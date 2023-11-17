SAP S/4HANA 由 SAP SE 开发，SAP SE 是一家德国公司，以开发全球最受欢迎的 ERP 系统而闻名。随着客户越来越多地管理大量数据，该公司通常使用 SAP S/4HANA 来统一和监督复杂的业务流程。
SAP 平台的开发是为了跨部门和数据源访问“单一可信信息源”。这些平台将销售、财务、制造和人力资源等部门统一在一个数据库和操作系统下。SAP S/4HANA 使用机器学习和人工智能 (AI) 等技术，可以分析大量数据并自动执行日常业务任务。
SAP S/4HANA 的模块化高度可定制软件包提供针对金融服务、公共部门和能源公司等离散行业量身定制的特定业务线解决方案。这款软件通常用于协助企业完成数字化转型，可在本地、云端或使用混合解决方案进行部署。
SAP S/4HANA 是 SAP ERP 核心平台 SAP ECC 的后续产品，被认为是自 1992 年推出 R/3 系统以来公司核心产品的首次重大创新之一。1SAP 解决方案的先前迭代（例如 R/3 和 ECC）提供对企业核心功能的实时洞察分析。这些平台使用各种模块化软件包和庞大的合作伙伴网络。
SAP S/4HANA 是 SAP Business Suite 4 SAP HANA 的缩写。这是该平台的首次迭代，旨在于 SAP HANA 内存数据库平台上运行。该平台使用处理能力来提供实时数据处理和分析。
SAP S/4HANA 也是首款使用全新 SAP Fiori 用户界面的 SAP 产品2。该界面是一系列易于使用的平铺式应用程序，而不是之前版本中部署的图形用户界面 (GUI)。
SAP 于 2010 年推出了 SAP HANA，这是一个能够瞬间响应查询的多模型数据库。此服务器比传统数据库快 3,600 倍3，并支持数据库管理、应用开发和高级分析。
SAP S/4HANA 最初于 2014 年发布，是一款名为“SAP Simple Finance”的下一代财务工具。4同年晚些时候，SAP 扩展了该解决方案，表明新平台将成为其新型智能 ERP 的核心。在接下来的几年里，该公司将在 SAP S/4HANA 中添加多项物流特定功能，以及机器学习功能和预测性会计功能。
如今，SAP S/4HANA 和 S/4HANA Cloud 具备与人工智能和物联网 (IoT) 相关的附加功能，以及针对行业用例（例如客户服务或可持续发展）的特定解决方案。
鉴于 SAP S/4HANA 提供了一系列针对特定行业的附加组件和可定制软件包，SAP 解决方案的数量几乎与个别业务模式的数量相当。
特定行业的解决方案可满足医疗保健、制造和零售等特定领域的独特需求。企业可以利用灵活的模块挑选最适合其业务情况的功能。实施 SAP S/4HANA 的一些主要优点包括：
SAP S/4HANA 可以部署在本地或云端，为企业提供了更高的灵活性。该软件可供定制，以支持可扩展性和成本效益，也可以进行修改，以满足一系列特定的隐私需求。
员工和主管可以利用可定制的仪表板和报告，对其业务实践进行例行审核，确定特定工作流程中需要改进的领域或更广泛的趋势。凭借预测分析，SAP S/4HANA 可以在潜在挑战发生之前加以标记。
该平台旨在简化从仓库管理、财务合规到供应链跟踪的一系列业务流程。物联网 (IoT) 和工业 4.0 支持提供有关整个公司货物和物料流动的最新信息。
SAP S/4HANA 直观的用户界面使团队成员可以轻松获取必要的洞察并进行跨部门协作。借助整个企业的单一可信信息源，员工可以提高工作效率，并且犯下代价高昂的错误的可能性更小。
企业可以利用 SAP S/4HANA 强大的内存架构实时访问关键统计数据和分析。此外，他们可以利用机器学习和人工智能技术自动执行收据核对或开具发票等流程。
SAP S/4HANA 简化了企业的数据模型并精简了信息管理，从而在公司的整个生命周期中削减开销并提高效率。同事们在同一平台上无缝访问相同的数据，从而降低了服务器维护和 IT 等方面的成本。
随着各组织越来越需要处理大量信息，拥有快速访问数据的能力，就意味着 SAP 用户可以适应市场条件的变化并更有效地做出调整。借助精确预测和预测性分析，组织可以实现更可持续的发展，保持灵活性，并快速应对各种意外情况。定期更新可确保 SAP S/4HANA 用户能够在出现新的业务需求和技术创新时获得最新工具。
SAP S/4HANA 的解决方案可以单独使用，也可以配合使用，涵盖了组织业务从财务报告、跟踪客户到发货的方方面面。
鉴于 HANA 平台的先进能力，该套件的许多功能都有助于预测性洞察分析或自动化流程。这种能力使组织能够发现新的洞察分析，并创建高度准确的路线图。
除了核心业务线之外，SAP 还提供定制解决方案，例如用于管理员工应用程序的 SAP API5和 SAP Business Technology Platform6（用于应用程序开发、自动化和整合的云端平台）。SAP S/4HANA 和 SAP Business Suite 的核心用例包括：
