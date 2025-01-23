现在，如果主 DNS 服务器出现问题（例如技术上不可用或当前过载），则辅助 DNS 服务器将开始运行，执行所需的搜索并执行必要的 IP 地址转换。由于辅助 DNS 通过故障转移过程立即运行，因此，用户能够访问网站而不会察觉到任何明显的功能下降。

同样，辅助 DNS 可接管主 DNS 服务器中邮件服务器的职责（包括电子邮件路由和邮件交换 (MX) 记录处理），因此辅助 DNS 可确保电子邮件的流量起伏不会受阻。这样，网站就不会因为中断而停机，而这正是弹性的切实衡量标准——即在恶劣条件下仍能维持正常运行。

如果辅助 DNS 服务器被调用，它将从主 DNS 服务器获取信息，这一过程称为“区域传输”。通过区域传输与辅助 DNS 服务器共享的区域文件副本是只读文件，不能以任何方式更改。

区域传输在很大程度上依赖于应用程序编程接口 (API) 的使用，它使主 DNS 服务器能够自动将 DNS 区域数据传输到辅助服务器。这样，两个 DNS 服务器就能保留相同的信息。API 为主服务器提供了联系辅助服务器的途径，因此可以确保其使用相同的 DNS 记录和已记录区域传输同步运行。

区域传输流程以创建域名服务器 (NS) 记录为前提。NS 记录有助于确定哪些服务器被指定为该域的权威服务器，以便定义该域的优先级。只要辅助 DNS 服务器的 IP 地址包含在 NS 记录中，即使主服务器因故宕机，网站仍能正常运作。

区域传输由发布授权开始 (SOA) 记录启动，该记录为辅助 DNS 服务器提供辅助服务器同步 DNS 区域数据所需的数据，并以版本控制的方式工作，根据 SOA 记录的序列号触发更新。

这就是它注册新版本的方式。通过使用 SOA 记录中的新数据更新 DNS 服务，如果主服务器发生故障，该域仍可继续运行——防止服务器宕机以致影响正常运行。

权威区域传输 (AXFR) 是另一种允许 DNS 服务器交换区域文件的协议。AXFR 会在所有相连的服务器之间同步该数据，使其能够利用可获得的最新信息运行。