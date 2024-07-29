循环往复的隐患：小漏洞，大危害

小漏洞，大危害：CVE-2024-30089 是一个隐蔽的内核漏洞。借助该漏洞，我成功攻破了一台完全更新的 Windows 11 设备（已启用所有基于虚拟化的安全防护及硬件安全缓解措施），并在今年的 Pwn2Own 黑客大赛中斩获首胜。
在本文中，我将概述自己简明直接的漏洞挖掘思路：选定一个切入点，凭直觉顺着线索深入探索，直至发现值得关注的异常点。该漏洞的特别之处在于，它源于一处逻辑错误，触发条件稳定可靠。此逻辑错误发生在进程间通信系统的特定状态下，进而导致了“释放后使用”漏洞。发现该漏洞的过程，需要对比程序在不同可能状态下的代码执行路径，我会在文中详细阐述这一过程。同样令人感兴趣的还有该漏洞的成因，以及 Microsoft 的修补方案，这些内容也将在本文中逐一探讨。这些主题在这篇文章中也有涉及。
在漏洞研究相关的咨询中，这是我最常被问到的问题。事实上，选定一个目标并坚持深入研究，或许是整个研究过程中最具挑战性的步骤之一。本文探讨的漏洞存在于 Microsoft Kernel Streaming Service (mskssrv.sys) 中。若想了解该子系统的整体概况，可参考这篇博客文章。我在那篇文章中已指出，MSKSSRV 子系统的部分特性使其成为优质攻击面，尤其是其进程间通信 (IPC) 机制。
MSKSSRV 的代码库规模相当小，而我此前在该子系统中发现的另一处漏洞，也曾被作为零日漏洞在野外场景中被独立利用过。我还了解到，已有其他研究人员和企业在着手对该驱动程序进行安全审计。正因如此，我最初陷入了一个常见误区，认为这个攻击面已无漏洞可挖。但由于我在之前的博客文章中曾推荐过该研究方向，最终选择相信自己的直觉，继续深入探索。
获取新研究思路的一个有效方法，就是持续关注当前的研究动态。我读到了一篇优质博客文章（由 k0shl 撰写）这篇文章为我带来了挖掘特定类型漏洞的灵感。在 k0shl 发现的漏洞中，某个对象的引用计数在初始化和递增时未进行适当的加锁处理，从而形成了“释放后使用”的可利用窗口。尽管 k0shl 发现的是用户态漏洞而非内核态漏洞，但该存在漏洞的库的编码风格，让我想起了之前审计 MSKSSRV 驱动程序时的场景。
MS KS Server (MSKSSRV) 会通过
FSStreamReg
两类对象，与用户态进程进行交互。
和
FSContextReg 均派生自
FSRegObject
并未实现加锁虚函数表 (vtable) 相关函数，而其基类 (
) 对此的实现逻辑仅为一条
nop 指令。这意味着
对象实际上并未实现任何加锁机制。与之相反，
FSStreamReg
函数中：
代码块 1：FSRendezvousServer::Close，FSRegObjects 的锁定和解锁路径
有两类对象均派生自
正如我在上一篇博客文章中所提及的，MSKSSRV 子系统中进程间对象共享的特性，是漏洞挖掘的一个重要切入点，因此我决定进一步聚焦该方向展开研究。该子系统的 IPC 机制如下图所示：
图 1：MS KS Server 中的进程间通信
通过 CreateFile 函数打开指向 MSKSSRV 设备的文件句柄时，系统会创建一个与该句柄对应的 FILE_OBJECT 对象。进程可借助该句柄，向该设备发送 IOCTL 控制码（通过 DeviceIoControl 函数），以此初始化一个新的流对象或上下文对象。初始化进程会通过
lpInBuffer
FSRegObject 的指针会被存储在
Irp->CurrentStackLocation->FileObject->FsContext2 中。
指向
FSRegObject 对象的同一指针会在
FsContext2 中被存储两次：一次存于初始化进程所用的
字段中，另一次存于注册进程所用的
字段中。通过这种方式，对
对象的引用可以在进程间共享。以
FSStreamReg 对象为例：多个进程可通过该对象访问流帧缓冲区，具体流程详见图表 1。
的引用计数会初始化为 1，并在初始化完成后再次递增。注册
再次增加其引用次数，每个对象总共有三个引用。
图 2：初始化并注册 FSContextReg 对象
代码块 2：MS KS Server 驱动程序中 DispatchCleanup 与 DispatchCleanup 例程的代码块截图
一个 dispatch 例程会处理一种或多种类型的 IRP（即封装后的 I/O 请求）。在 Windows 中，当指向某个文件的所有句柄引用都已关闭时，该文件对应的文件系统驱动会收到一个
