AI 在银行业中的应用是什么？

发布日期：2024 年 5 月 1 日
作者：Keith O'Brien、Amanda Downie
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从历史上看，现有的金融服务提供商在创新方面一直举步维艰。麦肯锡的一项研究1（链接位于 ibm.com 以外）发现，大型银行的生产力比数字原生型银行低 40%。许多新兴银行初创企业正在开创人工智能用例，因此传统银行迎头赶上并进行自我创新就显得尤为重要。
投资银行公司长期以来一直使用自然语言处理 (NLP) 来解析其内部拥有的或从第三方来源获取的大量数据。他们使用 NLP 来检查数据集，以便就关键投资和财富管理做出更明智的决策。
具体来说，银行业正在吸收 AI 技术的预期好处。客户需要数字银行体验：他们可以通过应用程序了解更多服务信息，与人或虚拟助理互动，更好地管理自己的财务。公司需要改善用户体验，让客户满意。采用和部署 AI 解决方案是实现这一目标的途径之一。
虽然 AI 本身功能强大，但将其与自动化相结合可以释放出更大的潜力。人工智能驱动的自动化将 AI 的智能与自动化的可重复性相结合。例如，AI 可以增强机器人流程自动化 (RPA)，从而更好地解析数据分析，并根据 AI 的判断采取最佳行动。其中一个例子是，银行使用 RPA 来验证客户数据，以满足了解客户 (KYC)、反洗钱 (AML) 和客户尽职调查 (CDD) 的限制要求。
金融服务组织出于风险管理、客户体验和预测市场趋势等各种原因正在采用人工智能 (AI)。
人工智能可帮助客户提高财务决策能力。他们更愿意留在使用尖端 AI 技术帮助他们更好地管理资金的银行。
但是，考虑到广泛的行业法规，银行和其他金融服务组织需要制定全面的战略来对待 AI。使用 AI 需要制定周到的框架来降低风险和暴露。
IBM 商业价值研究院在其 《2024 年全球银行业和金融市场展望》 报告中为希望将 AI 工具和实践嵌入其运营的银行发布了一份指南。其中一些关键行动包括：
采用和部署 AI 的银行可以获得几大好处。
在银行业引入 AI 并非没有风险和复杂问题。IBM 商业价值研究院的 《2024 年全球银行业和金融市场展望》 研究发现，超过 60％ 的银行业首席执行官对 AI 带来的新漏洞感到担忧。其中包括：
银行机构面临着越来越大的数字化转型压力。客户希望获得具有自助服务功能的自动化体验，同时也希望在交互过程中感到个性化和人性化。
银行继续优先考虑 AI 投资，以在竞争中保持领先地位，并为客户提供越来越先进的工具来管理他们的资金和投资。客户继续优先考虑能够提供个性化 AI 应用程序的银行，这些应用程序可帮助他们了解自己的财务机会。
未来，银行将宣传他们正在使用 AI，以及如何比竞争对手更快地部署先进技术。AI 将帮助银行过渡到新的运营模式，接受数字化和智能自动化，并在新的商业和零售银行时代实现持续盈利。
改变游戏规则：生成式 AI 如何改变银行和金融行业。
通过利用现有文档，改变 AI 与数据交互的方式，而无需大量的培训周期。
Jim Marous 在 2023 年 Sibos 期间采访 Steve Canepa 和 Jen McComas。
近年来，AI 已经彻底改变了我们世界的各个方面，包括银行业。在这段视频中，Jordan Worm 深入探讨了 AI 对银行业产生突破性影响的五个关键领域。
访问此交互式功能，了解如何创建一个可集成的银行。
嵌入式金融可以帮助银行随时随地为出现财务需求的客户提供服务。
1 为什么大多数数字银行转型都失败了——以及如何扭转局面 （链接位于 ibm.com 以外），麦肯锡，2023 年 4 月 11 日。
2 AI 让金融欺诈变得更简单、更复杂 （链接位于 ibm.com 外部），彭博社，2024 年。
3 星巴克为什么像银行一样运营（链接位于 ibm.com 以外），《华尔街日报》 YouTube，2022 年。
4 版权法是 AI 2024 年的战场 （链接位于 ibm.com 以外），爱可信，2024 年 1 月 2 日。
5 如果 AI 如此聪明，为什么它不能掌握因果关系？ （链接位于 ibm.com 以外）， 2020 年 3 月 9 日。