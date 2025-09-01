AI 整合正在成为监控平台的标准，并在任务关键型环境中加速采用。IBM 商业价值研究院的研究表明，78% 的 IT 高管正在大型机应用程序中试点或实施 AI 功能。

AI 能够进行模式识别，分析系统行为并提供上下文感知的警报。机器学习 (ML) 通过分析历史模式来减少误报，而现代监控能力则包含预测性分析与自动化根本原因分析基线。