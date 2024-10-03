关于改善地球环境的一些最初学说看起来很简单：减少、再利用、回收。此后，人们通过选择和调整生活方式，例如骑自行车上下班、垃圾分类等，将这一规则落到实处，为环保事业做出了贡献。如今，气候变化不仅影响个人，也影响企业。据联合国环境规划署 (UNEP) 称，忽视环境影响的公司会让消费者和投资者都感到厌恶。可持续商业实践是组织的社会和环境责任承诺的重要组成部分。商业可持续性还为组织提供创建更高效的供应链的机会，从而对地球产生积极影响。

导致碳排放和化石燃料的商业活动也迫使组织和政策制定者要求领导者对针对环境影响的行动负责。同样，员工和客户都希望为积极尝试应对气候变化并参与环境保护工作的公司效力与合作。有各种可持续商业实践的示例，公司可以采用这些实践来改善商业模式。一种常见的企业可持续发展战略称为“三重底线”。