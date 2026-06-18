将危险物料处理作为核心业务流程一部分的企业，依靠安全仪表系统来保护工人安全，并降低火灾、爆炸、有毒化学品泄漏和核熔毁等灾难性事件的可能性。

安全仪表系统与另一种称为基本过程控制系统 (BPCS) 的业务流程系统密切相关。然而，BPCS 侧重于维持正常的业务运营，而 SIS 则专门关注安全。当 SIS 检测到危险状况时，它会启动预定义的响应，如从阀门释放压力或激活紧急停车系统。

安全仪表系统主要用于过程工业，即通过化学、物理、生物或热过程将原材料转化为产品来制造产品的行业。这些行业包括石油和天然气、化工制造、发电、制药和水处理。为了管理风险，在这些行业运营的企业部署安全相关系统来检测危险状况并将系统恢复到安全状态。