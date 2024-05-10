SAP Ariba 是一款先进的采购套件，由德国 SAP 公司提供。SAP Ariba 涵盖了从寻购到付款的全过程，包括战略寻购、供应商管理、采购、营运资本优化、发票管理和支出可见性。买家和供应商可以利用 SAP 解决方案在单一平台上开展业务，组织和统一其供应链战略。借助 SAP Ariba 采购解决方案的软件及其套件，组织可以：

详细地直观呈现工作流，从而减少低效现象。

更有效地管理供应商关系。

利用自动化功能简化日常任务，例如开具发票或应付帐款流程。

统一供应商、寻购、采购和供应链管理流程

SAP Ariba 适用于拥有复杂采购系统的大中型组织，可以用作独立平台，作为公司核心 SAP S/4HANA 软件的一部分，也可以与其他一系列定制的 SAP 企业资源规划 (ERP) 模块配合使用，例如 SAP Fieldglass1（用于服务和外部员工）和 SAP Concur2（用于费用和差旅管理）。该软件还有一个配套的移动应用程序，可将这些功能扩展到移动设备。组织可以选择采用 SAP Ariba 作为范围更广泛的数字化转型工作的一部分。

通过实时监控信息，SAP Ariba 可以帮助企业做出更明智的决策，制定出明确的路线图，从而提高盈利能力。该软件还可用于满足组织的可持续发展标准，并支持企业执行与其环境影响或符合道德规范的商业实践相关的供应商准则。SAP Ariba 网络是一个全球云平台，可实现数百万家企业和供应商之间的互联互通，促进智能化地发现供应商并鼓励更加深入的供应链协作。它还支持定制化预算和合规性基准。