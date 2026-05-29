汽车工厂内，工人正在检查车身
资产管理

什么是备件管理？

By Teaganne Finn , Ian Smalley
发布日期 2026年5月29日

备件管理的定义

备件管理是管理组织备件库存的分步流程。 这是一个系统化流程，涉及规划、采购、存储、追踪和配送组件，有助于确保在恰当的时间提供合适的部件。

该部件流程的目标是通过最大限度地减少不必要的停机时间和交付周期、自动化追踪实践以及提高整体效率，来优化维护、维修和运营 (MRO) 计划。该流程有别于资产管理，后者是专用于公司运营所需设备和物资的系统。

备件管理市场预计到 2030 年将显著增长。 全球市场研究咨询公司 MarketsandMarkets 表示，该市场预计将从 2025 年的 102 万美元增长到 2030 年的 182 万美元。预计其复合年增长率 (CAGR) 将超过 12%。

部件管理不仅仅是库存管理或维持库存水平。这是一个至关重要的管理流程，有助于企业保持系统可靠性并提高成本效益。新的解决方案正在利用人工智能 (AI) 进行预测和用量预测，从而做出更明智的实时采购决策，并制定更有效的 MRO 备件优化策略

加入超过 100,000 名订阅者的行列，阅览最新科技新闻

通过每周两期的 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。详见 IBM 隐私声明

为什么备件管理很重要？

试想这样一种情况：运营部门发生故障，所需备件没有现货，且需要延期交付数周。结果就是设备停机、代价高昂的缺货以及质量问题。

代价高昂的停机是有效备件管理至关重要的主要原因之一。事实上，过去一年中，超过六成的制造商遭遇过非计划停机。

正因如此，理解备件在整个 MRO 供应链中的关键性，并实施预防性维护流程，就显得尤为重要。此外，同样重要的是，备件管理还会影响客户满意度、合规性和运营连续性。

备件管理在组织运营中也扮演着关键角色。这一流程需要维护团队愿意跨部门协作与运作。通过推行强有力的团队和备件管理实践，组织可以实现卓越的运营效率，并达成更广泛的组织目标

Mixture of Experts | 12 月 12 日，第 85 集

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们世界级的专家小组——工程师、研究人员、产品负责人等将为您甄别 AI 领域的真知灼见，带来最新的 AI 资讯与深度解析。
观看 Mixture of Experts 所有剧集

备件管理的关键组成部分

在实施之前，备件管理有几个核心要素需要考虑。

库存控制

企业必须确定在维持战略性库存水平的同时，应持有多少备件。这一决策要求维护团队权衡缺货风险与持有成本。

企业需要设定最低和最高库存水平，以及触发采购的自动再订货点。实施计算机化维护管理系统 (CMMS)企业资产管理 (EAM) 软件，以管理维护作业并获取库存可见性。

采购与供应商管理

与供应商建立稳固的关系对企业至关重要。通过谈判争取有助于缩短交付周期、避免库存积压的条款，并提供考虑价格的备用采购选项。

当供应链问题出现，且唯有保持沟通畅通才能维持系统运转时，良好的合作关系将显得尤为重要。

需求预测

分析历史用量数据是预测备件和预判需求的关键步骤。通过审查历史数据和指标，库存经理可以预测采购量，并将供应商交付周期纳入考量，以契合实际的维护需求。

使用 AI 驱动的工具，通过电子表格集成实现数据采集自动化，并促进预防性预测性维护

关键性分析

关键备件的分类将取决于行业。尤其在汽车行业，将部件划分为关键和非关键组件，对于管理生产风险和故障导致的运营风险至关重要。

拥有较大或较关键部件的行业，可能需要更高的库存优先级，以防止严重的运营中断或短缺。

部件分类

标准化的命名规则和零件编号将有助于库存团队搜索、定位和追踪部件。

一种常见的方法是 ABC 分类法，它根据消耗价值对部件进行分类。 例如，A 代表高价值，B 代表中等价值，C 代表低价值。另一种方法是将部件分为关键或非关键，这可通过“备件关键性” 审计来完成。

