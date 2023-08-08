交通运输基础设施是现代经济繁荣、蓬勃发展的关键组成部分，该广义术语涵盖了确保人员与货物安全运输的固定设施网络体系。交通系统的例子包括公路、公共交通系统、机场、火车站、汽车站、渡轮码头、管道和仓库。人们和企业每天都依赖交通网络，但当关键资产意外损坏时，或者更糟糕的是，当它们污染环境到威胁自然资源的程度时，究竟会发生什么呢？

过去几年间，新冠疫情造成的动荡与气候变化带来的影响阻碍了经济发展，也催生了规模空前的交通运输基础设施投资。以下是美国、欧洲和亚洲正在启动的一些经济增长举措，旨在建设和重建关键资产：

在美国（ibm.com 外部链接），联邦政府通过了一项两党支持的基础设施法案，旨在建设和重建关键基础设施，包括该国最重要的交通网络。这项雄心勃勃的法案主要由美国交通部管理，将分配 1 万亿美元用于资助建设、制造项目和公共工程。

在欧洲（ibm.com 外部链接），欧盟 (EU) 选出了 107 个交通基础设施项目，计划在未来几年内通过资助项目提供超过 60 亿欧元，用于改善城市和农村地区的连接性、公共交通和替代交通方式。

在亚太地区（ibm.com 外部链接），亚洲开发银行宣布，未来七年每年将需要 1.7 万亿美元的基础设施发展资金，以实现其目标。

但仅仅使用最初建造时采用的相同方法和技术来修复和重建现有基础设施是不够的。如果这些交通项目要真正具有变革性，能够帮助从下一次全球大流行病中恢复过来，并减少我们对化石燃料的依赖，它们必须以更可持续的方式建设。