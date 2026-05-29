备件管理是管理组织备件库存的分步流程。 这是一个系统化流程，涉及规划、采购、存储、追踪和配送组件，有助于确保在恰当的时间提供合适的部件。
该部件流程的目标是通过最大限度地减少不必要的停机时间和交付周期、自动化追踪实践以及提高整体效率，来优化维护、维修和运营 (MRO) 计划。该流程有别于资产管理，后者是专用于公司运营所需设备和物资的系统。
备件管理市场预计到 2030 年将显著增长。 全球市场研究咨询公司 MarketsandMarkets 表示，该市场预计将从 2025 年的 102 万美元增长到 2030 年的 182 万美元。预计其复合年增长率 (CAGR) 将超过 12%。
部件管理不仅仅是库存管理或维持库存水平。这是一个至关重要的管理流程，有助于企业保持系统可靠性并提高成本效益。新的解决方案正在利用人工智能 (AI) 进行预测和用量预测，从而做出更明智的实时采购决策，并制定更有效的 MRO 备件优化策略。
在实施之前，备件管理有几个核心要素需要考虑。
企业必须确定在维持战略性库存水平的同时，应持有多少备件。这一决策要求维护团队权衡缺货风险与持有成本。
企业需要设定最低和最高库存水平，以及触发采购的自动再订货点。实施计算机化维护管理系统 (CMMS) 或企业资产管理 (EAM) 软件，以管理维护作业并获取库存可见性。
与供应商建立稳固的关系对企业至关重要。通过谈判争取有助于缩短交付周期、避免库存积压的条款，并提供考虑价格的备用采购选项。
当供应链问题出现，且唯有保持沟通畅通才能维持系统运转时，良好的合作关系将显得尤为重要。
关键备件的分类将取决于行业。尤其在汽车行业，将部件划分为关键和非关键组件，对于管理生产风险和故障导致的运营风险至关重要。
拥有较大或较关键部件的行业，可能需要更高的库存优先级，以防止严重的运营中断或短缺。
标准化的命名规则和零件编号将有助于库存团队搜索、定位和追踪部件。
一种常见的方法是 ABC 分类法，它根据消耗价值对部件进行分类。 例如，A 代表高价值，B 代表中等价值，C 代表低价值。另一种方法是将部件分为关键或非关键，这可通过“备件关键性” 审计来完成。
备件根据行业有多种分类方式。一些常见类型如下：
备件管理是一个需要从采购到库存管理再到部署的结构化方法的流程。该流程贯穿备件的整个生命周期。
备件管理并非没有挑战。通过更具战略性的方法和预防性的维护规划，可以克服其中一些关键挑战。
备件管理中的一个重大挑战是数据质量差，导致库存不准确。常见问题包括命名不一致、重复条目以及条目缺少详细信息。
解决方案：团队必须维护准确的物料清单 (BOM)，以追踪产品所需的所有材料和组件。BOM 应实时更新以追踪成本。它可作为维护团队的蓝图，有助于确保数据输入的准确性和高效的库存控制。
备有“适量”的备件是各组织面临的共同挑战。存储空间宝贵，过度积压不仅会影响物理空间，还会占用资金。频繁的缺货同样不可取，会导致停机以及因紧急采购而超支。
解决方案：组织必须从依赖供应商驱动库存的模式，转向以可靠性为中心的库存方法。将备件管理整合到更广泛的可靠性策略中，并建立明确的备货与不备货规则。
这个问题与数据不准确带来的挑战类似，根源在于备件追踪和分类不一致。缺乏标准化的流程或备件命名规范，导致在部件可用性和位置上产生混淆。
解决方案：必须根据组织最重要的因素，建立一个简单明了的分类体系。 一些常见的方式是按部件关键性、使用频率和需求可变性来分类。
实施备件管理系统需要跨部门付出巨大努力并开展协作。在整合新的部件管理流程时，需要牢记一些重要实践：
备件管理明确的前进道路是人工智能驱动的预测性维护。 传统的库存分析和备件维护方法较为单一，未考虑季节性、生产活动和供应链中断等因素。如今，AI 模型可以分析消耗模式和交付周期变化，从而实现更智能的预测性维护和更具可操作性的洞察。
另外，AI 库存管理和按需制造是新兴模式，正日益在各组织中得到普及。企业正倚重 3D 打印和计算机数控 (CNC) 加工等数字工具，仅在订单下达后才进行产品制造。这种方法可以最大限度地降低库存成本，并实现一次性、个性化的产品。
备件行业的一个关键时刻是新冠疫情，它 揭示了 全球供应链的脆弱性。即便是多年后的今天，组织仍在反思其备件采购方式。 备件管理策略已不再仅仅是内部库存问题，因为它必须考虑多重外部因素。这种转变正将备件管理从库房流程提升为整个组织范围内更广泛的业务考量。
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