备件类型

备件根据行业有多种分类方式。一些常见类型如下：

  • 关键备件：这些部件被视为运营所必需， 一旦无法获取，将导致工作流中断。必须存放在现场库存中，以确保即时可用。在汽车行业，关键备件包括发动机缸体、变速箱和高级驾驶辅助系统 (ADAS)。
  • 非关键备件：对流程和运营功能非必要的部件。这些零件不大量备存，按需订购。沿用汽车行业的例子，非关键部件包括收音机旋钮、杯架、车内屏幕和电动车窗电机等部件。
  • 战略性备件：这类部件用于长期风险管理（尽管用量低）。它们通常被称为保险备件。它们可以支持设备使用寿命的延长、防止库存积压并最大程度减少库存淘汰。汽车经销商中，战略性备件的例子包括电动汽车 (EV) 电池组或传统车身面板，如特定车型的翼子板或专用装饰件。
  • 消耗性部件：这些是定期更换的部件和高频使用品。消耗性部件不可修复，通常需要经常补充。汽车行业中，消耗性部件的一些例子包括火花塞、空气滤清器、刹车片和轮胎。

备件管理的分步流程

备件管理是一个需要从采购到库存管理再到部署的结构化方法的流程。该流程贯穿备件的整个生命周期。

  1. 识别并编录所有部件： 识别维护和运营所需的所有部件。通过使用 ABC 分类法、条形码或关键与非关键分类，对每个部件按关键性和使用频率进行分类。
  2. 设定库存水平和再订货点： 选择备件库存管理系统，如 CMMS、EAM 或企业资源规划 (ERP) 系统，以实现部件追踪自动化。现代维护规划工具可以提供库存水平和使用历史的实时分析，并简化工单管理。
  3. 建立供应商和采购流程： 为与部件管理相关的所有事项制定标准操作程序 (SOP)。从流程开始（部件接收）到生命周期结束（退货流程）均实现程序标准化。这种方法可以确保一致性并最大程度减少错误。
  4. 实施追踪和审计系统： 安排定期审计，以核实库存准确性并识别差异或过剩库存。实施库存追踪工具，以实现部件追踪和审计追踪的自动化。制定维护计划，以确保根据需要完成并迭代更新。
  5. 培训员工并鼓励协作： 促进跨部门关系，并对团队成员进行备件管理流程的培训。利用库存管理系统维护备件库存，需要维护、采购和运营部门之间的协作。

常见的备件管理挑战

备件管理并非没有挑战。通过更具战略性的方法和预防性的维护规划，可以克服其中一些关键挑战。

数据不准确影响库存准确性

备件管理中的一个重大挑战是数据质量差，导致库存不准确。常见问题包括命名不一致、重复条目以及条目缺少详细信息。

解决方案：团队必须维护准确的物料清单 (BOM)，以追踪产品所需的所有材料和组件。BOM 应实时更新以追踪成本。它可作为维护团队的蓝图，有助于确保数据输入的准确性和高效的库存控制。

