获取行业领导者的宝贵洞察，了解如何通过采用生成式 AI 来提高生产力并促进创新，重点关注客户服务、代码现代化和工作流自动化。此外，还可以了解混合设计云基础架构和可信赖的技术架构如何助力您扩展 AI 模型。
演讲者：
o Arvind Krishna，IBM 董事长兼首席执行官
o Shadman Zafar，花旗集团联席首席信息官
o Shantanu Narayen，Adobe 董事长兼首席执行官
o Máirín Duffy，Red Hat® InstructLab 软件工程经理
o Esam Alwagait 博士阁下，沙特数据和人工智能管理局国家信息中心主任
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