基础设施监控是跟踪、分析和管理企业技术堆栈后端组件的性能、可用性和运行状况的过程。从内存芯片和处理器到操作系统 (OS) 和应用程序服务器的每个组件都在向最终用户提供应用程序或服务方面都发挥着至关重要的作用，并且可以跨云、本地和混合环境存在。监控这些系统的必要性在于应用程序停机和服务降级会导致用户流失、重大收入损失以及企业声誉受损。

基础设施监控要求使用专门工具，自动收集、聚合和分析来自服务器、虚拟机、容器、数据库和其他后端组件的数据和指标。基础设施监控工具涵盖广泛的参数，例如 CPU 和内存使用情况、网络流量、磁盘空间、响应时间、错误率等。当超过预定义的阈值或检测到异常时，这些工具会生成警报或通知，从而使 IT 团队在潜在问题升级之前加以调查并解决。基础设施监控的最终目标是确保 IT 基础设施可靠、安全、高效的运行。