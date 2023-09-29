AWS Lake Formation 是一项服务，它可让您在最短时间内轻松设置安全的数据湖。
如今，我们发现越来越多公司转向数据湖，因为它比数据仓库更灵活、便宜且易于使用。您无需受限于专有格式，也不必将所有数据摄取到专有技术中。
随着越来越多公司开始利用数据湖，安全性变得越发重要；因为会有更多人员需访问这些数据，而您希望能控制哪些人员可以看到哪些内容。
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AWS Lake Formation 可帮助解决数据湖的安全问题。对于 Amazon S3 用户，它是一种无缝集成并支持您对数据实施精细的安全策略。AWS Lake Formation 可为您提供三项关键功能：
1. 快速构建数据湖：这意味着只需几天即可，而不是几个月。您可以更快地移动、存储、更新数据并对其进行编目，同时自动组织和优化数据。
2. 简化安全管理：您可以集中定义和执行安全、治理与审计策略。
3. 让数据易于发现和共享：对公司的所有数据资产进行编目，并在不同使用者之间轻松共享数据集。
如果您正在使用或计划使用 AWS S3，我们建议您考虑使用 AWS Lake Formation，因为它是对数据湖实施安全策略的一种简便方法。作为堆栈的一部分，您还需要一个查询引擎，以便能对数据湖进行分析。目前，用于执行此操作的最流行的引擎是 Presto，它是一个专为数据湖而构建的开源 SQL 查询引擎。
我们已让开始使用此堆栈变得十分容易：AWS S3 + Presto + AWS Lake Formation。我们提供适用于 Presto 的 SaaS，其中附带与 S3 和 Lake Formation 的现成集成，因此您可在几小时内建立并运行一个完整的数据湖分析堆栈。
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