领先的企业利用生成式 AI 助手改变工作方式，从而在盈利能力、创新和收入增长方面超越竞争对手。在本期会议中，您将了解企业如何部署 AI 助手，利用大量数据获取个性化洞察并转化为及时的自动化行动，使用 Natural Language Understanding 和机器学习技术实现业务流程自动化，从而赋予团队必要的专业知识，以此提高绩效水平。这样可以让问题得到更快解答，并提高开发人员的工作效率。听听 IBM 客户和合作伙伴如何构建 AI 助手来实现运营转型如何打造新的工作方式以及如何使用生成式 AI 大规模创造新的业务竞争优势。

演讲者：

o Kareem Yusuf 博士，IBM 软件产品管理与发展高级副总裁

o Kelly Chambliss，IBM Consulting 美洲高级副总裁

o Gary Kotovets，Dun & Bradstreet 首席数据和分析官

o Kumar Gudavalli，Elevance Health 技术战略负责人兼首席架构师