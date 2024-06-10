标签
Cloud

掌握 AI 时代的预算控制：利用本地与云端 XaaS 来取得成功

围绕笔记本电脑召开团队会议

随着组织在控制成本的同时驾驭 AI 的强大力量，利用“一切皆服务 (XaaS)”模型已变得极具战略意义。在本博客中，我们将探讨企业如何在 AI 时代利用内部部署和云 XaaS 控制预算，在不影响技术进步的情况下推动财务可持续性。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

拥抱 XaaS 的力量

XaaS 涵盖各种云和本地部署的服务模式，为企业提供可扩展且经济高效的解决方案。从软件即服务 (SaaS) 到基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 等，XaaS 使组织能够获得尖端技术和能力，而无需对硬件或软件进行前期投资。

利用灵活性和可扩展性

XaaS 模式的主要优势之一是其固有的灵活性和可扩展性，无论是在企业内部部署还是在云中部署。基于云的 XaaS 产品为企业提供了根据需求扩大或缩小资源规模的灵活性，从而实现最佳的资源利用率和成本效益。同样，本地部署的 XaaS 解决方案提供了在组织自身基础设施内扩展资源的灵活性，从而更好地控制数据和安全性。

保持成本可预测性和透明度

要在 AI 时代控制预算，就必须深入了解成本动因和支出模式。XaaS 模型通过提供详细的计费指标和使用情况分析，为组织的成本管理提供了更高的可预测性和透明度。通过对资源消耗的洞察分析，企业可以发现优化机会，并更有效地分配预算。

外包基础设施管理

为 AI 工作负载维护和管理内部基础架构可能是资源密集型的，而且成本高昂。通过同时利用基于云和本地部署的 XaaS 产品，组织可以将基础设施管理的负担转移给服务提供商。基于云的 XaaS 解决方案提供可扩展性、灵活性以及对各种 AI 工具和服务的访问权限，而本地部署 XaaS 产品可以更好地控制数据治理、合规性和安全性。

WebMethods Hybrid Integration

重塑 AI 时代的集成范式

IBM Web Methods Hybrid Integration 展示了企业如何无缝连接云和本地部署的应用程序，实现敏捷和可扩展的数字化转型。 
深入了解 IBM webMethods

获取专业知识

实施 AI 计划通常需要数据科学、机器学习和 AI 开发等领域的专门技能和专业知识。XaaS 模型为组织提供了一个由技术娴熟的专业人员和服务提供商组成的庞大生态系统，他们可以协助设计、开发和部署 AI 解决方案。这种对专业知识的利用使企业能够加快产品上市时间，并在控制成本的同时取得更好的成果。

促进快速试验和创新

在 AI 时代，快速实验和创新对于在竞争中保持领先地位至关重要。XaaS 模式可让企业按需使用各种 AI 工具、平台和服务，从而为实验提供便利。这使组织能够快速迭代、测试假设并完善 AI 解决方案，而无需大量的前期投资。拥抱实验文化有助于企业推动创新，同时最大限度地降低财务风险。

有效管理预算

在组织应对 AI 采用的复杂性并努力控制预算的同时，利用内部和云 XaaS 模型成为一项战略要务。通过利用 XaaS 产品提供的灵活性、可扩展性、成本可预测性和专业知识，企业可以优化成本、推动创新并实现可持续增长。无论是在企业内部部署还是在云中部署，XaaS 都是成功的催化剂，使企业能够释放 AI 的全部潜力，同时在不断变化的业务环境中保持财务弹性。

IBM 解决方案

利用 IBM Storage as a ServiceIBM Power Virtual Server 掌握 AI 预算。无论是在您本地数据中心部署，还是在 IBM Cloud 上运行，您都可以通过这些 IBM 产品实现一致的资源调配、预算规划和客户体验。

 

作者

Isabella Richard

WW Product Marketer

IBM Infrastructure
相关解决方案
IBM webMethods Hybrid Integration

AI 驱动的自动化可在 API、应用程序、事件、文件和 B2B/EDI 方面扩展敏捷性。

 深入了解 IBM® webMethods Hybrid Integration
集成软件和解决方案

通过 IBM 集成解决方案，连接应用程序和系统以快速安全地访问关键数据，从而释放业务潜力。

 深入了解云集成解决方案
云咨询服务

利用 IBM 的云咨询服务解锁新功能并促进业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加速数字化转型并优化绩效。

 深入了解云服务
采取下一步行动

 

IBM webMethods Hybrid Integration 提供统一的接口和控制平面，适用于多种集成模式、应用程序、API、B2B 和文件，并能跨地域、环境和团队扩展敏捷性。

 

 

 深入了解 IBM webMethods Hybrid Integration 了解实际应用