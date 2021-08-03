很多旅行者都熟悉黄卡或 Carte Jaune，它是世界卫生组织创建的官方疫苗接种记录。该文件以历来用于印制它的黄纸来命名；它是一种公共卫生工具，并自 1930 年代以来便一直用于国际旅行，且通常会与护照一同携带。它可向海关当局表明旅行者已接种某些疾病的疫苗，例如黄热病、伤寒或霍乱。

虽然黄卡等疫苗接种卡仍在使用，且仍是记录免疫接种的主流方式，但很多政府眼下正考虑创建更难伪造的现代数字疫苗护照。由于新冠疫情大流行对公共卫生构成了威胁，多个国家或地区正探索疫苗护照和健康通行证是否可用作新冠疫情疫苗接种的证明，以便恢复对国际旅行的信心并帮助人们回到其正常活动。

以色列于 2021 年 2 月推出绿色通行证，成为第一个颁发现代疫苗护照的国家。截至 2021 年 5 月，仅有以色列、中国、巴林和日本已向接种疫苗的人群发放疫苗护照，以用于国际旅行和其他用途。澳大利亚以及丹麦和希腊等多个欧盟国家已承诺制定计划，而其他国家或地区则仍在权衡其选项。在美国，拜登政府和疾病控制和预防中心 (CDC) 的领导人表示，联邦政府不会支持或为美国人发放疫苗护照。

眼下，疫苗护照正在利用新的、安全的数字认证技术日益普及的风潮。除用于国际旅行的疫苗护照之外，它还被应用于其他环境。例如，将人群按组集中的组织正在寻找纸质疫苗接种卡和测试结果的数字替代方案。某些情况下，这意味着以自愿和保护隐私的方式来确定个人是否接受过检测或接种过疫苗。