SAP 的资产管理业务线可确保每台设备或每项业务资产均能在运行过程中发挥最佳性能。该平台可以跟踪管理机器设备和基础架构，从而优化性能并减少停机时间。关键功能包括预测性维护（预防设备故障）和工单管理。这些模块与 SAP S/4HANA 的其他功能（例如财务和采购）集成，可统一查看业务资产的财务影响并降低维护成本。
企业利用 SAP S/4HANA 的财务管理平台简化流程并执行高级分析，从而全面了解企业的财务状况。该平台提供多种功能，包括现金管理、集中支付管理以及合规和报告工具。这些财务模块在 SAP HANA 数据库上运行，有助于做出更明智的决策。这些模块提供对公司财务状况的实时洞察以及全面广泛的洞察分析。
SAP 的人力资源平台几乎统一了人力资本管理 (HCR) 的各个方面，从招聘到日常人力资源任务。该软件组合了考勤和薪资等核心功能，同时支持自助服务协议，以减少管理工作量。SAP S/4HANA 可以利用 SAP SuccessFactors 等软件整合，实现定制的员工队伍规划，并提供数据驱动的洞察分析，帮助企业了解如何以最佳方式吸引和留住人才。此外还可以利用流程自动化，简化招聘或入职流程。
SAP 的 HANA 数据库及其增强的计算能力使 SAP S/4HANA 的制造模块能够与 IoT 技术集成。这意味着重型制造业可以实时跟踪设备和物料的情况，以防出现生产问题。通过使用 SAP S/4HANA 的物料需求计划 (MRP) 工具，组织可以确保物料随时在需要时可用。这些模块还支持车间集成7和生产计划，使生产过程顺利且及时进行。
SAP S/4HANA 研发和工程业务线专注于产品生命周期。除了帮助企业遵守健康和安全法规外，这些模块还能有效管理产品变更并生成物料清单。文档管理系统和跨公司协作工具可确保项目保持井井有条，从而缩短上市时间。
SAP S/4HANA 的解决方案涵盖了从直销管理到客户分析的整个销售生态系统。组织利用 SAP 的销售功能来管理订单、跟踪运输和开具货物或服务的发票。其 SAP 客户关系管理 (SAP CRM) 功能有助于开发潜在客户并跟踪消费者满意度。先进的报告工具可提供绩效洞察分析，并跟踪新兴趋势。
SAP S/4HANA 提供多种寻源和采购解决方案，包括用于合同的 SAP Ariba 和用于供应商管理的 SAP Fieldglass。这些模块可管理原材料获取、供应商和合同管理以及业务采购等流程。借助该平台，企业可以集中在一处管理所有采购活动。
使用该平台，组织可以通过即时比较投标和奖励来控制支出。通过 S/4HANA 对绩效和采购的可视性，组织可以更具战略性地寻源材料，从而做出更加明智的供应商决策。
企业可以利用 SAP S/4HANA 的供应链管理工具，将其流程与物联网技术紧密结合，从而持续监控资产和设备。这些解决方案包括用于监督预规划生产、仓储、库存和运输管理的工具。
使用 SAP S/4HANA 供应链的企业可以通过持续监控库存水平以及从供应商到客户的产品流程，更有效地优化库存。通过利用该软件的先进分析功能，他们可以预测未来的需求，以减少多余库存。
在考虑 SAP S/4HANA 实施时，必须仔细规划流程并阐明项目的业务案例，同时考虑到企业具体而明确的目标。准确的数据迁移和数据映射对项目的成功至关重要。有多种 SAP S/4HANA 部署选项，每种选项都有其特定的优势和劣势。
云部署：SAP 的 S/4HANA 版本是“软件即服务” (SaaS) 产品，这意味着其基础架构和维护均由 SAP 负责，并且会自动提供最新升级。该产品提供专用版和公共版。私有云提供完整的 SAP S/4HANA 功能，在防火墙后的专用网络上进行维护。公共云通常通过服务提供商提供经济高效的服务。
本地部署：SAP S/4HANA 本地部署会通过传统的许可模式提供。部署和维护工作由企业的 IT 人员负责，客户有责任定期升级系统。该产品高度符合各企业对数据存储和管理的要求。
混合云部署：通过使用混合云模式，SAP 客户可以同时利用本地部署解决方案和云解决方案。例如，部署混合模式的企业可以将核心应用程序和数据存储在客户的硬件上，同时又利用支持云的特定 SAP 解决方案。
绿地方法：绿地实施方法是一个重新开始的机会。采用这种方法的企业要么从未使用过 SAP ERC，要么愿意完全重新设计其数据实践和工作流程。这种方法相对简单，但由于涉及全面重新设计公司流程，定价有时会较高。
棕地方法：棕地方法或系统转换会将现有 SAP 生态系统升级到 SAP S/4HANA。对于那些有兴趣利用 SAP S/4HANA 的某些新功能，但又不急于彻底改造工作流程或数据实践的企业来说，这种方法最具吸引力。
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1 SAP S/4HANA, SAP Press
2 SAP Fiori, SAP
3 什么是 SAP HANA？，SAP
4 SAP S/4HANA 的发展历程，SAP Press
5 SAP API Business Hub 概述，SAP 博客，2022 年 9 月
6 什么是 SAP Business Technology Platform？，SAP
7 车间主数据，SAP 文档