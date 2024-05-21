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曲线构成的抽象几何插图

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利用 AI 驱动的自动化进行燃料优化

随着生成式 AI 的加速采用，您使用的应用程序是否越来越多？这种增长可能会造成效率低下、风险和浪费。了解 IBM 的新一代生成式 AI 驱动的洞察分析和 AI 驱动的自动化功能如何通过简化和优化所有业务技术以实现最大影响，帮助您应对这一挑战。

演讲者：

o  Rob Thomas，IBM 软件高级副总裁兼首席商务官

o  Madhu Kochar，IBM Automation 产品开发副总裁

o  Ben Connolly，Boston Consulting Group IT 首席技术官

o  Sowmyanarayan Sampath，Verizon Consumer 首席执行官

o  Lisa Lyman，Takeda Pha rmaceuticals 数据、数字和平台经济学主管

 

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