做好 CLR 宿主：推动 .NET 攻击技巧的现代化革新

现代红队的核心能力体现在两点：一是突破终端防护壁垒，二是通过系列行动达成攻击目标。为实现前者，许多红队会自主研发定制化命令与控制 (C2) 服务器，或采用开源方案。而针对后者，业界持续涌现各类后渗透工具，这些工具充分利用 Windows 系统、Active Directory 及第三方应用的各类特性。过去数年间，此类工具的执行机制高度依赖.NET 程序集的内存执行技术。
尽管.NET 程序集执行技术已是现代红队武器库的核心组成部分，但在已攻陷终端上执行.NET 程序集的攻击技巧，多年来仍基本停留在原有水平。本文将探讨红队如何让其.NET 执行载体技术紧跟时代发展。
不久前，许多红队仍依赖 PowerShell 开展后渗透工具部署工作。2018 年，Cobalt Strike 通过推出 execute-assembly 模块迈出了变革性的一步。该模块会创建一个牺牲进程，并向其注入反射式 DLL，此 DLL 负责加载公共语言运行时 (CLR)，并执行攻击者提供的.NET 程序集。
这一创新推动大量后渗透工具转向.NET 程序集开发。然而，随着防御方开始针对 execute-assembly 的“创建进程并执行”行为（即反射式 DLL 注入）构建检测规则，该技术逐渐面临被拦截的困境。为规避此类检测，IBM 对手模拟团队的 Shawn Jones 开发了 InlineExecute-Assembly 信标对象文件 (BOF)。这一工具使攻击者得以摆脱 execute-assembly 的“创建进程并执行”模式，在植入程序所在进程内直接完成操作。此后，众多 C2 框架均原生集成了这一执行方式。
若你尚未熟悉 CLR 宿主搭建与.NET 程序集执行的相关技术，建议先阅读前文链接的 Shawn 博客文章。
execute-assembly技术的核心是利用 Windows 系统的“非托管 CLR 宿主”特性。公共语言运行时 (CLR) 是.NET 的运行时环境，开发者可通过 C#、F# 等多种语言编写.NET 程序集，这些程序集经编译后会生成中间语言 (IL)。而 CLR 的核心职责，正是加载包含 IL 代码的程序集并执行其逻辑。
传统上，这种执行程序集技术依赖于已弃用的
方法，该接口可支持从内存中的字节数组加载程序集。通过从字节数组加载，我们可规避必须将代码落地到文件系统的问题，而代码一旦落地就可能被安全防护方案扫描检测到。
此后，
被
接口所取代。
图 1：ICLRRuntimeHost 接口的 MSDN 页面
关于
注意：虽然我们不能使用
方法允许我们自行实现
这个 COM 接口，这正是我们能够指定 CLR 启用各类自定义功能的实现方式。CLR 自定义是一项鲜少被提及的功能，它能让开发者掌控 CLR 的多个核心环节。自定义功能的实现逻辑是：借助开发者可自行实现的各类“管理器”接口，而我们编写的
接口实现代码，会告知 CLR 我们希望它启用哪些管理器。凡是我们未实现的功能，CLR 将按其默认逻辑正常处理。以下为受支持的管理器列表。
图 2：支持 CLR 定制化的一些接口
我用红色框高亮了这篇博客文章将要介绍的两个管理器：
我最初用 C++ 为 CLR 自定义编写了概念验证，但我最终选择用纯 C 重新实现所有内容，这也是我们将在本文中介绍的内容。我更倾向于使用 C 语言编写植入程序，以此规避 C++ 带来的代码冗余问题，因此我也希望这套程序集执行载体同样基于 C 语言开发。虽然用 C 语言实现 COM 接口是一项艰巨的任务，但我希望下文分享的内容能为后续开发者降低实操难度。以下是定义
接口的所需内容，我将其命名为“MyHostControl”。
图 3：实现 IHostControl 接口的头文件
要实现我们的 COM 接口，必须包含以下组件（按上文所示顺序排列）：
而实际方法的实现则相对简洁直接，具体如下：
图 4：实现 QueryInterface、AddRef 和 Release 方法
正如我之前提到的，
