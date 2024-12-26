Apple Intelligence 推高了隐私与安全的博弈筹码

Apple Intelligence 依托实时个性化而发展——通过分析用户交互来优化通知、消息传递和决策过程。这种特性在提升用户体验的同时，也成为一把双刃剑。若攻击者攻陷这些系统，AI 定制通知或优先处理消息的能力就可能演变为武器。恶意行为者可操纵 AI 注入欺诈性信息或通知，诱使用户泄露敏感信息。

这些风险并非假设。例如，安全研究人员已揭露图像中的隐藏数据如何诱骗 AI 执行非预期操作——这尖锐提醒着智能系统依然易受创造性攻击的影响。

在全新的实时 AI 时代，AI 网络安全必须应对以下风险：