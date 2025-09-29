什么是可持续发展报告？

发布日期： 2023 年 12 月 19 日
贡献者： Tom Krantz、Alexandra Jonker
可持续发展报告 是向投资者、员工、客户和公众等利益相关者披露非财务绩效政策、方法和指标。 

该实践包括环境、社会和治理 (ESG) 指标。然而，可持续发展报告与环境、社会和治理报告的不同之处在于，环境、社会和治理报告侧重于根据环境、社会和治理指标评估公司的绩效，而可持续发展报告则采用更广泛的方法，着眼于更大的商业模式和方法。

更具体地说，环境、社会和治理报告使用一组指标来评估公司的环境、社会和治理举措。使用各种环境、社会和治理报告框架 （链接位于 ibm.com 外部），公司可以向利益相关者介绍其对社会和环境的积极影响，以及他们的公司治理实践。

另一方面，可持续发展报告通过考虑组织与周围世界的关系，鼓励更负责任、更合乎道德的商业行为。由于可持续发展是一个复杂的概念，因此公司可以利用多种报告框架，尽管大多数报告框架都包含一些可持续发展、碳排放、供应链和企业社会责任 (CSR) 等关键术语和概念。

环境、社会和治理与可持续发展之间的主要区别之一是动机与结果的概念。可持续发展报告审查的是促使公司及其员工以最符合社会利益的方式行事的商业模式或方法。环境、社会和治理报告是这些举措的衡量标准和成果，为公司和投资者提供决策所需的环境、社会和治理数据。

与企业社会责任类似，环境、社会和治理报告和可持续发展报告都可以通过设定目标、实现减排目标和超越行业基准，帮助组织提高在消费者中的信任度和声誉。公司可以在其更大的可持续发展战略中考虑可持续发展的三个方面，从而大大改善决策和风险管理。
可持续发展的三个维度是什么？

可持续发展的三个维度是环境、社会和经济。
环境

环境可持续发展侧重于解决 气候变化 、温室气体  (GHG)  排放和 生物多样性丧失等环境问题。企业减少对 环境影响 的方法之一是摒弃化石燃料和 天然气 等有限 资源 ，采用可再生能源
社会

社会可持续发展尚未得到明确定义。一些学者认为，可持续发展包括所有人类活动，可持续发展的所有领域都可以追溯到社会因素。这一维度优先考虑人权，并认识到所有人的福祉决定着社会的寿命、效率和可持续发展。 
经济

经济可持续发展侧重于企业的可持续发展（即盈利）。有时，这似乎与环境的可持续发展背道而驰。不过，企业已经在气候行动方面迈出了有意义的步伐。例如，首席可持续发展官的任务是重新构想 价值链 ，以提高整个全球运营的环境、社会和治理绩效。这可能意味着完善原材料的采购方式，采用电动汽车车队或优先考虑 脱碳举措 。无论采用哪种方法，公司的职责都是相同的：为了环境管理，在利润和地球之间找到平衡。
为什么 可持续发展报告 很重要？

可持续发展报告 在促进 企业可持续发展 方面发挥着至关重要的作用 可持续发展 是指公司减少其运营对环境和社会造成负面影响的战略。一个组织的 可持续性发展实践 通常会根据 环境、社会和治理 指标 进行分析，并通过 年度报告与公众分享。

通过创建跟踪环境、社会和治理里程碑和进展的可持续发展报告，企业可以更好地了解他们面临的挑战和机遇。从这些报告中获得的洞察分析可以帮助公司摒弃传统的线性经济模式，转而支持循环经济，即强调尽可能长时间地租赁、回收、翻新、维修、再利用和共享现有材料和产品。
可持续发展报告有什么好处？

公司可以通过创建 可持续发展报告获得以下好处：
改进 风险管理

近年来，人们对 气候变化和工作条件的关注与日俱增，尤其是对遭遇 供应链 中断的企业而言。 可持续发展报告 可以通过提供衡量、评估和了解其运营足迹的工具，帮助组织有效应对各种 环境、社会和治理 问题的不利影响。
优化成本，节约开支

全面的 可持续发展报告 可以帮助组织重新构想其 业务模式 ，以更好地平衡 财务绩效 与可持续发展目标。通过年度 可持续发展报告，企业可以吸引有兴趣在满足 可持续发展 报告 要求方面不断取得进展的投资者。
提高 利益相关者 的参与度

随着 环境、社会和治理 与 公司业绩 产生内在联系，利益相关者 期望品牌和企业提高透明度。可持续发展报告 通过证明公司及其 合作伙伴  生态系统 正在优先考虑 可持续发展问题，提供了满足透明度要求的可行方法。
知情 决策

 可持续发展报告 还为公司提供了有关当前环境和社会变化的宝贵洞察分析。公司可以了解其 环境、社会和治理 举措 如何与更大的可持续发展趋势相结合，并发现潜在的改进领域。这可以为 决策 提供信息，从而实现更好的
可持续发展绩效 并符合 监管要求。
可持续发展报告 的地域考虑因素

公司是否需要提交可持续发展报告取决于其所在地。 例如，在欧洲，一些组织必须遵守有关可持续投资和环境、社会和治理的法规。以企业可持续发展报告指令(CSRD) 为例，这是一项欧盟立法，要求公司报告其业务活动以及环境、社会和治理 举措对环境和可持续发展的影响。

相反，在美国，并没有强制要求公司在年度报告中提供环境、社会和治理或可持续发展指标，但加利福尼亚州除外，该州最近颁布了气候法，强制要求披露某些与气候相关的信息。然而，随着机构和个人越来越多地将公司的环境、社会和治理评分纳入其投资决策，这样做往往符合他们的最佳利益。

此外，北美公司仍需遵守美国证券交易委员会 (SEC) 制定的准则。SEC 负责识别任何与环境、社会和治理相关的不当行为，例如洗绿或欺诈。彭博社、标准普尔道琼斯指数等第三方组织会衡量环境、社会和治理风险的潜在影响，这些评级可与其他经济数据结合使用，为投资者决策提供参考。

从 2026 年开始，巴西的上市公司必须每年披露与可持续发展和气候相关的信息。这些要求将以 ISSB 标准为基础。同样，从 2024 年开始，澳大利亚的大型企业也必须遵守与气候相关的强制性财务披露要求。虽然这些标准由澳大利亚会计准则委员会 (AASB) 制定，但也将与 ISSB 制定的标准保持一致。
如何准备可持续发展报告

有多种资源可在整个 报告过程 中为组织提供指导。

首先，公司可以参考 可持续发展 目标  (SDG)，它可以作为政府和组织的指导 框架 。联合国提出的可持续发展目标制定了全球 可持续发展 议程，希望到 2030 年实现更加可持续的未来。

从那里，公司可以求助于几个制定可持续发展报告标准的第三方组织，并可以帮助企业找到合适的可持续发展报告框架来使用：
可持续发展会计标准委员会  (SASB)

 SASB  是一个 非营利 组织，负责制定和维护行业特定标准，以帮助指导向投资者和其他财务 利益相关者披露 可持续发展信息，例如 温室气体 排放量。
国际可持续发展标准委员会 (ISSB)

ISSB 是一个独立的标准制定机构。ISSB 的使命是创建全面的全球高质量可持续发展披露标准基线，以满足投资者和金融市场的需求。
全球报告 倡议 组织 (GRI)

 GRI  是一家 非营利 组织，为全方位的 环境、社会和治理  和 可持续发展问题提供全球适用的指导 框架 。如今， GRI  标准 为想要 设定目标 并创建自己的 可持续发展报告的公司 提供了 基准和路线图。
