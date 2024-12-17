您可以投资生成式 AI 来解决现有问题，也可以解锁新功能。企业从这一角度看待生成式 AI 的预算编制至关重要。我们的调查显示，约有一半的生成式 AI 投资用于实现新功能。但高管们希望这一比例能接近 60%。
在本集 AI 学院课程中，Anthony Marshall 帮助企业领导者深入了解针对生成式 AI 的不同预算编制方法，从而提供基于研究的洞察分析，以衡量您的行为和绩效与同行的比较情况。
“2024 AI in Action” 实际应用报告对当今 AI 领导者为取得领先完成的事项进行了清晰评估，同时还对 AI 学习者可以采取哪些措施迎头赶上提供专家洞察分析和评论。
聆听主持人 Albert Lawrence 对 IBM 杰出工程师兼 Power 平台首席技术官 Rebecca Gott 以及 IDC 云和边缘服务高级研究总监 Penny Madsen 的采访，他们将讨论 AI 为何如此昂贵。
首席执行官需要清楚了解高影响力项目将如何利用人力和技术资源，以准确预算相关成本。
如果您是每年收看超级碗（或至少是广告）的大约 1.2 亿观众的一员，那么您已经看过 WPP 的作品。了解该全球营销公司如何利用 IBM 的 FinOps 解决方案优化技术支出。