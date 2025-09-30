可扩展标记语言 (XML) 是一种基于文本的数据格式，用于以人类可读和机器可读的方式构建和存储数据。它用于 Web 服务、身份系统和应用程序之间的数据交换。

与 HTML 一样，XML 由旨在表示数据的标签构建。它支持嵌套元素和属性，允许复杂的层次结构。

XML 通常用于 SOAP、SAML 和 WS-Security 协议中。