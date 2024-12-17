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企业领导者如何为生成式 AI 制定预算

您可以投资生成式 AI 来解决现有问题，也可以解锁新功能。企业从这一角度看待生成式 AI 的预算编制至关重要。我们的调查显示，约有一半的生成式 AI 投资用于实现新功能。但高管们希望这一比例能接近 60%。

在本集 AI 学院课程中，Anthony Marshall 帮助企业领导者深入了解针对生成式 AI 的不同预算编制方法，从而提供基于研究的洞察分析，以衡量您的行为和绩效与同行的比较情况。
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您将了解到什么内容
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  • 三大生成式 AI 成本领域
  • 三大生成式 AI 预算编制误区
  • 在为生成式 AI 进行预算编制方面，优秀的组织做得更好的三件事
 
如果您像对待传统科技投资那样来对待生成式 AI，它可能永远也无法获得资金。 Anthony Marshall 高级研究总监  IBM 商业价值研究院

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2024 年 AI 实际应用

“2024 AI in Action” 实际应用报告对当今 AI 领导者为取得领先完成的事项进行了清晰评估，同时还对 AI 学习者可以采取哪些措施迎头赶上提供专家洞察分析和评论。

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