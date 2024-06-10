XaaS 模式的主要优势之一是其固有的灵活性和可扩展性，无论是在企业内部部署还是在云中部署。基于云的 XaaS 产品为企业提供了根据需求扩大或缩小资源规模的灵活性，从而实现最佳的资源利用率和成本效益。同样，本地部署的 XaaS 解决方案提供了在组织自身基础设施内扩展资源的灵活性，从而更好地控制数据和安全性。