SoaPy：借助 ADWS 实现对 AD 环境的隐蔽信息枚举

在我们开发该库之前，与 ADWS 的交互只能通过微软官方工具（如远程服务器管理工具 RSAT）或基于.NET 框架开发的工具实现，这本质上限制了该协议仅能在 Windows 主机上使用。而实现从 Linux 主机对 ADWS 服务的交互能力，能够为安全从业人员提供更多与活动目录进行交互的可选方案。

这一技术空白促使我们开发了 SoaPy 工具，这是一款可在 Linux 主机上通过 ADWS 实现 LDAP 交互的工具。开发该工具需攻克诸多挑战：一方面，用于与 ADWS 交互的底层协议此前尚未有 Python 实现版本；另一方面，这类协议的相关文档相对匮乏，进一步增加了开发难度，最终我们不得不通过源码分析与数据包捕获分析相结合的方式，对这些协议进行逆向工程解析。

为实现与 ADWS 的有效通信，我们最终在 Python 中完成了多项技术的落地实现，包括 NNS（.NET 协商流协议）、NMF（.NET 消息帧协议）以及 NBFSE（.NET 二进制格式：SOAP 扩展协议）。这些协议的实现代码，加上工具其余功能模块，总计约 5000 行代码。由于通过 ADWS 实现 LDAP 交互需要涉及多个相对冷门的协议层，仅完成“通过 ADWS 发起简单查询”这一基础功能，就耗费了我们数月的开发时间。