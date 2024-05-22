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由生成式 AI 设计并用于生成式 AI 的混合云
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白色背景中由绿线连接而成的黄色三角形

为什么混合云架构对于生成式 AI 至关重要

随着生成式 AI 的普及，数据量继续呈指数级增长，未来 5 年内存储的数据总量将增长 250% 以上。组织必须充分利用这些数据来训练、测试和完善 AI，但同时还必须优先考虑治理和安全。

将企业级数据和 AI 平台 IBM watsonx 与 Red Hat OpenShift 以及 IBM 基础架构解决方案相结合，可帮助组织在不影响性能的情况下管理和保护其数据和 AI 模型。了解行业领导者如何利用 IBM 技术与专业知识，在混合环境（云端、本地和边缘）中管理可信数据，无缝、安全地推动其对 AI 的远大志向。

演讲者：

o   Ric Lewis，IBM 基础架构高级副总裁

o   Mohamad Ali，IBM Consulting 高级副总裁兼首席运营官

o   Tyler Derr，Broadridge Financial Solutions Ltd. 首席技术官

o   Thomas Baumann，Swiss Mobiliar 数据传播者

o   Byron Schmidt，SAP SE Cloud | RISE 战略客户计划主管

o   Brian Shield，Boston Red Sox | Fenway Sports Management 高级副总裁兼首席技术官

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特色资源 采用混合设计方法扩展 AI 应用 了解混合设计方法涉及的内容，以及在以 AI 为中心的领域中其企业的重要性。 阅读博客
探索更多主题演讲资源 最大限度提升生成式 AI 时代的混合云价值

了解如何通过采用生成式 AI 的混合云这一新型创新来为您的组织赋能。

 了解更多 如何选择合适的 AI 基础模型
尽管大多数组织都知道自己对生成式 AI 的期望结果，但却不太了解如何能实现这些结果。根据您准备的数据集和使用的 AI 模型，不同的结果需要不同的方法。
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企业广泛采用生成式 AI 的时代已经到来。从领导者身上了解为何突破性技术与专业知识的正确结合是当今利用 AI 创造独特商业价值的关键。

AI 的未来是开放的

与 IBM 高级副总裁兼研究总监 Darío Gil 博士一起探讨“AI 创造价值的时代”。深入了解将生成式 AI 纳入工作流所面临的挑战。了解 IBM 旨在扩展企业 AI 的最新技术，并解读 AI 业务策略的成功案例。

人工智能驱动的自动化时代

了解 IBM 的新一代生成式 AI 驱动的洞察分析和 AI 驱动的自动化功能如何通过简化和优化所有业务技术以实现最大影响，帮助您应对这一挑战。

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