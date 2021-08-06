区块链在贸易融资中的应用解决方案

纽约市曼哈顿下城区炮台公园周围的摩天大楼

消除阻碍增长的无形障碍

过时的流程阻碍了许多贸易融资体系，导致风险和更高的成本。IBM Blockchain 贸易融资解决方案建立在我们市场领先的区块链服务和平台之上，可帮助您建立新的贸易伙伴关系、发现新的流动性池和创建新的商业模式。现在，您可以依靠分布式账本技术、智能合约、增强的安全性、内置治理和广泛的控制功能来实时访问贸易融资数据。

贸易面临的最大挑战

60%

的中小企业贸易融资请求遭到拒绝。¹

1.5

万亿美元的全球贸易融资缺口。¹

小球在轨道上滚动的三维设计

最新的 AI 新闻 + 洞察分析

在每周的 Think 时事通讯中，发现专家精选的有关 AI、云等的洞察分析和新闻。 

重新认识贸易的可能性

为各种规模的买家和卖家提供更好的交易体验。IBM Blockchain 贸易融资解决方案可以为您提供帮助。

降低风险和运营成本

以电子方式快速处理信贷和担保，深入了解客户财务状况和交易历史，并从头到尾监控交易。

寻找新的机遇和市场

通过新型透明、风险缓解和标准化的贸易融资和贸易信用保险解决方案发现收入机会。

在新贸易时代确立领导地位

增强跨境贸易的信任和透明度。通过召集新的贸易网络和创建新的交易中心，享受先发优势。

IBM Blockchain 的优势

在贸易便利化方面发挥领导作用

我们正在重塑复杂的贸易流程，以帮助启动、加速和创新区块链网络，包括 we.trade 的成功产品开发，目前已与欧洲 15 家银行合作。
网络召集能力

我们在战略、快速产品开发、治理和监管方面拥有无可比拟的经验，可以帮助区块链网络扩大成员，并与其他网络合作。
值得信赖的业务专长

IBM 了解贸易和贸易流程、复杂的系统集成、受监管的行业，以及如何释放区块链价值（迄今为止已与 500 多个客户合作）。我们为您的业务运营提供全套服务。
IBM 在“2020 年 IDC MarketScape 区块链服务”研究中被评为领导者

we.trade 正在加速贸易融资和贸易

加入我们的商业网络，让国际贸易更加快捷高效。we.trade 是一个由 15 家欧洲主要银行共享的区块链平台，该平台正在与 IBM 合作，以帮助加快全球商业化。

we.trade 区块链平台可以减少摩擦并简化参与公司的交易流程，为全球贸易创建信任生态系统。其标准化规则和简化的交易选项能够降低银行和中小企业的风险，增加贸易机会。

IBM Blockchain Services

若要在区块链领域取得成功，您需要的不仅仅是一个好主意。了解如何利用结果驱动网络设计原则，促进贸易融资公司、网络和生态系统的转型。

IBM Blockchain Services：成功设计

IBM Blockchain

我们的客户对区块链将如何改变他们的业务满怀憧憬，而我们也有办法让这一切成为现实。让我们携手打造成功且不断增长的业务网络。
了解区块链解决方案

相关解决方案

IBM Support for Hyperledger Fabric

IBM Blockchain Platform 的 Hyperledger Fabric 支持版本为 Hyperledger Fabric 提供 SLA 和 24x7 全天候企业支持，Hyperledger Fabric 是 Linux 基金会企业区块链平台的事实标准。

 深入了解 Hyperledger Fabric
供应链的区块链解决方案

IBM Blockchain 帮助供应链合作伙伴通过许可的区块链解决方案分享可信数据，提高透明度和信任度。

 深入了解区块链服务
业务咨询服务

IBM Consulting 是一家全球咨询公司，始终与客户并肩协作，以便设计、打造和运营高绩效业务。

 咨询服务
采取后续步骤

借助 IBM Blockchain 构建弹性、透明且值得信赖的供应链，通过行业领先的解决方案助您实现业务运营转型、简化流程并增强信任。

 了解区块链解决方案 深入了解区块链咨询服务