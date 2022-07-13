《反洗钱法》是多项法案和政策的集合，这些法案和政策将共同预防和起诉美国的洗钱犯罪活动。打击洗钱活动还涉及多个国内和国际政府组织之间的合作，因为这种犯罪活动经常发生在多个国家或地区内。 下面概述了美国最值得注意的一些反洗钱法案。

这些法案和组织包括：

银行保密法 (BSA)：BSA 也称为货币和外币交易报告法，此法案于 1970 年制定，它是第一部旨在预防和起诉通过银行和其他金融机构进行洗钱活动的法案。 《银行保密法》要求银行配合政府调查，通过跟踪资金流动来打击非法融资活动。 例如，它要求银行为任何超过 10,000 美元的现金交易填写货币交易报告 (CTR)。

洗钱控制法案：此法案于 1986 年制定，它将洗钱活动定为联邦犯罪。 它主要是控制贩毒集团的洗钱活动。 它允许政府没收资产而不指控任何犯罪人。 该法案还将 CTR 扩展到包括超过 10,000 美元的任何交易，而不仅仅是现金交易。

Annunzio-Wylie 反洗钱法：此法案于 1992 年制定，主要是针对银行的。 它要求银行实施反洗钱预防措施，只要银行允许犯罪分子将其机构用于洗钱目的，银行就会受到惩罚。 它引入了可疑活动报告 (SAR)；如果客户或交易涉嫌洗钱，银行就需要完成该报告。

美国爱国者法案：此法案是在 2001 年 9 月 11 日纽约恐怖袭击后制定的，旨在跟踪和打击通过洗钱活动提供的恐怖主义融资 (CFT) 和恐怖活动。 它加强了银行与政府内反恐部门的合作，并加大了对洗钱活动的罚款和刑罚。 《美国爱国者法案》的一个要点是客户身份识别计划 (CIP)，也称为“了解您的客户”(KYC)，它强制要求银行对其客户进行审查。

FinCEN：金融犯罪执法网络局 (FinCEN) 已加入到 BSA 和美国爱国者法案的规定中，它针对金融机构需要遵守的客户尽职调查制定了严格的规则。

一些国内和国际政府组织、机构和执法部门联合打击全球范围内的洗钱活动。