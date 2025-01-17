做好 CLR 宿主：推动 .NET 攻击技巧的现代化革新

不久前，许多红队仍依赖 PowerShell 开展后渗透工具部署工作。2018 年，Cobalt Strike 通过推出 execute-assembly 模块迈出了变革性的一步。该模块会创建一个牺牲进程，并向其注入反射式 DLL，此 DLL 负责加载公共语言运行时 (CLR)，并执行攻击者提供的.NET 程序集。

这一创新推动大量后渗透工具转向.NET 程序集开发。然而，随着防御方开始针对 execute-assembly 的“创建进程并执行”行为（即反射式 DLL 注入）构建检测规则，该技术逐渐面临被拦截的困境。为规避此类检测，IBM 对手模拟团队的 Shawn Jones 开发了 InlineExecute-Assembly 信标对象文件 (BOF)。这一工具使攻击者得以摆脱 execute-assembly 的“创建进程并执行”模式，在植入程序所在进程内直接完成操作。此后，众多 C2 框架均原生集成了这一执行方式。

若你尚未熟悉 CLR 宿主搭建与.NET 程序集执行的相关技术，建议先阅读前文链接的 Shawn 博客文章。