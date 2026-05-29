该部件流程的目标是通过最大限度地减少不必要的停机时间和交付周期、自动化追踪实践以及提高整体效率，来优化维护、维修和运营 (MRO) 计划。该流程有别于资产管理，后者是专用于公司运营所需设备和物资的系统。

备件管理市场预计到 2030 年将显著增长。 全球市场研究咨询公司 MarketsandMarkets 表示，该市场预计将从 2025 年的 102 万美元增长到 2030 年的 182 万美元。预计其复合年增长率 (CAGR) 将超过 12%。

部件管理不仅仅是库存管理或维持库存水平。这是一个至关重要的管理流程，有助于企业保持系统可靠性并提高成本效益。新的解决方案正在利用人工智能 (AI) 进行预测和用量预测，从而做出更明智的实时采购决策，并制定更有效的 MRO 备件优化策略。