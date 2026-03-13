许多组织在传统销售与运营规划基础上，拓展升级为更全面的集成业务规划（IBP）框架。销售与运营规划主要侧重供需平衡，而集成业务规划将财务规划与战略决策一并纳入规划流程。

其目标是将供应链规划与企业整体业务规划打通，使运营决策贴合财务目标与长期企业战略。