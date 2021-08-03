从大型诊断成像扫描仪到微型可穿戴传感器，技术已成为现代医疗保健不可或缺的一部分。除新的治疗方法和医疗程序外，技术还改善了众多医疗业务流程。很多人已开始享受在线预约、只需点击几下即可访问测试结果和记录，或是通过电子邮件或短可向提供商发出问题等便利。

医疗保健技术创新为医疗保健的下一波进步提供支持的几个示例领域如下：

疾病诊断和治疗

使用 AI 来处理数据（如医学图像）并开发疾病模型可能有助于临床医生更精确地做出诊断。例如，IBM Research 最近的研究表明，AI 可用于识别和解释 MRI 中的大脑活动模式，以便跟踪神经退行性疾病（如亨廷顿氏病）的发展情况。

医学成像

计算机和 AI 模型在医学成像方面尤其有价值，因为它们可帮助将图片转换为数字并检测趋势。通过识别极具价值的发现结果并提醒他们注意异常情况，这些创新有助于放射科医生和其他临床医生对他们必须查看的超大量图像进行管理。

医疗保健运营

很多医院和医疗保健系统正在电子病历方面已有的改进基础上，开始着手寻找其他方法来系统地改善其运营状况。云技术、分析和移动技术仅为企业用于优化其数字基础设施的其中几例。

临床研究

生命科学组织正利用技术来改变临床试验的开展方式。智能设备、远程医疗访问和传感器正用于支持分散试验，以使参与者更高效和便捷地收集数据。