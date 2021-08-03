疫苗护照是一种物理或数字健康凭据，它可用于确认某人已接种特定传染病的疫苗，以便能外出旅行。
很多旅行者都熟悉黄卡或 Carte Jaune，它是世界卫生组织创建的官方疫苗接种记录。该文件以历来用于印制它的黄纸来命名；它是一种公共卫生工具，并自 1930 年代以来便一直用于国际旅行，且通常会与护照一同携带。它可向海关当局表明旅行者已接种某些疾病的疫苗，例如黄热病、伤寒或霍乱。
虽然黄卡等疫苗接种卡仍在使用，且仍是记录免疫接种的主流方式，但很多政府眼下正考虑创建更难伪造的现代数字疫苗护照。由于新冠疫情大流行对公共卫生构成了威胁，多个国家或地区正探索疫苗护照和健康通行证是否可用作新冠疫情疫苗接种的证明，以便恢复对国际旅行的信心并帮助人们回到其正常活动。
以色列于 2021 年 2 月推出绿色通行证，成为第一个颁发现代疫苗护照的国家。截至 2021 年 5 月，仅有以色列、中国、巴林和日本已向接种疫苗的人群发放疫苗护照，以用于国际旅行和其他用途。澳大利亚以及丹麦和希腊等多个欧盟国家已承诺制定计划，而其他国家或地区则仍在权衡其选项。在美国，拜登政府和疾病控制和预防中心 (CDC) 的领导人表示，联邦政府不会支持或为美国人发放疫苗护照。
眼下，疫苗护照正在利用新的、安全的数字认证技术日益普及的风潮。除用于国际旅行的疫苗护照之外，它还被应用于其他环境。例如，将人群按组集中的组织正在寻找纸质疫苗接种卡和测试结果的数字替代方案。某些情况下，这意味着以自愿和保护隐私的方式来确定个人是否接受过检测或接种过疫苗。
数字健康通行证（请勿与疫苗护照混淆）是个人分享其健康状况（例如，他们是否已接种疫苗或新冠检测是否呈阴性）的一种自愿、便捷的选项。拥有数字健康通行证的人员无须记得随身携带多个文件，而可在其智能手机上分享可扫描的二维码或打印能确认其身份的纸质凭证副本，同时个人信息也会在他们手机上的数字钱包中保持安全加密。
随着新冠疫苗在全球范围内推出，数字健康通行证已成为政府、私营公司、非营利组织和行业团体正考虑用于帮助人们回归自己喜欢的活动的众多工具之一。例如，2021 年 3 月，纽约州推出 Excelsior Pass，它是一种免费、安全且自愿的数字健康通行证，旨在助力纽约州安全地重新开放。
即使在新冠疫情大流行消退后，数字认证技术仍将是个人用于证明其已接受所有必要疫苗接种或其健康状况的其他方面的实用工具。此外，数字凭据还可成为学校管理学生疫苗接种记录或雇主监督工作场所所需医疗许可或疫苗接种的有效途径。
有了数字健康通行证，人们便不必担心随身携带敏感的健康记录（如疫苗证书），而此类记录可能会放错地方。相反，他们只需智能手机或打印的证书；且当其丢失时，也可轻松地在计算机或移动设备上重新打印。
数字健康通行证的基础技术旨在让用户管理其个人健康数据，并控制共享这些信息的对象、内容和目的。只有经验证的凭据才会与他人共享，而底层数据则仍会保持私密和受保护。
在了解人们的健康状况和验证重返情况方面，各组织均有不同的需求。航空公司对旅客进行国际航班筛查的要求可能会比室外体育场对体育迷进行筛查的要求更为严格。数字健康通行证有助于组织更轻松地设计符合其特定需求的规则。
