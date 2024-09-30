利用太阳能来生火的尝试可追溯到古代。当时，希腊人和罗马人使用点火镜（能汇聚太阳光线的凹面镜）来点燃火把。全球首台已知的太阳能集热器是一种用于收集太阳辐射的设备，它发明于 1767 年，后来则被用于烹饪食物。但在 1800 年代后期，首台商用太阳能热水器和首款太阳能电池（一种可将光转化为电能的设备）相继问世。

根据联合国政府间气候变化专门委员会的数据，20 世纪 50 年代标志着太阳能研究的现代时代，国际太阳能协会成立，多个行业对太阳能进行了更多的研究和开发。到了 20 世纪 60 年代初，太阳热能（集中阳光来产生热量）被广泛用于为以色列的家庭提供热水，而太阳能电池（也称为太阳能光伏电池）的效率也变得越来越高。20 世纪 70 年代的能源危机和石油价格飙升进一步推动了太阳能的发展，越来越多的国家/地区投资于太阳能技术，作为化石燃料的替代能源。1

自上世纪 90 年代以来，能源生产与政府能源政策（如税收优惠）的持续创新刺激了太阳能行业的壮大以及太阳能使用的增长。包括太阳能热电厂在内的大型太阳能发电厂开始大兴建设，而分布式太阳能发电也有所扩展—即，通过安装在屋顶的太阳能电池板在住宅和商业场所发电。同时，太阳能也成为电动汽车所用的能源之一，且司机可通过自家的屋顶系统和太阳能公共充电站为汽车充电。2022 年，太阳能光伏发电量达到近 1,300 太瓦时，同比增长 26%，创下历史新高。2

针对太阳能的需求在一定程度上是由寻求转向可再生能源以实现其 ESG 目标的公司来推动的。对于某些公司来说，太阳能生产已成为一种内部操作；在澳大利亚证券交易所 (ASX) 上市的多元化房地产集团 GPT Group 一类的公司均已安装现场太阳能光伏阵列。为了跟踪这些努力（包括能源效率与减排措施）的成果，GPT Group 部署了一个 SaaS 工具来整合企业 ESG 数据，以便进行分析和报告。