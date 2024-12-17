您可以投资生成式 AI 来解决现有问题，也可以解锁新功能。企业从这一角度看待生成式 AI 的预算编制至关重要。我们的调查显示，约有一半的生成式 AI 投资用于实现新功能。但高管们希望这一比例能接近 60%。



在本集 AI 学院课程中，Anthony Marshall 帮助企业领导者深入了解针对生成式 AI 的不同预算编制方法，从而提供基于研究的洞察分析，以衡量您的行为和绩效与同行的比较情况。