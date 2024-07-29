循环往复的隐患：小漏洞，大危害

小漏洞，大危害：CVE-2024-30089 是一个隐蔽的内核漏洞。借助该漏洞，我成功攻破了一台完全更新的 Windows 11 设备（已启用所有基于虚拟化的安全防护及硬件安全缓解措施），并在今年的 Pwn2Own 黑客大赛中斩获首胜。

在本文中，我将概述自己简明直接的漏洞挖掘思路：选定一个切入点，凭直觉顺着线索深入探索，直至发现值得关注的异常点。该漏洞的特别之处在于，它源于一处逻辑错误，触发条件稳定可靠。此逻辑错误发生在进程间通信系统的特定状态下，进而导致了“释放后使用”漏洞。发现该漏洞的过程，需要对比程序在不同可能状态下的代码执行路径，我会在文中详细阐述这一过程。同样令人感兴趣的还有该漏洞的成因，以及 Microsoft 的修补方案，这些内容也将在本文中逐一探讨。这些主题在这篇文章中也有涉及。