在 MSKSSRV 驱动中，若存储于
代码块 3：FSRendezvousServer::Close，对 FSRegObjects 的进程校验
进程特定信息存储在
Irp->CurrentStackLocation->FileObject->FsContext2
。该驱动程序通过校验调用方的进程 ID<确定需要释放哪些归属于特定进程的资源（
对象、事件对象及其他相关资源）。若该进程为初始化进程或注册进程，则会对这些进程专属资源执行额外的清理操作。
这一点引起了我的注意，因为除少数例外情况外，所有 Dispatch 例程均运行在任意进程上下文中。换句话说，系统选择一个线程来完成 Dispatch 工作；它选择的线程是任意的。我发现，
此外，作为 Windows 操作系统的固有特性，句柄可被共享给其他进程（方式包括子进程继承，或调用 DuplicateHandle API 函数）。借助该共享文件句柄，其他进程也能够与同一个
图 3：共享 MS KS Server 设备句柄
正因如此，
图 4：外部进程关闭 FILE_OBJECT 最后一个句柄
我注意到，当文件句柄被关闭时，
代码块 4：可以从 FSRendezvousServer::Close 调用两次 FSRegObject::Release
一般来说，对象的解引用的次数多于引用次数并不是发生释放后使用的唯一方式。但在本例中，我们可以确定：若
已被释放，则其引用计数必定已降至 0。在
这类 IRP 请求期间，最后一次访问有效
的位置是在对
的调用中。因此，如果存在释放后使用漏洞，那么对
的调用必定发生在该对象已被释放之后。在调用过程中，该对象将被再次执行解引用操作。因此，在这个特定场景下，统计解引用次数是一种有效的启发式检测方法，可用于发现释放后使用漏洞。
接下来只需梳理程序所有可能的执行状态，记录对象何时被释放、何时被访问即可。为此，我针对所有可能的场景，在脑海中模拟了
请求处理期间的程序逻辑，每个场景均以对应的 Dispatch 函数为起点（详见代码块 2）。
下述状态均基于哪个进程关闭了句柄的最后一个引用这一前提得出。每一项均代表：若对应进程关闭了最后一个句柄，
FSContextReg 对象会产生的解引用次数。注意：HANDLE #1（初始化句柄）和 HANDLE #2（注册句柄）之间不存在功能差异，因为
字段指向由对应句柄所表征的两个
对象中同一块内存区域。
MSKSSRV 各类进程间通信状态下的 FSContextReg 对象解引用情况
成功！最后一种状态会导致四次解引用操作：外部进程执行两次，初始化（同时也是注册）进程执行两次；而该对象初始仅存在三次引用，这意味着释放后使用漏洞极有可能触发！我也对
在通过上述虚拟机逻辑推演的过程中，我找到了这个问题。如果该进程是初始化进程或注册进程，则会执行相应的清理操作，并将保存在
代码块 5：FSRegObject::CloseInitProcess 将 FSContext 指针设置为 NULL
这意味着在完成
但是，如果调用进程是外部进程，则不会进行清理，并在接近函数末尾处调用
现在，如果第二个句柄是由同时初始化并注册了该 FSContextReg 对象的进程关闭的，该对象就会清理其内部保存的所有进程资源，将其置空。这导致
这会导致单个
图 5：CVE-2024-30089 漏洞原理
一直跟进的读者可能会疑惑：既然外部进程最后同时关闭两个句柄，看起来同样会导致四次解引用，那为什么不能是这种情况？在对象被析构并释放之前，它会从保存在全局
FSRendezvousServer
开头，会检查
中的指针是否为链表中的有效成员。在这种情况下，该对象将在第二次调用
时释放在函数的结尾。在第四次调用
期间，该对象已与链表取消链接，成为无效对象，因而无法使用。若要触发释放后使用漏洞，该操作必须发生在
中完成对象的检索与有效性验证之后。以下代码片段展示了通过该漏洞可实现的一种释放后使用原语：
代码块 6：释放后使用漏洞利用原语代码调用路径
在该漏洞的安全更新指南中，CVSS 评分标注漏洞利用可能性较高，且攻击复杂度为“低”。尽管微软未对评分依据提供详细说明，但通过对其他漏洞的补丁对比分析，我发现了一些规律。该漏洞之所以获得此评分，很可能是因为其根源为逻辑错误，导致漏洞具备稳定触发特性。按照图 5 中概述的步骤，攻击者能够稳定触发代码块 6 所描述的释放后使用场景。但这并不意味着实际漏洞利用过程会一帆风顺。后续系列文章将详细拆解漏洞利用的完整步骤。
理解漏洞的产生原理，对于培养主动式安全开发实践至关重要。为了确定漏洞是如何被引入的，我分析了从 Winbindex 获取的驱动程序以前的版本，并查找了
