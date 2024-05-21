领先的企业利用生成式 AI 助手改变工作方式，从而在盈利能力、创新和收入增长方面超越竞争对手。在本期会议中，您将了解企业如何部署 AI 助手，利用大量数据获取个性化洞察并转化为及时的自动化行动，使用 Natural Language Understanding 和机器学习技术实现业务流程自动化，从而赋予团队必要的专业知识，以此提高绩效水平。这样可以让问题得到更快解答，并提高开发人员的工作效率。听听 IBM 客户和合作伙伴如何构建 AI 助手来实现运营转型如何打造新的工作方式以及如何使用生成式 AI 大规模创造新的业务竞争优势。
演讲者：
o Kareem Yusuf 博士，IBM 软件产品管理与发展高级副总裁
o Kelly Chambliss，IBM Consulting 美洲高级副总裁
o Gary Kotovets，Dun & Bradstreet 首席数据和分析官
o Kumar Gudavalli，Elevance Health 技术战略负责人兼首席架构师
观看更多 Think 2024 点播主题演讲
了解生成式 AI 如何在当今快速发展的商业环境中改变商业的未来。企业领导者正在推动创新和效率提升，打造个性化无缝交互，不仅可以提高客户满意度，还可以为员工赋能。了解具有前瞻性的首席执行官如何使用生成式 AI 来提升员工和客户体验，并深入了解如何利用好先进 AI 技术的强大力量。
阅读 IDC 和 IBM 这份富有洞察力的报告，了解 AI 编码助手和 IT 自动化如何改变您的业务。了解生成式 AI 如何助力组织提高生产力、促进创新并简化应用程序现代化，从而获得竞争优势。了解缩短服务问题的持续时间、改善协作以及解决开发人员短缺问题的策略。
了解 IBM 的新一代生成式 AI 驱动的洞察分析和 AI 驱动的自动化功能如何通过简化和优化所有业务技术以实现最大影响，帮助您应对这一挑战。
企业广泛采用生成式 AI 的时代已经到来。从领导者身上了解为何突破性技术与专业知识的正确结合是当今利用 AI 创造独特商业价值的关键。
与 IBM 高级副总裁兼研究总监 Darío Gil 博士一起探讨“AI 创造价值的时代”。深入了解将生成式 AI 纳入工作流所面临的挑战。了解 IBM 旨在扩展企业 AI 的最新技术，并解读 AI 业务策略的成功案例。
借助 IBM® watsonx Orchestrate 体验工作流的下一次演变。将生成式 AI 和自动化技术无缝集成到企业流程中，让工作变得更加轻松、智能。IBM watsonx Orchestrate 有助于简化团队的工作，从而实现效率提升和业务成果改进。
借助 IBM watsonx Orchestrate 踏上变革之旅，体验生成式 AI 和自动化如何为您节省更多时间并减轻工作量。该工具将尖端技术与卓越的效率完美融合，让您能够以全新的方式在更短时间内完成工作并获得更好的结果。
加速组织内部的发展，同时确保遵循信任、安全与合规原则。利用生成式 AI 和自动化帮助 IT 团队加快应用程序现代化进程，并快速扩展您的 IT 环境。watsonx Code Assistant 由 IBM 专为代码设计的先进语言模型提供支持，可助力 IT 团队构建高质量代码，减少错误并提高生产力。