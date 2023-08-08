交通运输基础设施是现代经济繁荣、蓬勃发展的关键组成部分，该广义术语涵盖了确保人员与货物安全运输的固定设施网络体系。交通系统的例子包括公路、公共交通系统、机场、火车站、汽车站、渡轮码头、管道和仓库。人们和企业每天都依赖交通网络，但当关键资产意外损坏时，或者更糟糕的是，当它们污染环境到威胁自然资源的程度时，究竟会发生什么呢？
过去几年间，新冠疫情造成的动荡与气候变化带来的影响阻碍了经济发展，也催生了规模空前的交通运输基础设施投资。以下是美国、欧洲和亚洲正在启动的一些经济增长举措，旨在建设和重建关键资产：
但仅仅使用最初建造时采用的相同方法和技术来修复和重建现有基础设施是不够的。如果这些交通项目要真正具有变革性，能够帮助从下一次全球大流行病中恢复过来，并减少我们对化石燃料的依赖，它们必须以更可持续的方式建设。
交通行业的碳足迹及其对气候变化的影响是不可否认的。根据国际能源署（ibm.com 外部链接）的数据，交通行业占全球温室气体排放的 21%，即几乎四分之一。国际可持续发展研究所 (IISD)（ibm.com 外部链接）将全球 64% 的石油消耗和 27% 的所有能源使用归因于交通服务，同时也占全球能源相关二氧化碳排放总量的 23%。
气候变化缓解将需要在可持续交通基础设施方面进行大量投资。这不仅仅是在欧洲、美国和中国，还包括其他发展中国家，这些国家的陈旧设备必须被替换或升级，以符合 2015 年巴黎气候协定的目标。但可持续交通基础设施不仅仅是为了改善我们的环境，它也是一项良好的商业投资。以下是可持续交通基础设施为进行投资的企业带来的一些最常见的商业利益。
随着全球越来越多的地方感受到气候变化的影响，组织正面临着越来越严格的环境健康和安全 (EHS) 法规的问题。通过将 EHS 监测纳入资产维护计划，企业可以自我监管，监控排放并确保合规性。
致力于可持续交通基础设施的现代企业使用如资产性能监控 (APM) 和企业资产管理 (EAM) 等解决方案，确保其资产高效运行。EAM 和 APM 配备了远程监控等功能，可帮助组织持续衡量其资产的燃料使用情况，并确保它们以最佳水平运行，最大限度地减少对环境的影响。
通过将过时、低效的被动反应式或等到故障才维修的维护程序，转变为像预防性或预测性维护这样的全面集成的资产可靠性与维护程序，组织可以更有效地监控、管理和维护其资产，从而促进整个资产生命周期的可持续性。
可持续交通基础设施部署了现代化的预防性或预测性维护计划，从而能够更智能地管理资产，在问题导致代价高昂的资产停机之前发现并解决问题。这两种策略帮助企业更好地规划维护，避免可能影响整个业务的昂贵停机。
通过利用新技术和行业最佳实践，组织正在寻找建设更强大、更具韧性的交通基础设施的方法。以下是五个帮助他们取得成功的最佳实践。
在规划可持续交通项目时，重要的是优先考虑组织的需求，以及根据现有资源能够实现的目标。例如，尽管将整个配送车队从燃油车转换为电动车可能是一个不错的长期目标，但此举所需的投资或许会超出您当前的承受能力。将车队中部分车辆转换为电动动力是更为可行的第一步。这样，组织可以在整个车队转型之前，解决可能出现的任何问题。
如今，在交通运输行业，组织越来越依赖 EAM 和 APM 方法来帮助他们实现可持续交通基础设施目标。EAM 和 APM 解决方案有助于改善工作管理流程、维护计划、规划和调度、供应链管理和 EHS 状况。
