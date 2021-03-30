然而我们多数人日常仍必须完成诸多重复性任务。
这正是结合人工智能（AI）的机器人流程自动化（RPA）能成为革命性自动化技术的原因。它将我们从阻碍高价值工作的单调劳动中解放出来。
试想您工作日必须定期处理的手动任务。RPA 如何提供助力？以下这些实用优势或许能启发您在职场中引入该技术。Gartner 预测：到 2024 年，自动化软件将替代管理者 69% 的工作量（链接跳转至 IBM 外部网站）。
以医疗保健呼叫中心员工为例，其核心任务是接听患者投诉与需求，并通过最精准高效的方式解决问题来确保客户满意度。但与此同时，该员工还需向三个不同系统录入通话状态报告，并实时查询三个独立数据库以获取解答。这些工作极易让人不堪重负。
此时，机器人流程自动化（RPA）工具便能提供完美解决方案。由人工智能驱动的数字助手可调度 RPA 机器人，在后台自动完成状态报告录入和医保理赔查询等操作。通过 RPA 技术优化工作流程，客服人员得以专注于快速解决问题，从而为每位患者创造更优质的服务体验。
在巴西，法律要求员工每日至少打卡四次记录工时（上班、午休开始、午休结束、下班）。传统方式需要员工在电脑桌面界面手动输入工号。何不将这项任务交由数字助手处理？借助 RPA 技术，可配置软件机器人在特定事件（如开机）发生时自动打卡，并设置一键下班打卡。这项琐碎任务的自动化将持续为您节约时间与精力。
如果您负责将会议录音纪要分发给广泛人群这类后台工作，无论你是现场做了笔记，还是需要反复听取录音来补全遗漏的要点。无论哪种方式，都会耗费大量时间。
通过部署 RPA 软件，你可以编程让数字助手运用 AI 文本摘要模型与自然语言理解技术，自动完成会议内容的转录和摘要提炼。即使现有会议工具已具备转录功能，RPA 仍能进一步对文本进行智能摘要。借助智能自动化技术，70% 的工作量可被高效完成，你只需专注于会议记录的复核、润色和分发，从而将精力投入到更重要的议程中。
对于金融服务业从业者等群体而言，调研撰写报告往往是繁琐的日常任务。这类工作恰好是 RPA 的优势场景：不同报告各有提交周期，数据源通常分散在互不联通的系统中，且需要统一整理成易读格式。
RPA 能有效减少此类事务性工作，即使原始系统不支持 Excel 导出，它也能将精选数据自动填入电子表格，实现报告和图表的自动化生成。通过配置 RPA 方案，你可按周、按月或按需自动生成跨系统数据报告，自动化平台还能预先设置业务流程来收集分析数据。这将使你从机械性的报告编制中解放，转而专注于结论提炼与战略规划等增值工作。
若尚未接触过 RPA 解决方案，您会发现数字助手在提升个人工作效率、优化企业运营方面具有惊人潜力。
IBM Robotic Process Automation 是软件，旨在通过使用在计算机上模拟人类行为的软件机器人，自动执行重复且耗时的后台任务。它是 IBM 业务自动化解决方案的一部分。
IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件组件，用于运营管理和实现自动化。
探索使用低代码工具快速实现智能自动化的商业流程自动化解决方案。