图 5：实现 GetHostManager 方法
这里我们实际上并不需要实现
现在我们实现
了接口，可以调用
并启动 CLR。用于执行常规的 CLR 宿主相关操作（
、
、
），随后通过我们自定义的宿主控制接口调用
方法。然后我们启动 CLR。
图 6：调用 SetHostControl 并启动 CLR
既然我们已经知道如何在 C 语言中实现 COM 接口，那么实现特定的管理器就更加直接了。
接口允许我们控制 CLR 的内存管理。以下是我们编写的全部函数清单，旨在实现
。
图7：IHostMemoryManager 接口方法列表
你可能已经注意到几个能实现特殊功能的方法，尤其是 Virtual* 系列方法（包括 VirtualAlloc、VirtualProtect、VirtualQuery、VirtualFree），这些方法是 Windows 系统中执行大部分内存管理操作的核心。以下是这些方法的极简实现示例。
图 8：实现 VirtualAlloc、VirtualFree、VirtualQuery 和 VirtualProtect
掌控内存分配权后，操作者可根据自身需求灵活定制内存分配的实现方式，不受任何限制。例如，你可以通过间接系统调用来执行分配 API 调用。你也可以追踪由 CLR 发起的所有内存分配操作，并在植入程序进入休眠状态时对这些内存数据进行加密处理。请注意，加密 CLR 分配不是很稳定。除了 Virtual* 方法外，还有
我之前提到过，尝试加密 CLR 内存分配的稳定性会从“有点不稳定”变为“极不稳定”，具体取决于你的实现方式。这是因为如果加密或释放了一块 CLR 后续会尝试引用的内存，CLR 会直接抛出错误并导致进程崩溃。不过我发现存在一个例外情况：程序集初始加载阶段分配的内存。
当你加载程序集时，无论是在内存中还是磁盘，CLR 都会分配空间并将装配映射到内存中。据我所知，除了在进程内存中检索特定字节特征码或符合预期大小的内存分配区块外，此前业界并无公开且有效的方法可定位并清除该内存区域。CLR 自定义提供了一种简单的机制，即
方法，用于跟踪这些分配。该方法是一种通知回调函数。每当 CLR 将某一程序集加载至进程内存中时，该回调函数便会被触发，且回调入参中包含此次内存分配的起始地址与大小信息。根据我的测试，此回调函数仅在程序集被加载到进程时触发，这为我们跟踪程序集加载阶段的内存分配提供了可靠途径。为保障程序鲁棒性，你可通过校验内存区块大小或解析内存数据的方式，确认该内存区域加载的是预期的目标程序集。以下是该方法的实现示例。由于它只是一个通知回调函数，你可以在其中执行任意自定义操作，然后直接返回 S_OK 即可。
图 9：实现 AcquiredVirtualAddressSpace 方法
与 CLR 执行的其他内存分配不同，我发现在程序集执行完毕后，对该内存区域进行加密或清理操作均未出现任何问题。但需注意：若你尝试在同一应用程序域中再次执行同一程序集，可能会遇到异常，因为 CLR 可能会尝试使用已失效的缓存程序集。大多数 execute-assembly 的实现方案会创建新的应用程序域，并在执行完成后销毁该域，因此请务必结合你的具体实现进行测试验证。
该通知功能还具备次要的防御性应用价值。通常，安全防御类产品会通过 Windows 事件跟踪 (ETW) 跟踪 CLR 中的程序集加载行为，而该回调机制则提供了另一种程序集加载通知方式。由于回调中包含了内存地址与大小信息，防御类产品可轻松对目标内存区域执行内存扫描操作。
我们将要考察的其他管理器包括
和
。
方法主要承担两项职责：一是向 CLR 提供其应负责加载的程序集清单（而非由我们作为 CLR 宿主来处理加载操作）；二是向 CLR 返回一个
接口实例。
有两种方法：
和
。
方法会被调用的条件：每当 CLR 接收到加载程序集的请求，且该程序集不在 CLR 应负责加载的程序集清单（由
方法返回）范围内时。CLR 会调用
方法，并传入目标程序集的标识字符串；而
方法则负责返回该程序集对应的字节数组。你可能以前见过标识字符串，它看起来像这样：“
