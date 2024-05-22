主页 Think 视频 Think 2024 点播 Think 2024 点播 watsonx：扩大生成式 AI 的影响力
利用可信的模型、数据和治理来扩大生成式 AI 的影响力
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利用负责任的 AI 为企业赋能，释放增长机遇

生成式 AI 正在从实验走向生产。在本次会议中，您将了解如何使用 watsonx（一个面向生成式 AI 和机器学习的 AI 和数据平台）通过负责任的 AI 模式创造业务价值。借助 watsonx，您可以使用自己的可信数据训练基础模型，并应用治理和防护措施，支持您在业务流程中负责任地使用 AI，简化关键工作流程，并管理针对众多新兴 AI 法规的合规措施。从示例中了解 IBM 如何帮助各大企业扩大负责任的 AI 的影响力，并抓住各种全新的增长机遇。​

演讲者：

o   Dinesh Nirmal，IBM 软件产品高级副总裁

o   Ritika Gunnar，IBM 数据与 AI 产品管理总经理

o   Elías Zamora Sillero，塞维利亚足球俱乐部首席数据官

o   Toomas Römer，Bolt 工程副总裁

o   Howie Liu，Airtable 联合创始人兼首席执行官

o   Mrinal Manohar，Casper Labs 联合创始人兼首席执行官

 

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深入了解主题演讲资源 CEO 必须面对的 6 个残酷事实

了解顶级 CEO 们的与众不同之处，以及要在生成式 AI 时代脱颖而出，他们必须应对的六个残酷事实：从人员挑战到运营障碍，再到数据与技术限制。

 阅读高级管理层研究报告 如何选择合适的 AI 基础模型

使用合适的 AI 模型框架推动业务走向成功。了解如何选择合适的 AI 基础模型并成功实施 AI，以此提高业务投资回报率。

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利用 AI 和混合云扩展您的业务

企业广泛采用生成式 AI 的时代已经到来。从领导者身上了解为何突破性技术与专业知识的正确结合是当今利用 AI 创造独特商业价值的关键。

AI 的未来是开放的

与 IBM 高级副总裁兼研究总监 Darío Gil 博士一起探讨“AI 创造价值的时代”。深入了解将生成式 AI 纳入工作流所面临的挑战。了解 IBM 旨在扩展企业 AI 的最新技术，并解读 AI 业务策略的成功案例。

利用 watsonx 助手提高生产力

了解企业如何部署 AI 助手，利用大量数据获取个性化洞察并转化为及时的自动化行动，使用 Natural Language Understanding 和机器学习技术实现业务流程自动化，从而赋予团队必要的专业知识，以此提高绩效水平。

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IBM 如何助您一臂之力 利用端到端 AI 和数据平台加速发挥 AI 的影响力

领先组织的首席执行官继续使用商用 AI，而且理由很充分。IBM® watsonx 是包含了一套 AI 助手的 AI 和数据平台，这项 AI 技术能够帮助企业利用整个业务中的可信数据来扩展并加速 AI 的影响力。了解如何利用 watsonx 来优化工作量、简化工作流并支持团队规模化利用数据。

 

 了解更多 IBM watsonx.data：一个开放、混合、受监管的数据存储

IBM® watsonx.data 支持您使用 AI 解决当今复杂数据环境中存在的各种挑战。借助 IBM 推出的这款开放、混合且受治理的数据存储，您可以跨混合云访问所有数据，几分钟内就能连接到存储和分析环境，还能降低数据存储成本、管理数据合规性并加强数据保护。

 了解更多 watsonx：Scout Advisor 助力塞维利亚足球俱乐部进球得分

了解 IBM® watsonx.ai 上的 Scout Advisor 如何彻底改变塞维利亚足球俱乐部的球员招募方式。

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