正如资产管理一样，资产维护同样是交通基础设施建设项目中实现可持续发展的关键环节。预防性维护是一种通过规划定期保养来预防设备突发故障的方案，能有效避免因故障导致的高成本及不可持续运营问题。预测性维护则更进一步，通过分析设备历史数据与故障记录，精准预判潜在问题发生的时间节点。与被动式的故障后维修相比，这两种维护模式都能助力构建更可持续的基础设施，因为它们能主动预判并解决维护问题，从而避免设备故障的发生。
通过传感器和系统将从阀门到车辆的所有设备连接到物联网 (IoT)，组织可以将先进的分析技术和人工智能 (AI) 融入其 EAM 和 APM 策略中。燃油箱、速度表及发动机等复杂资产通过内置仪器持续采集数据，并借助人工智能进行分析。这有助于确保资产以最佳方式运行，并将对环境的影响降至最低。
数字孪生体是资产的虚拟表示，它允许利益相关者使用模拟进行测试，以显示资产在特定条件下或在其运行环境中的表现。从事交通基础设施项目的工程师经常使用数字孪生体来评估建筑物、桥梁、喷气涡轮、汽车和飞机等各种资产在遭遇风暴、洪水或高温等特定条件下将如何反应。
交通运输基础设施为众多行业提供支撑，满足多样化需求。从通勤者每日驻足的公交枢纽与火车站，到支撑全球贸易的机场、货运站与繁忙的航运网络，我们很难想象一个没有交通基础设施的世界如何运转。可持续的交通基础设施有助于建筑物和网络以最佳水平运行，使每个人和每件事都能到达目的地，同时最大限度地减少对环境的影响。
以下通过两个行业案例，展示可持续交通基础设施的具体实践。
机场作为终日繁忙的交通枢纽，每日为数以百万计旅客提供快速安全的运输服务。机场维护系统确保安检设备、人行通道、电梯、空调系统及给排水管网等关键设施始终稳定运行。然而许多机场建于数十年前，其维护团队至今仍依赖低效过时的技术及工作流程维持运营。为使机场更具现代化弹性及可持续性，各方正积极引入新技术与功能模块。
借助 AI 和 IoT 工具，维护管理人员能够实时监控其资产的健康状况和性能。这些技术同时助力机场符合严苛的安全标准，既保障旅客安全，又优化低效的维护流程。通过采用便捷的移动应用程序替代电子邮件及其他传统通讯方式，现场工作人员得以在复杂严苛的环境中实现高效协同、科学划分工单优先级并精准配置资源。
根据麻省理工学院（ibm.com 外部链接）的研究数据，货运运输与仓储环节占全球温室气体排放总量的 20%。为了降低这一数字，利益相关者正在寻找方法，在行业中融入更多可持续发展元素。
首先，他们需要优化货运车辆燃油效率并完善维护计划。货运企业持有的每项资产都具有特定生命周期，涵盖安装、维护与更换环节。这些作业环节共同构成资产的碳足迹，因此减少活动频次越显著，资产的整体碳足迹就越低。例如，若运输货物的卡车或船舶在途中发生故障，派遣维修的技术人员往返现场将额外消耗燃油，从而增加该运输工具的碳足迹。
通过部署 EAM 和 APM 策略以延长资产生命周期并执行预防性和预测性维护，货运商正在使其业务更具可持续性和燃油效率，同时确保自己符合业务所在国家/地区的 EHS 法规。
致力于优化交通基础设施资产管理的机构可选择多种解决方案。在选择符合自身需求的平台时，企业应优先考虑那些集成熟技术方案与历史最佳实践于一体的综合性平台。
IBM Maximo Application Suite 是一款集成的资产和可靠性管理解决方案，专门帮助组织监控、管理和维护其交通基础设施资产，包括优化工作效率以及部署预防性和预测性维护功能。
采用一整套运营、维护、监控、质量和可靠性方面的资产管理套件，优化运输资产生产力和工作流。
构建由 AI 驱动的可持续供应链，确保企业做好迎接未来的准备，提高透明度，并改善员工体验和客户体验。
通过交通领域的尖端科技提升客户体验、增加收入并提高运营效率