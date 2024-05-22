生成式 AI 正在从实验走向生产。在本次会议中，您将了解如何使用 watsonx（一个面向生成式 AI 和机器学习的 AI 和数据平台）通过负责任的 AI 模式创造业务价值。借助 watsonx，您可以使用自己的可信数据训练基础模型，并应用治理和防护措施，支持您在业务流程中负责任地使用 AI，简化关键工作流程，并管理针对众多新兴 AI 法规的合规措施。从示例中了解 IBM 如何帮助各大企业扩大负责任的 AI 的影响力，并抓住各种全新的增长机遇。​

演讲者：

o Dinesh Nirmal，IBM 软件产品高级副总裁

o Ritika Gunnar，IBM 数据与 AI 产品管理总经理

o Elías Zamora Sillero，塞维利亚足球俱乐部首席数据官

o Toomas Römer，Bolt 工程副总裁

o Howie Liu，Airtable 联合创始人兼首席执行官

o Mrinal Manohar，Casper Labs 联合创始人兼首席执行官