在漏洞分析部分中，我曾提及该漏洞的根本成因：当调用进程为外部进程时，未将
Irp->CurrentStackLocation->FileObject->FsContext2
设
为 。令我意外的是，我在 mskssrv.sys 驱动的早期版本中，竟发现了这行完全相同的代码：
代码块 7：FSRendezvousServer::Close 早期版本，FsContext2 设置为 NULL
在上面所示的代码块中，无论前面的进程 ID 检查结果如何，
代码块 8：在功能标志校验中，FsContext 被设置为 NULL
上述代码块中展示了针对功能标志位
Feature_Servicing_TeamsUsingMediaFoundationCrashes
功能标志位是 Windows 系统的核心组件之一，用于切换各类功能特性及实验性功能，尽管相关公开资料较为有限。在之前的博客文章中，我们已探讨过功能标志位在漏洞补丁中的应用场景。功能标志位有时会用于在功能正式落地前，对其进行灰度测试或验证。在此情况下，如果
当该功能启用时，
Feature_Servicing_TeamsUsingMediaFoundationCrashes
并未被置为
NULL，这就引入了上述漏洞。经观察，此功能在 Windows 10 系统安装后默认处于启用状态。而在 Windows 11 系统中，如代码块 1 所示，此功能标志位的条件判断逻辑已被忽略，同时该指针也未被设为
，同样使其同样存在漏洞。
根据该功能的命名，我深入研究了视频会议软件 Microsoft Teams 的相关功能。经确认，Teams 可通过调用 MSKSSRV 组件的功能实现跨进程媒体流共享。推测该漏洞可能导致 Teams 因流句柄共享操作而崩溃。一个值得深入探索的方向是：进一步分析 Teams 如何跨进程共享 MSKSSRV 设备句柄，以及为何执行规范的指针清理操作会引发应用程序崩溃。
本系列文章的此部分将聚焦漏洞本身及对应的补丁分析。我对该漏洞的补丁格外关注，因为我此前提出的修复方案似乎会导致 Microsoft Teams 崩溃。需要说明的是，目前我尚未深入研究实际应用程序对 MSKSSRV 驱动的调用机制。缺乏这一上下文信息，会导致我们在理解“系统为何采用当前设计”时存在认知盲区。该漏洞的完整修复需要对基础代码进行重构，而这一过程可能会揭示 IPC 系统的预期工作原理细节。我也希望能从 Microsoft 开发者的实现中，提炼出一些安全编码实践的参考经验。
令人遗憾的是，2024 年 6 月安全更新中针对该漏洞的补丁，并未直接修复导致漏洞的逻辑错误。取而代之的是，在存在漏洞的代码执行路径前新增了访问令牌校验逻辑。参考以下由
代码块 9：IOCTL 函数以功能标志位校验为起始步骤，随后还会校验调用进程是否为帧服务器
上述函数首先会检查某项功能是否已启用。这可能是与补丁相对应的功能标志。如果该功能已启用，
我们来看一下
代码块 10：KsIsCurrentProcessFrameServer 对调用线程的访问令牌执行 SID 校验
该函数会针对两个特定的安全标识符 (SID) 检查调用线程的令牌。这些安全标识符对应于组
中的一个令牌。如果调用线程的访问令牌中启用了任一安全标识符，则可执行存在漏洞的函数代码。
由此，我怀疑仍存在一个管理员至内核级别的漏洞。最终，内存损坏问题根本没有得到解决。我通过对原有漏洞利用程序稍作修改确认了这一点：管理员用户可启动
服务，打开该服务的句柄，并借助该句柄创建用于漏洞利用的进程。在完全打补丁的系统上，我成功实现了完整的内核读写原语。
尽管 Microsoft 不认为“管理员权限到内核权限”属于安全边界，但威胁参与者已利用类似漏洞获取内核读写原语，并将其用于 EDR 屏蔽和 Rootkit 植入等操作。若你想了解该原语的实际应用场景，可查看我与 FuzzySec 共同呈现的 BlackHat 演讲。
本文聚焦于我参与 Pwn2Own 过程中的漏洞挖掘工作，核心目标是找出一个可用于权限提升的零日内核漏洞。文中详细记录了此次挖掘历程：从受其他研究成果启发，到初期漏洞挖掘屡屡受挫，再到转变研究视角后发现可疑线索，最终精准定位漏洞所在。既然漏洞已被锁定，且已获取悬空指针重用攻击原语，后续的漏洞利用工作理应一帆风顺，对吧？Microsoft 对此似乎也持相同看法，他们将该漏洞的利用可能性评定为“较易被利用”，攻击复杂度评定为“低”。这些判断对吗？下一篇文章中，我将揭晓答案，详细拆解漏洞利用策略，并揭开本系列文章标题的深层含义！
Emma Kirkpatrick，感谢你耐心地向我解释 Windows 安全模型