库存失衡导致过度积压

备有“适量”的备件是各组织面临的共同挑战。存储空间宝贵，过度积压不仅会影响物理空间，还会占用资金。频繁的缺货同样不可取，会导致停机以及因紧急采购而超支。

解决方案：组织必须从依赖供应商驱动库存的模式，转向以可靠性为中心的库存方法。将备件管理整合到更广泛的可靠性策略中，并建立明确的备货与不备货规则。

缺乏标准化的部件分类

这个问题与数据不准确带来的挑战类似，根源在于备件追踪和分类不一致。缺乏标准化的流程或备件命名规范，导致在部件可用性和位置上产生混淆。

解决方案：必须根据组织最重要的因素，建立一个简单明了的分类体系。 一些常见的方式是按部件关键性、使用频率和需求可变性来分类。

备件管理最佳实践

实施备件管理系统需要跨部门付出巨大努力并开展协作。在整合新的部件管理流程时，需要牢记一些重要实践：

  • 整理关键部件并确定优先级：备件管理流程必须从物理上组织这些部件并为其适当标记开始。这一步是所有其他备件管理功能的核心。从库房开始，整理货架，为料箱贴标签，并对部件进行分组，以实现最大便利。制定一份独立的部件库存清单，或使用库存管理软件，通过条形码或二维码加速此流程。
  • 运用需求预测：现代 MRO 库存软件使用 AI 进行预测和用量预估。准确的需求预测对于确保企业有足够备件满足客户需求、避免代价高昂的业务放缓乃至声誉受损至关重要。
  • 进行定期审计：组织应安排例行的实物盘点和周期审计，以帮助确保库存水平准确、流程按预期运行。此外，审查历史数据，以识别陈旧或已退化的备件。设定清晰且易于理解的部件再订购和处置流程，同时考虑安全库存和交付周期。
  • 对员工进行备件库存系统培训：备件库存管理系统应足够简单，以便所有员工都能理解和维护。对每一位使用该系统的员工进行全面的入职培训非常重要。公开标准操作程序 (SOP)，并根据需要，为员工提供超越常规入职培训的机会，如研讨会或再培训讲习班。

备件管理的未来

备件管理明确的前进道路是人工智能驱动的预测性维护。 传统的库存分析和备件维护方法较为单一，未考虑季节性、生产活动和供应链中断等因素。如今，AI 模型可以分析消耗模式和交付周期变化，从而实现更智能的预测性维护和更具可操作性的洞察。

另外，AI 库存管理和按需制造是新兴模式，正日益在各组织中得到普及。企业正倚重 3D 打印和计算机数控 (CNC) 加工等数字工具，仅在订单下达后才进行产品制造。这种方法可以最大限度地降低库存成本，并实现一次性、个性化的产品。

备件行业的一个关键时刻是新冠疫情，它 揭示了 全球供应链的脆弱性。即便是多年后的今天，组织仍在反思其备件采购方式。 备件管理策略已不再仅仅是内部库存问题，因为它必须考虑多重外部因素。这种转变正将备件管理从库房流程提升为整个组织范围内更广泛的业务考量。

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

借助 Verdantix 独立的绿色象限 2025，做出自信的 CMMS 选择

了解随着组织专注于数字化维护、提高资产可靠性和改善实时可见性，CMMS 市场将如何演变。

资源

风格化的插图，带有一个含相互连接的节点和线条的圆形网络图案，中心绿色渐变圆圈环绕并描绘了各种科技相关图标
运营和维护领导者如何选择一个既能满足当下需求又能面向未来的系统

深入了解组织如何利用 AI、云和数据战略来推动创新、提高效率，并为未来发展奠定坚韧的基础。
IDC 徽标
IDC：IBM® Maximo 的业务价值

了解您的组织可以如何通过使用 IBM® Maximo 管理资产组合，从而实现可观价值。
仪表板展示工作流管理工具和数据可视化
进行自助式导览

通过选择您的首选路径，在 10 分钟内深入了解 IBM Maximo Application Suite 这一统一的资产生命周期管理解决方案。
IDC 徽标
了解 IDC 如何评价当今的 EAM

评估支持 AI 的企业资产管理解决方案并选择合适的供应商，以减少停机时间、满足合规性需求并最大限度提高投资回报率 (ROI)。
蓝色抽象轨道图案插图
适用的可靠、可持续、可再生能源

了解 VPI 如何使用 IBM Maximo 软件在净零排放的道路上取得进展。

深蓝色背景中，箭头围绕着带线条的四个白点
减少通勤碳排放

伦敦交通局通过 IBM Maximo 软件的维护工作集中化，确保公众出行的安全、可靠和可持续。
相关解决方案
IBM Maximo

借助人工智能驱动的洞察与自动化技术，对您的资产进行管理、维护与优化。

 探索 IBM Maximo
资产生命周期管理 (ALM) 软件和解决方案

使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。

 深入了解 ALM 解决方案
可持续发展咨询服务

借助人工智能驱动的战略规划与转型方案，将可持续发展目标转化为实际行动。

         深入了解可持续发展咨询服务
    采取后续步骤

    了解 IBM Maximo 如何助力您优化资产、完善维护流程并支持可持续发展目标——立即预约演示，直观体验其实际应用效果。

    1. 探索 IBM Maximo
    2. 预约实时演示