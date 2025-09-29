该实践包括环境、社会和治理 (ESG) 指标。然而，可持续发展报告与环境、社会和治理报告的不同之处在于，环境、社会和治理报告侧重于根据环境、社会和治理指标评估公司的绩效，而可持续发展报告则采用更广泛的方法，着眼于更大的商业模式和方法。



更具体地说，环境、社会和治理报告使用一组指标来评估公司的环境、社会和治理举措。使用各种环境、社会和治理报告框架 （链接位于 ibm.com 外部），公司可以向利益相关者介绍其对社会和环境的积极影响，以及他们的公司治理实践。

另一方面，可持续发展报告通过考虑组织与周围世界的关系，鼓励更负责任、更合乎道德的商业行为。由于可持续发展是一个复杂的概念，因此公司可以利用多种报告框架，尽管大多数报告框架都包含一些可持续发展、碳排放、供应链和企业社会责任 (CSR) 等关键术语和概念。

环境、社会和治理与可持续发展之间的主要区别之一是动机与结果的概念。可持续发展报告审查的是促使公司及其员工以最符合社会利益的方式行事的商业模式或方法。环境、社会和治理报告是这些举措的衡量标准和成果，为公司和投资者提供决策所需的环境、社会和治理数据。

与企业社会责任类似，环境、社会和治理报告和可持续发展报告都可以通过设定目标、实现减排目标和超越行业基准，帮助组织提高在消费者中的信任度和声誉。公司可以在其更大的可持续发展战略中考虑可持续发展的三个方面，从而大大改善决策和风险管理。