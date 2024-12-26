安全

Apple Intelligence 推高了隐私与安全的博弈筹码

一位自信的亚裔年轻女性在黑暗中面对蓝色 LED 数字显示屏使用智能手机。连接未来。未来感。人工智能。创新、生活方式与科技概念

作者

Jonathan Reed

Freelance Technology Writer

苹果的最新创新 Apple Intelligence 正在重新定义消费技术的疆界。这一里程碑成果已集成于 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 中，将先进的人工智能 (AI) 工具直接交到数百万用户手中。这不仅是个人便利性领域的突破，更代表着巨大的经济机遇。但迈向普惠化 AI 的大胆步伐，也引发了关于安全性、隐私性以及用户最私密数字空间内实时决策风险的关键问题。

人手可得的 AI

尖端 AI 触手可及，不仅是个人技术的飞跃，更是行业演进方式的根本性变革。通过实现实时决策，移动人工智能能优化从个性化通知到生产力工具的一切环节，使 AI 成为日常生活中无处不在的伴侣。但依赖“个人语境数据”的 AI 一旦遭到入侵会怎样？这会否催生社会工程学与恶意攻击的泛滥温床？

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。每份时事通讯都包含取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

实时 AI 处理的风险

Apple Intelligence 依托实时个性化而发展——通过分析用户交互来优化通知、消息传递和决策过程。这种特性在提升用户体验的同时，也成为一把双刃剑。若攻击者攻陷这些系统，AI 定制通知或优先处理消息的能力就可能演变为武器。恶意行为者可操纵 AI 注入欺诈性信息或通知，诱使用户泄露敏感信息。

这些风险并非假设。例如，安全研究人员已揭露图像中的隐藏数据如何诱骗 AI 执行非预期操作——这尖锐提醒着智能系统依然易受创造性攻击的影响。

在全新的实时 AI 时代，AI 网络安全必须应对以下风险：

  1. 隐私隐患：持续的数据收集与分析可能导致个人信息遭未授权访问或滥用。例如，通过频繁截屏实现个性化体验的 AI 虚拟助手已引发重大隐私问题
  2. 安全漏洞：实时 AI 系统易受网络攻击，尤其在缺乏健全安全措施的情况下处理敏感数据时。AI 的快速演进不断催生新漏洞，迫切需要强有力的数据保护机制。
  3. 偏见与歧视：基于有偏见数据训练的 AI 模型可能延续甚至放大现有偏见，导致实时应用中出现不公平结果。解决这些偏见对于确保公平的 AI 部署至关重要。
  4. 透明度缺失AI 系统的实时决策过程可能不透明，使得理解或质疑结果变得困难，在医疗保健或刑事司法等关键领域尤为如此。这种不透明性可能削弱信任与问责机制。
  5. 操作风险：对实时 AI 的依赖可能导致对自动化系统的过度信赖，若 AI 系统故障或输出错误，可能引发运营事故。确保人工监督对于缓解此类风险至关重要。
Mixture of Experts | 12 月 12 日，第 85 集

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们世界级的专家小组——工程师、研究人员、产品负责人等将为您甄别 AI 领域的真知灼见，带来最新的 AI 资讯与深度解析。
观看 Mixture of Experts 所有剧集

隐私保护：苹果的制胜王牌

与许多竞争对手不同，苹果主要在设备端处理其 AI 功能，这得益于其专为高性能、高能效机器学习设计的 A18 和 A18 Pro 芯片。对于需要更强计算能力的任务，苹果则采用私有云计算系统，该系统安全处理数据，既不存储数据，也不向第三方暴露信息。

苹果长期秉持隐私优先的声誉赋予其竞争优势。然而即便拥有严密防护措施，也没有系统能确保万无一失。一旦 AI 功能（尤其是与消息传递和通知相关联的功能）遭到入侵，可能成为社会工程学攻击的金矿，进而威胁到苹果品牌赖以建立的信任基石。

经济利益与安全风险的对峙

这项创新的经济规模惊人，它正推动企业采用 AI 驱动方案以保持竞争力。然而这种普及也放大了安全挑战。实时 AI 的广泛采用提高了所有用户的风险——从普通消费者到企业级利益相关方。

为领先于潜在威胁，苹果已扩展其安全赏金计划，对发现其 AI 系统漏洞的行为提供高达 100 万美元的奖励。这种主动策略彰显了公司随新兴威胁同步演进的承诺。

AI 的双刃剑

Apple Intelligence 的问世是消费技术领域的分水岭时刻。它在提供无与伦比的便利与个性化体验的同时，也凸显了将关键流程委托给 AI 的固有风险。苹果对隐私保护的执着为抵御这些风险提供了重要缓冲，但 AI 的快速演进要求持续的警惕。

问题不在于 AI 是否会成为我们生活的组成部分——它早已是了。真正的挑战在于确保这项技术始终作为向善之力，守护依赖它的用户群体的信任与安全。在苹果为消费市场铺就 AI 道路之际，创新与防护之间的平衡已变得空前重要。