”。
当
方法完成程序集的解析后，会通过设置一个作为入参传入的指针，来返回该程序集的内容。我已在下方截图中高亮标注了相关入参
。
图 10：IHostAssemblyStore 接口 ProvideAssembly 方法的参数
程序集通过将指针指向内存中 IStream 对象的地址来返回。通常情况下，CLR 会按照其磁盘目录搜索顺序查找程序集，这与常规 Windows 进程中加载 DLL 的方式类似。但由于我们可以自定义实现，因此对于原本需从磁盘加载的程序集请求，我们可转而提供已加载到内存中的程序集。程序集的字节数据需封装为 IStream 对象，这一需求可通过 SHCreateMemStream 函数实现，该函数接收字节数组作为输入参数，并返回对应的 IStream 对象。
你可能会疑惑：既然这只是另一种内存加载程序集的方式，那它的意义何在？反恶意软件扫描接口 (AMSI) 会产生怎样的影响？
AMSI 负责扫描反射加载的任何程序集，从而查找恶意内容。Windows Defender 会利用 AMSI 接口，同时 AMSI 也支持其他 EDR 接入，对内存中加载的程序集内容进行扫描。部分人因 AMSI 可被绕过而轻视它，但在我看来，作为 Windows 系统默认集成的功能，AMSI 算得上是一项相当有效的安全防护机制。至少，它能拦截大量常用恶意.NET 工具（例如 Seatbelt）的内存执行行为。红队人员与 AMSI 之间早已形成了丰富的“猫鼠博弈”历史，但许多 AMSI 绕过技术都依赖于修改关键函数（如 AmsiScanBuffer）的字节数据，要么让这些函数无法执行，要么使其返回“安全”的检测结果。传统的 AMSI 绕过技术较为粗糙，它们会在 AMSI.dll 内存空间的.text 节中留下写时复制 (CoW) 字节痕迹，这对于任何排查可疑进程的防御者而言，都是极为明显的暴露线索。更高级的 AMSI 绕过技术（例如硬件断点挂钩）同样存在其他关联的入侵指 (IOC)，比如通过检查线程上下文来排查调试寄存器的使用痕迹。
通过自行实现
方法的自定义版本，我们能够彻底绕过 AMSI 防护机制。传统上，
方法用于从字节数组加载程序集，
方法会被 AMSI 防护机制植入检测逻辑。但你是否知道，还存在其他一些极少被使用的 Load_* 函数？
图 11：Load 系列方法
核心关键在于：由于我们主动调用了
以下是一个实战示例：通过调用
图 12：执行 Seatbelt 并绕过 AMSI
图 13：未加载 AMSI.sys 的进程模块列表
根据 2006 年 8 月《MSDN 杂志》刊发的《CLR 深度解析》文章所述，Microsoft 官方曾采用类似技术，让 SQL Server 2005 从数据库中加载.NET 程序集，而非从磁盘读取。这种将.NET 程序集存储于 SQL 数据库并从中执行的能力，是我个人偏爱的横向移动技术之一，借助 X-Force Red 团队的另一款工具 SQLRecon（由 Sanjiv Kawa 开发），可轻松实现该操作。
我已发布该技术的概念验证代码，你可前往 GitHub 查看，地址为此处。该概念验证代码演示了如何实现
、
、
、
及
这些 COM 接口。该代码会调用
方法，并通过
接口启动 CLR 运行时。
该内存管理器的实现逻辑仅需调用对应的 Windows 系统 API（例如 VirtualAlloc），但其中也包含了一个可追踪 CLR 所有内存分配操作的示例。该代码还包含一个清除程序集加载痕迹的示例，具体针对前文提及的
回调函数所暴露的加载痕迹。
该项目中还包含一个完整的 AMSI 绕过方案概念验证代码。若你尝试将该绕过方案集成至自研工具中，需注意一个关键限制：通过
方法尝试加载的程序集标识，必须与最终返回给 CLR 的程序集标识完全一致。举例来说，若你调用
