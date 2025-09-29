IBM 指出，随着社交媒体的普及，“一个优秀产品的消息可以像野火一样传播。而关于不良产品或客户服务代表的不良体验的消息也会迅速传播。现在，消费者要求企业对其品牌承诺负责，并与朋友、同事和公众分享他们的体验”。



社交媒体分析可帮助公司应对这些体验，并将其用于以下方面：

发现与产品和品牌相关的趋势

了解谈话，即说了什么以及如何被理解

得出客户对产品和服务的看法

衡量对社交媒体和其他通信的响应

确定产品或服务的高价值特性

了解竞争对手的言论及其效果

绘制第三方合作伙伴和渠道如何影响绩效

这些见解不仅可以用于进行战术调整，例如回应愤怒的推文，还可以帮助推动战略决策。事实上，IBM 发现社交媒体分析现在“正被带入企业如何制定战略的核心讨论中”。



这些战略影响到一系列商业活动：

