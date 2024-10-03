关于改善地球环境的一些最初学说看起来很简单：减少、再利用、回收。此后，人们通过选择和调整生活方式，例如骑自行车上下班、垃圾分类等，将这一规则落到实处，为环保事业做出了贡献。如今，气候变化不仅影响个人，也影响企业。据联合国环境规划署 (UNEP) 称，忽视环境影响的公司会让消费者和投资者都感到厌恶。可持续商业实践是组织的社会和环境责任承诺的重要组成部分。商业可持续性还为组织提供创建更高效的供应链的机会，从而对地球产生积极影响。
导致碳排放和化石燃料的商业活动也迫使组织和政策制定者要求领导者对针对环境影响的行动负责。同样，员工和客户都希望为积极尝试应对气候变化并参与环境保护工作的公司效力与合作。有各种可持续商业实践的示例，公司可以采用这些实践来改善商业模式。一种常见的企业可持续发展战略称为“三重底线”。
利润、人类和地球构成了所谓的“三重底线”。“三重底线”是商业术语“底线”的变体，也称为利润，它为现代商业战略的组合增加了两个参与者。可持续性是三重底线的核心，这表明采用可持续商业实践的公司可以保护地球、为消费者服务并最终增加收入。
回收计划、可再生能源、减少浪费和提高能源效率 – 理论上，所有这些都有助于减少环境足迹。但是，当今的组织可以通过实施哪些绿色商业实践来实现可持续发展目标呢？
组织可以通过采用更高效的能源来开始加强可持续发展工作。与化石燃料相比，替代能源或清洁能源不会损害环境，并且通常可以代替化石燃料使用。
此外，利用阳光、风、水等地球自然资源可以产生可再生能源。通过自然过程发电有助于最大限度地减少碳足迹。例如，在过去 10 年中，谷歌在购买可再生能源最多的公司中排名第一。这家科技巨头已通过购买可再生能源来满足 100% 的电力消耗。可持续发展企业跟踪这些指标，以便更加积极地开展可持续发展工作。
通过碳核算，企业可以确定哪些活动会导致温室气体排放 (GHG)。将碳核算纳入可持续发展战略，向利益相关者证明组织正在努力实现脱碳，以应对环境、社会和治理 (ESG) 方面的压力，实现净零排放。
可以通过能源电气化、零废物生产和限制商务旅行等活动来部署脱碳。组织可以投资可再生能源来帮助减少碳足迹。通用电气 (GE) 已承诺减少碳足迹，特别是通过可再生能源。该公司提供各种海上和陆上风能、水力发电、混合动力、电网和服务解决方案。
大型企业并非脱碳和保护环境的唯一贡献者。在 Impact-Up 播客的第一集中，我们采访了加州初创公司 BAE Boats，该公司提供短期租赁电动船。他们的电动船比传统的内燃机船更安静，没有噪音和汽油味，能为顾客带来更理想的体验。BAE Boats 将可持续发展作为其品牌和商业价值的核心，因此得以在疫情期间及之后继续拓展业务。
可持续供应链是组织在实施可持续发展手段的同时保持高效的基本途径。具有透明供应链的组织展现出对社会责任的承诺。供应链可持续发展的一些示例包括包装回收计划、实行公平劳动实践，以及以负责任的方式从当地社区采购材料。
Patagonia 在制造产品和包装时使用环保材料。该公司甚至在制造阶段通过回收退货和其他可持续材料来减少浪费。Patagonia 还力求通过教育消费者负责任地消费服装来宣传他们的可持续发展目标。该公司在整个商业模式中都推广“买少一点，要求多一点”的企业标语。
许多可持续发展举措都来自政策，并且随着子孙后代越来越支持环境可持续发展，这些举措将继续兴起。弹性企业将遵守有关可持续商业实践的外部法规（例如 ESG 法规），同时承担社会责任。成功实施可持续发展计划的公司既支持人权，也支持环境。要实施弹性可持续商业实践，请思考以下其他一些示例：
员工是组织取得成功的基础所在，而他们的福祉则对实现可持续发展目标至关重要。企业可采用可持续发展理念来打造更健康的工作环境。Microsoft 正通过在其设施中使用可再生能源来实现该目标。此外，它们还鼓励员工心怀正念、与社区开展合作、提供旨在平衡工作与生活的灵活性、促进工作场所的绿色空间无障碍水平，以及认可员工取得的成就。
原材料对于供应至关重要，支持当地社区可以使企业保持基本运营。对农民来说，经济稳定与环境影响同等重要。通过市场工资和合乎道德的工作条件公平补偿当地农民的公司，就是可持续发展的代表。星巴克以与当地农民实行公平贸易实践而闻名。
消除海洋和垃圾填埋场中的塑料是保护地球的共同举措。联合利华是发展最快的消费品公司之一，也以其创造无浪费世界的目标而闻名。联合利华不仅减少塑料用量，还在生产过程中反对浪费食物。
可持续发展的公司始于内部。他们通过做出微小改变，从当地社区和生态系统开始践行可持续发展。然而，当大公司开始实施可持续发展措施时，就会产生连锁反应，影响利益相关者、员工和消费者。
IBM 认为，可持续发展企业应当负责、公平且能够独立发展，以推进四条底线。凭借深厚的行业专业知识、生态系统合作伙伴关系和行之有效的方法，我们的可持续发展咨询服务可指导客户进行最佳实践，并在成为可持续发展企业的过程中获得竞争优势。
我们的端到端可持续发展咨询能力将可持续发展解决方案嵌入到组织的运营和文化当中。它们涵盖业务战略、ESG 数据、风险管理和报告、循环供应链、减少碳排放和向可再生能源转型、智能资产、可信任计算和绿色 IT。
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