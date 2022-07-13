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什么是反洗钱？

了解反洗钱法律、工作和政策如何防止犯罪分子将非法获得的资金变成干净的资金。

反洗钱 (AML) 工作包括法律、法规和程序，旨在防止犯罪分子将非法活动获得的资金（“脏钱”）变成合法收入（“干净的钱”）。 “脏钱”一词起源于阿尔·卡彭时代，他通过一系列以现金为基础的投币式自助洗衣店，将从非法活动中赚取的钱变成合法收入（这个过程称为“洗钱”）。

洗钱流程分为三个阶段：放置、分层和融合。

  • 放置是将脏钱注入金融系统（例如银行账户或企业）的行为。 放置方法的一些示例包括将资金与合法收入（例如现金业务）混合、以脏钱偿还债务、赌博、房地产投资、以及外币走私和兑换。
  • 分层通过各种晦涩难懂且难以跟踪的记账操作隐藏了资金来源。 分层通常涉及国际转账，特别是在颁布了账户持有者隐私法的国家或地区。 这笔钱通常会被分割和多次转移，直到几乎不可能追溯到源头。
  • 融合是指将目前干净的钱取出并存入“干净”的银行账户。 这笔钱可以用于任何目的。

反洗钱法涵盖的洗钱活动和犯罪活动范围有限，但其影响却十分深远。 例如，反洗钱法规要求提供贷款或接受客户存款的金融机构（包括银行）监控客户行为，确保他们不会协助洗钱活动。 如果银行未遵守这些法律法规，那么可能招致巨额罚款和其他执法行动等严重后果。
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什么是反洗钱法？

《反洗钱法》是多项法案和政策的集合，这些法案和政策将共同预防和起诉美国的洗钱犯罪活动。打击洗钱活动还涉及多个国内和国际政府组织之间的合作，因为这种犯罪活动经常发生在多个国家或地区内。 下面概述了美国最值得注意的一些反洗钱法案。

这些法案和组织包括：

银行保密法 (BSA)：BSA 也称为货币和外币交易报告法，此法案于 1970 年制定，它是第一部旨在预防和起诉通过银行和其他金融机构进行洗钱活动的法案。 《银行保密法》要求银行配合政府调查，通过跟踪资金流动来打击非法融资活动。 例如，它要求银行为任何超过 10,000 美元的现金交易填写货币交易报告 (CTR)。

洗钱控制法案：此法案于 1986 年制定，它将洗钱活动定为联邦犯罪。 它主要是控制贩毒集团的洗钱活动。 它允许政府没收资产而不指控任何犯罪人。 该法案还将 CTR 扩展到包括超过 10,000 美元的任何交易，而不仅仅是现金交易。

Annunzio-Wylie 反洗钱法：此法案于 1992 年制定，主要是针对银行的。 它要求银行实施反洗钱预防措施，只要银行允许犯罪分子将其机构用于洗钱目的，银行就会受到惩罚。 它引入了可疑活动报告 (SAR)；如果客户或交易涉嫌洗钱，银行就需要完成该报告。

美国爱国者法案：此法案是在 2001 年 9 月 11 日纽约恐怖袭击后制定的，旨在跟踪和打击通过洗钱活动提供的恐怖主义融资 (CFT) 和恐怖活动。 它加强了银行与政府内反恐部门的合作，并加大了对洗钱活动的罚款和刑罚。 《美国爱国者法案》的一个要点是客户身份识别计划 (CIP)，也称为“了解您的客户”(KYC)，它强制要求银行对其客户进行审查。

FinCEN：金融犯罪执法网络局 (FinCEN) 已加入到 BSA 和美国爱国者法案的规定中，它针对金融机构需要遵守的客户尽职调查制定了严格的规则。

一些国内和国际政府组织、机构和执法部门联合打击全球范围内的洗钱活动。

  • 美国组织：执法和监管机构包括 FinCen、证券交易委员会 (SEC)、联邦调查局 (FBI)、中央情报局 (CIA) 和美国邮政署 (USPS)。
  • 国际组织：组织包括金融行动特别工作组 (FATF)、联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC)、世界银行金融诚信部和国际货币基金组织 (IMF)。
反洗钱合规计划

