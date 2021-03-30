以医疗保健呼叫中心员工为例，其核心任务是接听患者投诉与需求，并通过最精准高效的方式解决问题来确保客户满意度。但与此同时，该员工还需向三个不同系统录入通话状态报告，并实时查询三个独立数据库以获取解答。这些工作极易让人不堪重负。

此时，机器人流程自动化（RPA）工具便能提供完美解决方案。由人工智能驱动的数字助手可调度 RPA 机器人，在后台自动完成状态报告录入和医保理赔查询等操作。通过 RPA 技术优化工作流程，客服人员得以专注于快速解决问题，从而为每位患者创造更优质的服务体验。