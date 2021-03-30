标签
Business automation

机器人流程自动化（RPA）实现日常工作任务自动化的四大创新场景

智能仓库中自动导引车（AGV）车队正在向指挥中心传输数据

繁琐事务对任何人皆无裨益，特别是当您本应专注于处理其他更高优先级的工作时。

然而我们多数人日常仍必须完成诸多重复性任务。

这正是结合人工智能（AI）机器人流程自动化（RPA）能成为革命性自动化技术的原因。它将我们从阻碍高价值工作的单调劳动中解放出来。

试想您工作日必须定期处理的手动任务。RPA 如何提供助力？以下这些实用优势或许能启发您在职场中引入该技术。Gartner 预测：到 2024 年，自动化软件将替代管理者 69% 的工作量（链接跳转至 IBM 外部网站）。

 

1. 创建并运用数字助手优化客户服务

以医疗保健呼叫中心员工为例，其核心任务是接听患者投诉与需求，并通过最精准高效的方式解决问题来确保客户满意度。但与此同时，该员工还需向三个不同系统录入通话状态报告，并实时查询三个独立数据库以获取解答。这些工作极易让人不堪重负。

此时，机器人流程自动化（RPA）工具便能提供完美解决方案。由人工智能驱动的数字助手可调度 RPA 机器人，在后台自动完成状态报告录入和医保理赔查询等操作。通过 RPA 技术优化工作流程，客服人员得以专注于快速解决问题，从而为每位患者创造更优质的服务体验。

2. 实现合规要求自动化

在巴西，法律要求员工每日至少打卡四次记录工时（上班、午休开始、午休结束、下班）。传统方式需要员工在电脑桌面界面手动输入工号。何不将这项任务交由数字助手处理？借助 RPA 技术，可配置软件机器人在特定事件（如开机）发生时自动打卡，并设置一键下班打卡。这项琐碎任务的自动化将持续为您节约时间与精力。

3. 会议记录转录与摘要生成

如果您负责将会议录音纪要分发给广泛人群这类后台工作，无论你是现场做了笔记，还是需要反复听取录音来补全遗漏的要点。无论哪种方式，都会耗费大量时间。

通过部署 RPA 软件，你可以编程让数字助手运用 AI 文本摘要模型与自然语言理解技术，自动完成会议内容的转录和摘要提炼。即使现有会议工具已具备转录功能，RPA 仍能进一步对文本进行智能摘要。借助智能自动化技术，70% 的工作量可被高效完成，你只需专注于会议记录的复核、润色和分发，从而将精力投入到更重要的议程中。

4. 调研与编写报告

对于金融服务业从业者等群体而言，调研撰写报告往往是繁琐的日常任务。这类工作恰好是 RPA 的优势场景：不同报告各有提交周期，数据源通常分散在互不联通的系统中，且需要统一整理成易读格式。

RPA 能有效减少此类事务性工作，即使原始系统不支持 Excel 导出，它也能将精选数据自动填入电子表格，实现报告和图表的自动化生成。通过配置 RPA 方案，你可按周、按月或按需自动生成跨系统数据报告，自动化平台还能预先设置业务流程来收集分析数据。这将使你从机械性的报告编制中解放，转而专注于结论提炼与战略规划等增值工作。

亲身体验机器人流程自动化

若尚未接触过 RPA 解决方案，您会发现数字助手在提升个人工作效率、优化企业运营方面具有惊人潜力。何不立即试用，开启组织的数字化转型之旅？只需在此处注册，即可免费体验30天IBM Robotic Process Automation试用服务。

作者

Joberto Diniz

Offering Manager

Robotic Process Automation
