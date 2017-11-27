“Cracken”在行动：密码破解冒险

我们于 2017 年 2 月订购了密码破解硬件。若是我们敲定订单时，GTX Ti 系列显卡已经发布，我们当时就会选用该型号，因为相较于标准版 GTX 1080，Ti 系列显卡的哈希运算速率能实现显著跃升。我们的下一代设备大概率会选用这款显卡。

单从月度成本这一项来看，我们搭建这套密码破解设备的投入就完全具备合理性。不过，我们值得对哈希破解速率展开详细拆解分析。

云供应商 8x 英伟达 Tesla K80s SHA1 和 Hashcat：14.8 GH/s Bcrypt 和 Hashcat：15.2 kh/s NTLM 和 Hashcat：66.493 GH/s



X-Force Red 的 Cracken 8x 英伟达 GTX 1080s Founders 版 SHA1 和 Hashcat：66.1 GH/s Bcrypt 和 Hashcat：118.6 kH/s NTLM 和 Hashcat：334 GH/s



自主研发硬件让我们的算力实现了质的飞跃。需要说明的是，上述这些性能数据均来自单个节点。我们在搭建 Cracken 系统时，部署了两个节点，这意味着我们总计拥有 16 块 GPU，可同时承接密码破解任务。从这些数据来看，GTX 1080 显卡在哈希破解速度上优势显著，且成本仅为云端方案的零头。

几年前，在另一套密码破解集群中，我曾为一批 ATI 390X 显卡更换了导热硅脂，这一操作确实有效降低了显卡的运行温度。此前，我们在执行破解任务的过程中，显卡频繁触及温度阈值而触发热保护关机。而且只要有一块显卡出现故障，就会导致整条 PCI 总线乃至整台服务器瘫痪。要让系统恢复运行，必须对设备进行物理断电重启。而在为这些 ATI 显卡更换新的导热硅脂后，其最高运行温度至少下降了 4 摄氏度，从而避免了热保护关机的情况。

在安装英伟达 GTX 1080 公版显卡之前，我灵光一闪，决定给其中一块显卡更换导热硅脂。我拆解了显卡，清理掉原厂自带的导热硅脂，然后涂上了自己手头那款顶级的导热膏。我这也算是大胆尝试了，直接让 16 块显卡中的一块失去了保修。但这么做真的有效果吗？效果微乎其微，完全不值当为此投入的时间成本。事实证明，GTX 1080 显卡的原厂导热硅脂性能本就不俗，而且公版配备的风扇，出厂状态下就能很好地将显卡产生的热量散发出去。此外，设备的外置机箱还装有三个大尺寸风扇来辅助空气流通，这也进一步提升了散热效果。

使用英伟达 GTX 1080 显卡时，热保护关机的问题从未出现过。不过对于这类显卡而言，保障充足的空气流通以及配备稳定可靠的大功率电源，才是更关键的核心要点。我们将这些显卡安装在独立的外置 GPU 机箱中，以此避免显卡故障导致整机集群瘫痪。