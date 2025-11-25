AI 在招聘中的应用已经很广泛，一项研究显示，99% 的招聘经理表示在招聘流程中使用了 AI。1 自动化可以高效处理招聘工作中的大部分耗时的管理工作，包括发布职位空缺、筛选简历、安排面试等。更先进的工具即将出现，这些工具可以优化复杂的决策流程和工作流。

这些自动化工具与申请人跟踪系统、招聘 CRM 和社交媒体平台相整合，以获得更加无缝的体验。利用招聘自动化工具减少手动任务，人力资源团队和招聘经理可以专注于需要缜密人类判断的更高级别的战略工作。如果使用得当，自动化可以改善招聘时间和每位招聘成本等关键招聘指标，并有助于筛选到最优秀的工作人员。