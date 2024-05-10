SAP Ariba 是一款智能化云端寻购和采购管理软件，使企业能够通过优化采购到付款 (P2P) 流程来提高效率并控制成本。
SAP Ariba 是一款先进的采购套件，由德国 SAP 公司提供。SAP Ariba 涵盖了从寻购到付款的全过程，包括战略寻购、供应商管理、采购、营运资本优化、发票管理和支出可见性。买家和供应商可以利用 SAP 解决方案在单一平台上开展业务，组织和统一其供应链战略。借助 SAP Ariba 采购解决方案的软件及其套件，组织可以：
SAP Ariba 适用于拥有复杂采购系统的大中型组织，可以用作独立平台，作为公司核心 SAP S/4HANA 软件的一部分，也可以与其他一系列定制的 SAP 企业资源规划 (ERP) 模块配合使用，例如 SAP Fieldglass1（用于服务和外部员工）和 SAP Concur2（用于费用和差旅管理）。该软件还有一个配套的移动应用程序，可将这些功能扩展到移动设备。组织可以选择采用 SAP Ariba 作为范围更广泛的数字化转型工作的一部分。
通过实时监控信息，SAP Ariba 可以帮助企业做出更明智的决策，制定出明确的路线图，从而提高盈利能力。该软件还可用于满足组织的可持续发展标准，并支持企业执行与其环境影响或符合道德规范的商业实践相关的供应商准则。SAP Ariba 网络是一个全球云平台，可实现数百万家企业和供应商之间的互联互通，促进智能化地发现供应商并鼓励更加深入的供应链协作。它还支持定制化预算和合规性基准。
这款基于云的软件最初由 Ariba 公司于 1996 年开发，用作互联网采购的企业对企业 (B2B) 平台。2005 年，作为最早推出首次公开发行 (IPO) 的 B2B 平台之一，Ariba 被称为“企业对企业互联网繁荣的典范”。3
专注于 ERP 软件的德国跨国公司 SAP 于 2012 年以总价 43 亿美元收购了 Ariba。4自 2015 年以来，SAP 已在移动设备上提供精选的 Ariba 功能，近年来，该公司又在机器学习和人工智能 (AI) 等技术上投入了大量资金，用于提升其软件的功能。据 SAP 的数据显示，截至 2022 年，Ariba 每年在 540 万个组织之间促成超过 3.75 万亿美元的商品和服务交易。5
SAP Ariba 专注于减少管理供应链和启动采购流程所需的手动工作。利用自动化，该软件可以：
虽然 SAP Ariba 可以单独使用，但它旨在与 SAP ERP 产品无缝整合，从而在企业整个运营过程中实现数据共享。企业可以凭借 SAP Ariba 和 SAP S/4HANA 业务解决方案套件，立即将信息从 P2P 系统传达给财务或销售等部门，从而提高整体效率并减少潜在的干扰。
SAP Ariba 借助单一平台完成整个采购到付款流程，提供一致的用户体验。利用该软件，组织可以生成需求建议书、寻找供应商、签署合同、广播投标、完成采购流程、发送或支付发票以及与供应商就中断或其他需求进行沟通。该软件可自动完成其中的部分流程，从而减少出现财务差异的可能性，并创建详细的数据跟踪以供内部和外部审计。
SAP Ariba 针对供应商生命周期和绩效提供多种解决方案，包括自动化供应商引入和供应商绩效管理工具，从而降低供应商风险。供应商可以利用 SAP Ariba，通过 Ariba 网络自行报告数据，而买家则可以获取风险监控和品牌声誉风险报告。借助这些功能，企业可以鼓励员工从首选供应商处购买产品，并跨不同的类别、部门或地点自定义供应商设置。
SAP Ariba 网络是一个全球供应商网络，包括超过 500 万买家和供应商。该协作网络将个人、企业和供应链系统连接到统一的数字交易平台中。SAP 业务网络可为各贸易伙伴提供准确的最新信息，从而提高透明度。买家可以在该网络中发现和比较供应商，完成采购订单，上传和阅读相关文件，并实时交流供需波动情况。
SAP Ariba 解决方案专注于确保 P2P 流程的高效、透明与合规，使其适用于各种业务案例。该平台的常见用途包括：
SAP Ariba 解决方案包括一套广泛的流程、控件和工作流程，以避免委托代理问题。这也被称为“代理问题”，是一种特定的利益冲突，当采购代理代表公司行事并感受到达成交易的压力时就会发生。
企业使用 SAP Ariba 进行合同管理和许可协议组织，将合同数据统一到集中存储库中。借助自动化工作流功能，企业可以简化合同审查流程。
企业使用 Ariba 以电子方式管理发票和付款，自动匹配发票与采购订单和收据，可确保准确性和一致性。此外，企业还可以实时跟踪付款，从而实现有效的现金流管理和成本节约。
SAP Ariba 可提供便利的引导式采购流程，引导企业选择首选供应商，同时确保满足其特定的采购标准。
SAP Ariba 可促进先进的支出管理，使企业能够分析支出模式，并在 P2P 流程的每个环节中找出节约成本的机会。该平台支持预算编制和审批工作流，可确保支出与更广泛的财务目标保持一致。
Ariba 云端网络代表着一个由数百万新供应商组成的全球系统，因此企业能够快速发现新供应商，或利用 SAP 的买方与供应商智能匹配流程。6
SAP Ariba 可促进买家与供应商之间的协作。这意味着组织可与各贸易伙伴实时共享预测和订单，从而提高可见性并以更丰富的数据为依据进行供应链规划。
借助 SAP 采购解决方案，企业可以为供应商和经销商设立具体标准，确保供应商遵守其可持续发展承诺以及环境、社会和治理 (ESG) 目标。
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1 什么是 Fieldglass？，SAP
2 同意
3 软件策略可以帮助小型企业进行更明智的采购，《纽约时报》，2005 年 11 月 14 日
4 Ariba 的下一个重大挑战：管理超高速增长，《福布斯》杂志，1999 年 8 月 3 日
5 SAP 为非洲提供解决方案，缩小可持续发展与盈利能力之间的差距，SAP News，2022 年 6 月 9 日
6 SAP 业务网络发现，SAP