反洗钱合规计划是公司为遵守反洗钱政策和法规而采取的措施。 反洗钱合规计划还旨在揭露和应对洗钱、恐怖主义融资以及与欺诈相关的风险。

企业必须满足一系列要求才能这样做。 可通过五个反洗钱基本措施来帮助组织实现反洗钱合规性。 它们是：

  1. 指定一名反洗钱合规专员。
  2. 制定内部政策和程序。
  3. 确保持续开展反洗钱合规计划培训。
  4. 由第三方提供独立审查。
  5. 完成客户尽职调查（了解您的客户和客户适当性）。
反洗钱 KYC

防止洗钱活动的最简单方法是在金融机构内实施“了解您的客户”规则。 如果资金只与一个人或一个组织相关联，并且每笔交易都是可追踪的，那么几乎不可能进行洗钱。 从过去 50 年通过的各种反洗钱法案可以看出，有关客户尽职调查的规则变得越来越严格了。
BSA 报告要求

《银行保密法》要求金融机构报告任何可能用于洗钱的活动。 下面是遵守《银行保密法》的四个最重要的报告要求，这些要求通常在金融机构遇到洗钱犯罪时触发：

  • 可疑活动报告 (SAR)：金融机构必须在检测到任何可疑交易后 30 天内完成此报告。
  • 外国银行账户报告 (FBAR)：当个人在美国以外的国家或地区拥有账户或投资工具时，就需要填写这张表。
  • 货币交易报告 (CTR)：当客户存款或取款金额超过 10,000 美元时，就需要完成此报告。
  • 现金或货币工具国际运输报告 (CMIR)：此报告类似于 CRT，但它不是针对存款或电汇行为，而是针对将超过 10,000  美元的现金从一个客户实际转移或运输给另一个客户的行为。
反洗钱合规问题

虽然洗钱是一种国际犯罪活动，但许多规则都是地方性的，有时甚至会与联邦政策发生冲突，这使得金融机构很难遵守相关规则和法规。 一些银行甚至决定在难以保持合规或以促进洗钱而闻名的国家或地区内暂停服务。

AI 工具和软件改进了检测犯罪行为的整体流程。 例如，AI 和机器人流程自动化 (RPA) 可用于对非结构化数据进行统计分析，发现高风险案例并消除由于冗余数据引起的错误标记。 AI 还使用自然语言处理 (NLP) 来检测用户行为的变化，并将该数据与上下文信息相结合，提高银行机构“了解您的客户”的能力。

虽然 AI 工具改进了对洗钱活动的检测，但它们并不完美； 这些程序仍然有可能错误地标记账户和金融交易。 随着 AI 工具采用率的提高，金融机构的错误率也在逐渐降低，这使得他们能够更有效地遵守反洗钱法律法规。
反洗钱职位和认证

组织内的各个部门都有可能存在反洗钱职位，从 IT 部门到财务部、研究部、合规部、法务部，当然还有调查和执法部门。

在私营部门，经过认证的反洗钱专家和金融专家可以帮助组织保持合规，并可以帮助发现潜在的反洗钱计划。 在公共部门，有三种主要的反洗钱职业道路：政策制定、法律和执法。

除了学位证书和工作经验外，通常还需要获得反洗钱认证才能在这个领域内找到工作。 三项公认的反洗钱认证、协会和培训包括：

  • Limra 反洗钱培训和认证
  • 国际公认反洗钱师认证 (CAMS)
  • 国际公认反洗钱师协会 (ACAMS)
反洗钱和 IBM

IBM Financial Crimes Insight 是一种 AI 解决方案，可帮助组织以经济高效的方式实施反洗钱计划。 机构可以通过 IBM Cloud Pak for Data 上提供的这一注入 AI 的分析解决方案组合来改善客户引导并优化欺诈管理

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