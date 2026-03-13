供应链规划是统筹优化商品与服务从供应商到终端客户流转全过程的管理流程。合理的规划能够确保产品以合适数量、在恰当时间与地点、以合理成本供应到位。
供应链是结构复杂的全球网络，必须适配客户期望变化、经济不确定性及各类运营风险。多重压力之下，做好供应链规划已成为众多组织的战略重点。
近年市场持续波动，更凸显了供应链规划的重要性。全球疫情、自然灾害、地缘政治冲突等因素，都会严重冲击运输网络、供应商运营及产能供给，进而引发物资短缺、交付周期延长及价格波动等问题。
规划工作有助于应对这类供应链风险。具备可靠的规划能力，企业可以满足客户需求、减少冗余库存，并规避代价高昂的缺货问题。优化规划还能帮助企业提升运营效率与风险管理水平。
众多企业正从单纯的成本导向模式，转向重视韧性与效率的运营模式。事实上，如今将韧性与敏捷性视为竞争优势关键要素的供应链高管，较五年前多出六成。1
加入 10 万余名先行领袖行列，紧跟重新定义财务规划与分析的 AI、自动化及分析趋势。Think 时事通讯为规划与引领未来者提供精粹要闻与前瞻洞察。 详见 IBM 隐私声明。
供应链规划需要协同各项运营环节，维持整个供应网络的供需平衡。不同行业的具体流程虽有差异，但多数组织都包含几项核心规划模块。
库存管理需要做好平衡：库存过高会产生高昂仓储持有成本，库存过低则容易缺货，影响客户体验。
完成需求预测后，规划人员会确定各仓库和配送中心的库存保有量。企业通过管控补货流程、设定安全库存、再订货点与交付周期，确定每种产品的最优库存水平。
为让需求预测与生产产能相匹配，规划人员会制定生产排程，确定产品的生产时间与产地，同时统筹原材料、人力及设备的供给调配。
生产规划环环相扣，必须与采购及供应商规划紧密协同。原材料采购延误，会打乱生产进度，进而波及整条供应链。
供应链规划人员还需统筹采购与寻源策略，确保供应商能够按时供货，
供应商合作关系在此环节尤为关键。企业持续监控供应商履约表现、交付可靠性及成本走势，以此评估供应稳定性。与核心供应商建立长期合作关系，能够提升整个供应网络的可靠性与可视性。良好的合作关系可以降低企业面临的供应链风险敞口。
同时还要规划产品从生产基地送达客户的流转路径。分销规划侧重优化运输网络与仓储运营，保障商品高效送达终端客户，在确保准时交付的同时，合理控制物流成本。
为统筹管理以上环节，组织会采用专业的供应链规划解决方案。供应链规划软件通常直接对接企业资源规划（ERP）系统，通过数据看板与分析功能跟踪核心指标，助力供应链管理者制定科学决策。
供应链规划人员通常遵循以下最佳实践：
企业会采用各类框架来搭建自身的供应链战略体系。供应链规划框架提供标准化方法，助力企业将运营能力与整体业务规划目标对齐统筹。
销售与运营规划（S&OP）是一套被广泛采用的管理框架，可统筹协调组织销售、营销与生产团队。
通过打破组织内部壁垒，销售与运营规划确保各部门基于统一的需求预测与供应约束开展工作，朝着共同目标协同推进。
通过跨职能统筹规划，销售与运营规划能够提升预测准确度、维持库存稳定，助力组织更可靠地满足市场需求，同时控制运营成本。
许多组织在传统销售与运营规划基础上，拓展升级为更全面的集成业务规划（IBP）框架。销售与运营规划主要侧重供需平衡，而集成业务规划将财务规划与战略决策一并纳入规划流程。
其目标是将供应链规划与企业整体业务规划打通，使运营决策贴合财务目标与长期企业战略。
准时制生产（JIT）以最小化库存为核心，仅在生产流程需要时才安排物料生产与配送。组织不再储备大量安全库存，而是依托精准的需求预测、协同一致的供应商排期和高效的物流网络，实现物料按需准时到货。
落地到位的准时制模式，可帮助组织降低库存持有成本、减少资源浪费。但受全球供应链频繁中断影响，越来越多组织开始追求供应链韧性，该模式近年应用热度有所下降。
随着组织引入人工智能、机器学习、高级分析及自动化技术优化预测与运营决策，供应链规划正全面转向数据驱动模式。借助这些技术，组织能够分析海量运营数据，挖掘供需波动规律，并在风险发生前进行模拟推演。
一项研究显示，64% 的首席供应链高管表示，生成式 AI正在彻底重塑工作流程，涵盖规划、需求预测及供应链决策等各类业务环节。
人工智能工具可帮助供应链规划人员分析实时数据，同时评估多种规划场景。例如，智能系统能够提前识别潜在物料短缺，评估对下游生产的连锁影响，并给出采购策略或库存布局的调整建议。依托自然语言查询与自动化分析能力，智能系统还能简化决策流程、加快决策效率。
自动化是推动行业变革的另一重要力量。IBM 研究表明，60% 的组织高管预计，到 2025 年，人工智能助手将接手大量传统及事务性供应链流程工作，让供应链规划人员能够将更多精力投入到场景规划、风险管理等战略类工作中。组织也正持续加大在供应链全链路的人工智能能力投入。
供应链规划已广泛应用于各行各业，服务于不同的运营目标。
医疗行业供应链必须保障药品、医疗设备、防护物资等关键物资的稳定供应。有效规划可确保医院及医疗机构在突发公共事件期间维持充足库存。
制造业通常依托错综复杂的全球供应商网络运转。制造企业通过生产规划与场景推演，统筹成千上万个零部件的交付进度，压缩交付周期；即便某一供应商区域受地缘政治影响，也能保障生产线持续运转。
零售行业受季节波动与消费潮流影响，需求预测难度极高。零售商依托高阶供应链规划优化库存管理，确保热门商品在购物旺季货源充足，既提升客户满意度，也有效避免缺货损失。
布局完善供应链规划体系的组织，可收获多项可量化的显著优势。以下是供应链规划的主要优势：