尽管很多人会享受在智能手机上使用数字健康通行证所带来的便利，但有些人却可能没有兼容的移动设备或不喜欢使用它们。此外，手机可能会被遗忘在家中，或是电池可能会不合时宜地耗尽电量。数字健康认证技术的设计者已认识到这些限制，而很多技术也增添了可打印证书等附加功能，以便帮助人们按需从台式计算机或其他设备访问其证书。
随着封锁和其他限制措施的逐步松绑，恢复疫情前的活动需要不同组织相互协调。想迎接人们回到其场所的私营部门企业需根据当地法规和自有政策并通过简易方法来自愿验证人们的健康状况。医疗保健组织需要简易方法来颁发其他组织可信任的数字健康证书。
数字健康通行证可简化新冠疫情与其他健康凭据的发行者（例如，药房、实验室和提供商）以及负责检查这些凭据的验证者（例如，航空公司登机口代理）的对应流程。数字健康通行证不必遵循一刀切的流程，而应让组织有机会根据其特定规则来定制其流程。
例如，室外体育场可能会决定让 72 小时内新冠检测呈阴性或持有疫苗接种证明的体育迷入场。飞往欧洲的国际航班可能会要求旅客出示已接种新冠疫苗的证明。数字健康通行证可同时满足这两个组织的要求。
同样，医疗保健组织可向个人持有人颁发凭据。数字健康通行证中内置的安全性和隐私性有助于发行者更轻松地提供值得信赖的凭据，而无需进行大量额外工作。
数字健康通行证的设计使得个人健康信息可通过可在智能手机上访问的数字钱包来加密。用户可控制自己的信息及其共享方式。
该控制会通过安全的数字凭据来维持。药房、实验室和服务提供商可发布受保护的健康凭据（二维码），例如新冠检测结果或疫苗接种记录，以供个人添加到自己的数字健康钱包中。使用 QR 码可最大限度地减少验证过程中在您不知情或未同意的情况下将个人基础健康信息暴露给第三方。这些信息会安全地存储在用户的数字健康钱包中。凭据只是提供了一种自愿的方式，以便通过安全的方式与雇主、航空公司或游乐园共享健康凭据。
如何才能信任这些凭据？某些通行证使用了一种名为区块链的技术，该技术采用去中心化的身份架构。例如，它允许个人通过控制自己的数据并选择如何使用这些数据来成为活跃的参与者。如此一来，区块链便无需建立敏感健康信息的中央数据库。它可帮助组织检查新冠疫情健康凭据的真实性和有效性，而持有人也可保持对其基础个人健康信息的控制力。
数字健康钱包是新冠纸质疫苗接种或检测结果的受保护数字替代方案。它可为个人提供一个便捷的选项来管理和分享其疫苗接种状态或新冠冠状病毒的阴性检测结果。
体现数字健康钱包的工作原理的其中一个示例如下：
步骤 1：在当地药房接受新冠检测。药房会根据您的阴性检测结果颁发可验证的凭据，并将其发送给您。
步骤 2：您会收到凭据并将其添加到个人智能手机上的数字钱包中。
步骤 3：现在，假设您要登机或参加体育赛事，您可选择使用 IBM 数字健康通行证。如果您选择这样做，航空公司人员或活动工作人员则会在您进入之前通过扫描您数字健康钱包中的二维码来验证您的凭据。如此便可大功告成。
前往工作现场
当更多人员返回共享办公室、仓库和其他室内联合办公空间时，雇主需确认他们已遵守相关健康指导方针。到达后，员工可能需出示其数字健康钱包应用程序中的二维码以供扫描才能进入大楼。此操作与使用员工 ID 进入工作现场并无太大区别。
出差或休闲旅行
邮轮公司、航空公司和酒店可能会使用数字健康通行证来验证个人在出发旅行前的健康状况。航空公司的筛查要求可能会与邮轮公司有所不同，但旅客可自愿选择要共享的数据以及与谁共享。
观看演唱会或游戏
新冠疫情工作组将健康和安全置于首位，以便广大粉丝可重新开始亲临享受他们最喜爱的球队和乐队。除检查演唱会或体育比赛的门票外，售票员、引座员或安检员还可在放行观众进入场馆之前要求查看其健康通行证。
