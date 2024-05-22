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发挥开放式 AI 的力量

欢迎来到 AI 创造价值的时代。但是，一项技术的价值取决于它所支持的生态系统。寻求将生成式 AI 纳入其工作流程的企业在推理成本、AI 的可信度、能源效率、可移植性以及有效、安全地使用企业数据的能力方面面临着挑战。应对这些挑战不仅需要创新，还需要合适类型的 AI 业务战略 - 一种建立在开放、健康的 AI 社区集体力量之上的战略。加入 IBM 高级副总裁兼研究总监 Darío Gil 的行列，了解 IBM 旨在扩展企业 AI 的最新技术，并解读 AI 业务战略的成功案例。

演讲者：

o   Darío Gil 博士，IBM 高级副总裁兼研究总监

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