加入我们的商业网络，让国际贸易更加快捷高效。we.trade 是一个由 15 家欧洲主要银行共享的区块链平台，该平台正在与 IBM 合作，以帮助加快全球商业化。

we.trade 区块链平台可以减少摩擦并简化参与公司的交易流程，为全球贸易创建信任生态系统。其标准化规则和简化的交易选项能够降低银行和中小企业的风险，增加贸易机会。