随着生成式 AI 的普及，数据量继续呈指数级增长，未来 5 年内存储的数据总量将增长 250% 以上。组织必须充分利用这些数据来训练、测试和完善 AI，但同时还必须优先考虑治理和安全。

将企业级数据和 AI 平台 IBM watsonx 与 Red Hat OpenShift 以及 IBM 基础架构解决方案相结合，可帮助组织在不影响性能的情况下管理和保护其数据和 AI 模型。了解行业领导者如何利用 IBM 技术与专业知识，在混合环境（云端、本地和边缘）中管理可信数据，无缝、安全地推动其对 AI 的远大志向。

演讲者：

o Ric Lewis，IBM 基础架构高级副总裁

o Mohamad Ali，IBM Consulting 高级副总裁兼首席运营官

o Tyler Derr，Broadridge Financial Solutions Ltd. 首席技术官

o Thomas Baumann，Swiss Mobiliar 数据传播者

o Byron Schmidt，SAP SE Cloud | RISE 战略客户计划主管

o Brian Shield，Boston Red Sox | Fenway Sports Management 高级副总裁兼首席技术官