方法时传入的参数为“Seatbelt, Version=0.0.0.0, PublicKeyToken=null, Culture=neutral”，那么你最终要运行的程序集也必须具备该标识。你不能在调用方法时传入 “mscorlib” 作为待加载标识，却返回 Seatbelt 程序集，因为 CLR 会校验这一标识一致性，并直接抛出错误。务必留意你尝试加载的程序集名称；但如果哪怕到了你阅读这篇博文的当下，你还在想着以反射方式加载名为 Seatbelt 的程序集，那我建议你关掉这篇博文，去做点更有意义的事。
在该概念验证代码中，我通过
接口的
方法，获取了待执行程序集对应的标识字符串。你也可以将这一步骤从植入程序中剥离出来，先在客户端或团队服务器获取程序集标识，再将该标识字符串作为入参传递给植入程序。
尽管这是一种新颖的 AMSI 绕过技术，但本质上它仅能实现这一单一目标：即绕过 AMSI 检测。防御类产品应采用纵深防御策略，而非单纯依赖 AMSI 来识别恶意程序集。通过该技术加载的任何程序集，仍会像其他内存加载的程序集一样，生成相同的 Windows 事件跟踪 (ETW) 事件。正如我们所见，多款更高级的 EDR 平台已开始通过内存扫描技术检测此类恶意程序集。此外，许多后渗透测试工具本身也具备其独特的 IOC。
如上所述，这项研究同样具备一些防御层面的应用价值。
回调提供了另一种在程序集加载到进程中时收到通知的方法。若防御方实现了
这一接口，就能接入程序集加载链路中，不仅可完全阻断程序集的加载操作，还能在程序集被加载至进程内存前修改其字节数组。我在此大胆预判：该领域未来极有可能会出现更多相关技术演进与发展。
我想在此说明本研究的时间脉络，以及我们选择现在发布的原因。所有研究工作均于 2023 年 6 月完成，此后一直作为内部资料留存，期间已向多个会议提交了演讲提案。研究开展之初，我曾全面检索各类搜索引擎，寻找相关参考资料，后续亦通过检索确认该行为是否由我首次发现。自那时起，我会定期检索，查看是否有他人发布过类似研究成果。2025 年 1 月初，我发现了由 Marcos González Hermida 发表于《NTT Data》杂志的《利用 CLR 宿主技术绕过 AMSI》。
这篇文章披露了相同的绕过方法；根据该杂志记载，它最初发表于 2024 年 6 月（上文附带的链接内容来自 2024 年 7 月）。这是一篇文笔极佳的文章，推荐大家阅读。我仅需补充两点说明：其一，该作者得出的结论是“程序集必须经过签名方可执行”；其二，在其概念验证代码中，作者通过
方法手动获取了所加载程序集的 Main 方法，具体而言，该程序集是 Rubeus。我通过该技术加载未签名程序集时从未遇到任何问题；此外，你也可直接使用
这一方法获取已加载程序集的入口点，该方法被广泛应用于各类执行程序集功能的实现中，且无需提前知晓程序集的命名空间或类名。
随着 Marcos 的文章及概念验证公开发布，该 AMSI 绕过技术现已可视为公开信息，因此我们决定同步发布自身研究成果，附上所发现技术的概念验证方案。
本文中，我们探讨了如何借助 CLR 自定义配置，在内存中运行.NET 工具时提升 OPSEC 水平。此外，还基于这些鲜为人知的 CLR 特性，完整演示了一种 AMSI 绕过技术。对于进攻性安全从业者及威胁参与者而言，.NET 工具的应用仍将保持其有效性。因此，防御方必须深入理解 CLR 的工作机制，并构建纵深防御策略以检测后渗透测试工具。
感谢您 Brett 和 Valentina 对这项研究进行同行评审！
《应对故障：CLR 宿主中的故障升级策略》：这是我最初开展此项研究时，能找到的唯一一份真正基于 CLR 自定义配置实现攻击手法的案例资料。
《Hosted Pumpkin》：一个包含多种 CLR 自定义配置实现方案的概念验证 GitHub 仓库。
《Shellcode：从内存加载.NET 程序集》：在 C 语言中梳理所有相关数据结构及定义时，Donut 工具提供了极大帮助。
《自定义 Microsoft .NET Framework 公共语言运行时》（Steven Pratschner 著）：这是关于 CLR 自定义配置领域的权威著作。只要你对该领域抱有任何兴趣，这本书都绝对是必读之作。