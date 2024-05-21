主页 Think 视频 Think 2024 点播 | 利用 AI 和混合云扩展您的业务 利用 AI 和混合云扩展您的业务
观看视频 浏览 Think 活动
描绘 AI 和混合云的旋转线条抽象插图

立即观看
变革性洞察：利用混合云为人工智能驱动的业务做好准备

获取行业领导者的宝贵洞察，了解如何通过采用生成式 AI 来提高生产力并促进创新，重点关注客户服务、代码现代化和工作流自动化。此外，还可以了解混合设计云基础架构和可信赖的技术架构如何助力您扩展 AI 模型。

演讲者：

o  Arvind Krishna，IBM 董事长兼首席执行官

o  Shadman Zafar，花旗集团联席首席信息官

o  Shantanu Narayen，Adobe 董事长兼首席执行官

o  Máirín Duffy，Red Hat® InstructLab 软件工程经理

o  Esam Alwagait 博士阁下，沙特数据和人工智能管理局国家信息中心主任

观看更多 Think 2024 点播主题演讲

了解有关 Think 2024 的更多信息
特色资源 开始使用 InstructLab 欢迎来到 InstructLab 社区，我们鼓励每个人以易于理解的方式为现有大型语言模型 (LLM) 提供更新，帮助塑造生成式 AI。InstructLab 项目最初由 Red Hat 和 IBM® Research 的工程师创建，是一个与模型无关的开源 AI 项目。 加入社区
探索更多主题演讲资源 CEO 必须面对的 6 个残酷事实

了解顶级 CEO 们的与众不同之处，以及要在生成式 AI 时代脱颖而出，他们必须应对的六个残酷事实：从人员挑战到运营障碍，再到数据和技术限制。

 利用生成式 AI 获得优势 IBM 和 Adobe 利用生成式 AI 变革内容供应链的 3 种方式

了解 IBM 和 Adobe 如何通过技术和咨询领域的合作提供一系列无与伦比的服务，以满足营销和创意社区不断变化的需求。这一合作可以帮助品牌通过生成式 AI 在整个企业内打造无缝对接的内容供应链。

加速内容供应链
继续观看 Think 2024 主题演讲点播 AI 的未来是开放的

与 IBM 高级副总裁兼研究总监 Darío Gil 博士一起探讨“AI 创造价值的时代”。深入了解将生成式 AI 纳入工作流所面临的挑战。了解 IBM 旨在扩展企业 AI 的最新技术，并解读 AI 业务策略的成功案例。

人工智能驱动的自动化时代

了解 IBM 的新一代生成式 AI 驱动的洞察分析和 AI 驱动的自动化功能如何通过简化和优化所有业务技术以实现最大影响，帮助您应对这一挑战。

构建 AI 所需的架构：采用生成式 AI 并为生成式 AI 而设计的混合云

如何利用可用数据（随着生成式 AI 的激增，可用数据在未来 5 年中的增长将超过 250%）来训练 AI，同时优先考虑治理和安全？了解各种组织正如何将 watsonx 数据和 AI 平台与 Red Hat OpenShift 和 IBM 基础架构解决方案相结合，在不影响性能的情况下治理和保护其数据和 AI 模型。

 查看所有 Think 2024 主题演讲
IBM 如何助您一臂之力 IBM® watsonx.ai 中的基础模型

深入了解 watsonx 平台上的 IBM 基础模型库，从容自信地为您的业务扩展生成式 AI。

 了解更多

提供 AI 洞察。订阅我们的时事通讯。

将精选的 AI 主题、趋势和研究直接发送到您的收件箱。

 立即订阅

推荐内容

AI Academy

观看 AI 学院系列节目，感受全新的旗舰版商用 AI 教育体验。研习专为像您这样的企业领导者设计的课程，从 IBM 顶级思想领袖那里获取洞察，了解如何有效地优先实施可推动增长的 AI 投资。

 探索课程 Think 视频

通过专家指导的教育视频和 YouTube 播放列表，加深您对科技领域最热门的话题和趋势的理解。学习基础知识、增强专业知识或掌握利用技术的实际战略。

 观看视频