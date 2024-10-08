AI 在银行业中的应用是什么？

从历史上看，现有的金融服务提供商在创新方面一直举步维艰。麦肯锡的一项研究1（链接位于 ibm.com 以外）发现，大型银行的生产力比数字原生型银行低 40%。许多新兴银行初创企业正在开创人工智能用例，因此传统银行迎头赶上并进行自我创新就显得尤为重要。

投资银行公司长期以来一直使用自然语言处理 (NLP) 来解析其内部拥有的或从第三方来源获取的大量数据。他们使用 NLP 来检查数据集，以便就关键投资和财富管理做出更明智的决策。

具体来说，银行业正在吸收 AI 技术的预期好处。客户需要数字银行体验：他们可以通过应用程序了解更多服务信息，与人或虚拟助理互动，更好地管理自己的财务。公司需要改善用户体验，让客户满意。采用和部署 AI 解决方案是实现这一目标的途径之一。

虽然 AI 本身功能强大，但将其与自动化相结合可以释放出更大的潜力。人工智能驱动的自动化将 AI 的智能与自动化的可重复性相结合。例如，AI 可以增强机器人流程自动化 (RPA)，从而更好地解析数据分析，并根据 AI 的判断采取最佳行动。其中一个例子是，银行使用 RPA 来验证客户数据，以满足了解客户 (KYC)、反洗钱 (AML) 和客户尽职调查 (CDD) 的限制要求。