有关组织的 IT 资产以及资产之间关系的信息。
许可证管理：通过将资产许可证与相关库存数据相互参照，ITAM 软件可以提醒组织注意即将到期的许可证、未获得充分许可授权的资产（可能面临违规风险）或购买的许可过多（使用不足）的资产。
请求管理：某些 ITAM 软件可以跟踪所有 IT 资产请求，并允许组织定义资产请求工作流程。他们评估这些资产的许可证要求并管理采购和部署过程。
版本和补丁管理：资产管理软件可跟踪新软件补丁和版本的部署情况，以确保组织的计算机套件安全、及时更新并顺利运行。
库存管理：ITAM 工具保存组织使用的所有资产的记录。资产清单记录名称、许可协议类型、价格和版本等数据。
固定资产管理：大多数 IT 资产管理解决方案都有用于管理固定资产数据的专用存储库。固定资产主要包括硬件。
数字资产管理：ITAM 软件的这一功能涉及数字版权和富媒体（例如，视频、音乐和照片等多媒体内容）的管理。
IT 资产管理是指管理 IT 资产的整个生命周期，而 IT 服务管理 (ITSM) 是指管理和交付 IT 服务。
IT 服务管理是管理组织中 IT 部门服务和 IT 订阅的过程。它包括从规划和实施 IT 服务到监控和审计等多个部分，以确保顺利高效地运行。IT 服务包括求助帮助台和帮助台支持（如指导用户如何更改密码或自助服务功能）以及变更管理程序，其中涉及有效处理 IT 基础设施的变更。
IT 服务管理的目标是提供可靠、优质的 IT 服务，满足企业及其最终用户（包括客户、员工和业务合作伙伴）的需求。ITSM 旨在提高用户体验和服务质量。
IT 基础设施库 (ITIL) 被认为是提供高效 ITSM 的最佳方法，因为它提供了最佳实践和框架。最新的 ITIL 版本 ITIL 4 由五个部分组成，即服务战略、服务设计、服务转换、服务运营和持续服务改进，详细介绍了 34 个 ITSM 实践。
从某种意义上说，ITSM 包括了 ITAM。资产和配置管理是众多 ITSM 流程之一，而 CMDB（专用于此流程的工具）是组织 IT 资产及其之间关系的集中存储库。
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