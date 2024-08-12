农业对环境造成了巨大压力。粮食系统是涉及粮食生产和分配的活动和流程网络，占全球三分之一以上的温室气体排放，1这是气候变化的主要原因。多种因素导致粮食系统成为如此重要的排放源，包括农业机械使用的化石燃料、牲畜排放的甲烷、为农耕腾出空间而砍伐森林以及粮食生产的能源密集型性质。

干旱和极端天气事件等与气候变化相关的影响可能会对农业生产造成影响，从而导致农作物产量下降和农场利润微薄。发展可持续农业实践对于解决不断增长的人口所带来的粮食安全挑战至关重要。

不可持续的农耕方式还可能导致环境影响，例如土地退化、森林砍伐、水资源短缺和水污染。有些因素会对土壤等关键的农业成分造成长期影响，例如土壤侵蚀、养分耗竭或盐碱化（由于没有适当排水而进行的灌溉导致土壤中盐分含量增加）。