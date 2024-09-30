随着越来越多的国家或地区、公司以及个人逐步寻求化石燃料以外的其他能源，人们对可再生能源的兴趣也在持续加深。

事实上，2023 年全球太阳能、风能和其他可再生能源的容量将上升 50%（ibm.com 外部链接）。参加联合国 COP28 气候变化大会期间，与会的 110 多个国家均同意到 2030 年将此产能提高两倍，而全球针对清洁能源转型的投资则会在 2023 年达到创纪录的 1.8 万亿美元（ibm.com 外部链接）。

但是，随着这些新产能的增加，可再生能源资源究竟得到了怎样的利用呢？在此，我们将了解可再生能源在各行业中的示例和应用、其对能源系统的影响以及推动其在未来使用的能源技术。